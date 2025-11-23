Advertisement
ਇਹਨਾਂ 3 ਮੂਲਾਂਕ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਧੋਖਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅੰਕ ਜੋਤਿਸ਼

Mulank: ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਉਸਦੇ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਉਸਦੇ ਮੂਲਾਂਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਮੂਲਾਂਕ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧੋਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Nov 23, 2025, 03:25 PM IST

Numerology: ਅੰਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਬੰਧ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸੰਖਿਆ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੂਲ ਸੰਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੰਕ ਵਿਗਿਆਨ ਮਾਹਰ ਸਿਧਾਰਥ ਐਸ. ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਮੂਲ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮੂਲਾਂਕ 4: ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਦਿਲ, ਪਰ ਗਲਤ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ
ਜਨਮ ਮਿਤੀ: 4, 13, 22, 31
ਨੰਬਰ 4 ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਦਿਲੋਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਹੂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਉਹ ਗਲਤ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਦਾਰਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣਾ ਅਕਸਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ - ਇਹ ਗਲਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ।

ਮੂਲਾਂਕ 7: ਨਰਮ ਦਿਲ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿ
ਜਨਮ ਮਿਤੀ: 7, 16, 25
ਮੂਲਾਂਕ 7 ਔਰਤਾਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ, ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਭਾਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਸਲੀ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਤੂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰਹੱਸਮਈ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਰ, ਜਾਂ ਅਧੂਰੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਪਿਆਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭੋਲੇਪਣ ਅਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮੂਲਾਂਕ8: ਵਫ਼ਾਦਾਰ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਪਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ
ਜਨਮ ਮਿਤੀ: 8, 17, 26
ਮੂਲਾਂਕ 8 ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਰਪਿਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਥਿਰ, ਸੱਚਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਮੂਲਾਂਕ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣੋ
ਅੰਕ ਵਿਗਿਆਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕ-ਅਧਾਰਤ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ, ਦੂਤ ਵਰਗੀ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਪਤੀ, ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸੁਭਾਅ।

