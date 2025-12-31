ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ 70,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ...ਬਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਕੰਮ

Advertisement
Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Dec 31, 2025, 11:50 AM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਨਪਸੰਦ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਸਿਰਫ਼ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ 70,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਨੇਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫ਼ਾਰ ਏਗ੍ਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਰੁਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (NABARD) ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਬਾਰਡ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੌਕਾ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੌਕਰੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਆਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।

ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਰਜ਼ੀ?
ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਯੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਵਿਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 55% ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਕਨਾਮਿਕਸ, ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ, ਫ਼ਾਇਨੈਂਸ, ਫ਼ਾਇਨੈਂਸ਼ਲ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਜਾਂ ਡਾਟਾ ਸਾਇੰਸ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਆਰਟੀ ਲਈ IT, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨਿਕੇਸ਼ਨ, ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਆਰਟੀ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨਿਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਡਿਗਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਗ੍ਰਾਫ਼ਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮੀਡੀਆ, ਗ੍ਰਾਫ਼ਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਜਾਂ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ਼
ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਵੈਬਸਾਈਟ [www.nabard.org](http://www.nabard.org) ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ 12 ਜਨਵਰੀ 2026 ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੰਡੋ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਰਜ਼ੀ?

1. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ nabard.org ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਓ।
2. ਹੋਮਪੇਜ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੇਟਸਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
3. "Apply Online" ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਪੇਜ ਖੁਲੇਗਾ।
4. ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।
5. ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਖੁੱਲਣ ‘ਤੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰੋ।
6. ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ।
7. ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋ।
8. ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਪੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟਆਉਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ।

