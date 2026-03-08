Women’s Day 2026: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਅਸਲ 'ਚ ਸੀ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਰੰਗ? ਜਾਣੋ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ

Women’s Day Special: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਇਸ ਰੰਗ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ।
Women’s Day 2026: ਹਰ ਸਾਲ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ, ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ, ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਅਕਸਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ।
ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਿੰਕ ਰੰਗ
ਅੱਜ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਅਕਸਰ ਪਸੰਦੀਦਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣ, ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ ਹੋਣ, ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਰੰਗ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਗਨੇਚਰ ਰੰਗ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਗੁਲਾਬੀ ਗੱਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਦੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੀ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ
ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ, ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਰਦ ਵੀ ਇਸ ਰੰਗ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਪਹਿਨਦੇ ਸਨ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੰਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਦਲ ਗਈ।
ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 800 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਹੋਮਰ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਚਨਾ "ਦ ਓਡੀਸੀ" ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ, ਯੂਨਾਨੀ ਬਨਸਪਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸ ਰੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ
ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ, ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਹਲਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਖੂਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਰੰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਨਦੇ ਸਨ।
ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸ਼ਾਹੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਧੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ
ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਜਾ ਲੂਈ XV ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਾਲਕਣ ਮੈਡਮ ਡੀ ਪੋਮਪਾਡੌਰ ਨੇ ਇਸ ਰੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਣਾਇਆ। ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਰੰਗ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ "ਪੋਮਪਾਡੌਰ ਗੁਲਾਬੀ" ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ।
19ਵੀਂ ਅਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਪਛਾਣ
ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਮਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਧਾਰਨਾ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 1940 ਅਤੇ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਬਦਲ ਗਈ, ਅਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰੰਗ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ।