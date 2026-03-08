Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3133440
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

Women’s Day 2026: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਅਸਲ 'ਚ ਸੀ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਰੰਗ? ਜਾਣੋ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ

Women’s Day Special: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਇਸ ਰੰਗ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Mar 08, 2026, 12:49 PM IST

Trending Photos

Women’s Day 2026: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਅਸਲ 'ਚ ਸੀ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਰੰਗ? ਜਾਣੋ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ

Women’s Day 2026: ਹਰ ਸਾਲ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ, ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ, ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਅਕਸਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ।

ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਿੰਕ ਰੰਗ
ਅੱਜ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਅਕਸਰ ਪਸੰਦੀਦਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣ, ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ ਹੋਣ, ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਰੰਗ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਗਨੇਚਰ ਰੰਗ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਗੁਲਾਬੀ ਗੱਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਦੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੀ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ
ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ, ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਰਦ ਵੀ ਇਸ ਰੰਗ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਪਹਿਨਦੇ ਸਨ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੰਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਦਲ ਗਈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-: Women’s Day 2026: ਮਾਂ, ਭੈਣ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਖਾਸ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼? ਇਹ ਗਿਫ਼ਟ ਆਈਡੀਆ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਦਿਨ ਯਾਦਗਾਰ

 

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 800 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਹੋਮਰ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਚਨਾ "ਦ ਓਡੀਸੀ" ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ, ਯੂਨਾਨੀ ਬਨਸਪਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸ ਰੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।

ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ
ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ, ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਹਲਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਖੂਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਰੰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਨਦੇ ਸਨ।

ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸ਼ਾਹੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਧੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ
ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਜਾ ਲੂਈ XV ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਾਲਕਣ ਮੈਡਮ ਡੀ ਪੋਮਪਾਡੌਰ ਨੇ ਇਸ ਰੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਣਾਇਆ। ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਰੰਗ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ "ਪੋਮਪਾਡੌਰ ਗੁਲਾਬੀ" ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ।

19ਵੀਂ ਅਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਪਛਾਣ
ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਮਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਧਾਰਨਾ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 1940 ਅਤੇ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਬਦਲ ਗਈ, ਅਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰੰਗ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਈ।

TAGS

Womens Day 2026International Women’s Day 2026Women’s Day Special

Trending news

Punjab Budget 2026
ਸਿਹਤ ਲਈ 6,879 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ; ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਹੇਠ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਇਲਾਜ
punjab education budget
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ
Punjab Budget 2026
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਪਿਟਾਰੀ ਚੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹ ਤੋਹਫ਼ਾ,
Women Day 2026
Women's Day 2026: ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਇਹ 5 ਵਾਅਦੇ
Punjab Vidhan Sabha Bomb Threat
ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ
Canada PR
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ PR ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ!
gmada
GMADA ਦੀ ਈ-ਆਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 3136 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ
Punjab Budget
Punjab Budget 2026 Live: ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਖਿਰੀ ਬਜਟ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣਗੇ 1000 ਰੁਪਏ
Rapper Badshah
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਵੇਂ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਲਈ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫੀ, ਵੀਡੀਓ ਕੀਤੀ ਸ਼ੇਅਰ
Hukamnama Sri Darbar Sahib
Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 8 ਮਾਰਚ 2026