World Health Day 2026: ਵਾਲ ਝੜਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਬੰਦ! ਇਹ 6 ਵਿਟਾਮਿਨ ​​ਬਣਾਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਣੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਅਤੇ ਪਤਲੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ? 6 ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਟਾਮਿਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਜੋ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸੰਘਣਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਪੋਸ਼ਣ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Mar 31, 2026, 05:24 PM IST

Vitamins For Hair Growth: ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ ਅਤੇ ਪਤਲਾ ਹੋਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਹਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸੰਘਣੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।

1. ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ - ਖੋਪੜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ
ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਖੋਪੜੀ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇਲ (ਸੀਬਮ) ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਮੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।

2. ਬਾਇਓਟਿਨ (ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ7) - ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਨਾਇਕ
ਬਾਇਓਟਿਨ ਕੇਰਾਟਿਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪਤਲੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

3.ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ - ਕੋਲੇਜਨ ਵਧਾ ਕੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਕੋਲੇਜਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਇਰਨ ਸੋਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

4. ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ - ਨਵੇਂ ਵਾਲਾਂ ਦੇ follicles ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਵਾਲਾਂ ਦੇ follicles ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

5. ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ - ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਖੋਪੜੀ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਗੇੜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਕਸੀਡੇਟਿਵ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

6. ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਕ - ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ
ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਕ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪੋਸ਼ਣ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਸਿਹਤਮੰਦ, ਸੰਘਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 

