चंडीगढ़- हर साल 20 मई को विश्व स्तर पर विश्व मधुमक्खी दिवस (World Bee Day 2022) यानि विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है. आज के ही दिन यानि 20 मई को, आधुनिक मधुमक्खी पालन की तकनीक का जनक कहे जाने वाले एंटोन जान्सा का जन्म 1734 में स्लोवेनिया में हुआ था.

इस दिन का उद्देश्य पारिस्थितिकी तंत्र में मधुमक्खियों और अन्य परागणकों के महत्व को पहचानना है. यह मुख्य रूप से जैव विविधता को बनाए रखने में मधुमक्खियों के महत्व के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है.

यह दुनिया भर के संगठनों, नागरिक समाजों और संबंधित नागरिकों को ऐसे कार्यों को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है जो परागणकों और उनके आवासों की रक्षा और सुधार करेंगे, उनकी आबादी में वृद्धि करेंगे और मधुमक्खी पालन के दीर्घकालिक विकास का समर्थन करेंगे.

मधुमक्खियों का आर्थिक योगदान भी अमूल्य है. मधुमक्खी पालन भारत की सबसे पुरानी प्रथाओं में से एक है. नतीजतन, भारत दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शहद बाजारों में से एक बन गया है, जिसके परिणामस्वरूप नवाचार और गुणवत्ता के मामले में तीव्र प्रतिस्पर्धा हुई है. मधुमक्खी पालन के महत्व और "मीठी क्रांति" के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए समग्र मधुमक्खी पालन विकास की आवश्यकता महसूस की गई.

विश्व मधुमक्खी दिवस 2022: थीम

विश्व मधुमक्खी दिवस 2022 की थीम है: "बी एंगेज्ड: सेलिब्रेटिंग द डायवर्सिटी ऑफ बीज एंड बीकीपिंग सिस्टम्स।" (Bee Engaged: Celebrating the diversity of bees and beekeeping systems.)

विश्व मधुमक्खी दिवस: इतिहास

संयुक्त राष्ट्र ने मधुमक्खी पालन के अग्रणी एंटन जानसा की जयंती मनाने के लिए 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में चिह्नित करने का निर्णय लिया. स्लोवेनिया सरकार ने 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में 2016 में एपिमोंडिया के समर्थन से मनाने का विचार प्रस्तावित किया.

इस दिन को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में चिह्नित करने के स्लोवेनिया के प्रस्ताव को 2017 में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों द्वारा अनुमोदित किया गया था. प्रस्ताव में विशिष्ट संरक्षण उपायों के कार्यान्वयन का आह्वान किया गया था और मधुमक्खी संरक्षण के महत्व और मानवता के लिए इसके महत्व पर जोर दिया गया था. 2018 में, विश्व मधुमक्खी दिवस पहली बार मनाया गया.

विश्व मधुमक्खी दिवस: महत्व

मधुमक्खियां इंसानों, पौधों, जानवरों और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने में प्रमुख भूमिका निभाती हैं. मधुमक्खियों के बिना, भोजन दुर्लभ होगा, और आबादी का एक बड़ा हिस्सा भूख से मर जाएगा. ऐसा इसलिए है क्योंकि वे परागण करके दुनिया भर में कृषि उत्पादन बढ़ाते हैं. नतीजतन, मानव गतिविधि के परिणामस्वरूप मधुमक्खियों के सामने आने वाले खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और हमारी जैव विविधता में मधुमक्खियों के महत्व को स्वीकार करने के लिए विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है.

विश्व मधुमक्खी दिवस: उत्सव

विश्व भर में लोग विश्व मधुमक्खी दिवस का बड़े जोश और उत्साह के साथ आनंद लेते हैं. विश्व मधुमक्खी दिवस के महत्व को उजागर करने वाली गतिविधियों, कार्यशालाओं और कार्यक्रमों की मेजबानी के लिए कई संगठन सहयोग करते हैं. चैरिटी कार्यक्रम भी होते हैं ताकि लोग मधुमक्खियों के संरक्षण के लिए धन का योगदान कर सकें.