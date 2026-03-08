Advertisement
Women's Day 2026: ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਇਹ 5 ਵਾਅਦੇ, ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

Womens Day 2026 5 Promises: ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਹਰ ਸਾਲ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

 

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Mar 08, 2026, 10:09 AM IST

Womens Day 2026 5 Promises: ਹਰ ਸਾਲ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ, ਹਰ ਔਰਤ, ਇੱਕ ਧੀ, ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਮਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ 5 ਵਾਅਦੇ 

1. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਂਗੀ

ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

2. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੋਬਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

3. ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਲਓ

ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੋਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

4. ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ

ਔਰਤਾਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ। ਕਸਰਤ ਕਰੋ, ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਂਦ ਲਓ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓ।

5. ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਾ ਸਮਝੋ

ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹਰ ਔਰਤ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਅਕਸਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ।

