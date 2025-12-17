Advertisement
Youtuber ਪਾਇਲ ਗੇਮਿੰਗ ਦਾ 1.20 ਮਿੰਟ ਦਾ MMS ਵੀਡੀਓ ਲੀਕ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮਚਿਆ ਹੰਗਾਮਾ

Payal Gaming MMS Viral: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ MMS ਵੀਡੀਓ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ YouTuber ਪਾਇਲ ਗੇਮਿੰਗ ਦਾ 1.20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ MMS ਵੀਡੀਓ ਔਨਲਾਈਨ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ! ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਦੋਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਲਿੱਪ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

 

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Dec 17, 2025, 10:41 AM IST

Payal Gaming MMS ਲੀਕ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਭਾਰਤੀ ਗੇਮਰ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਪਾਇਲ ਧਾਰੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਾਇਲ ਗੇਮਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਇਲ ਗੇਮਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਵਟਸਐਪ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐਕਸ 'ਤੇ ਐਮਐਮਐਸ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕੀ ਪਾਇਲ ਗੇਮਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਐਮਐਮਐਸ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵੀਡੀਓ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਫਵਾਹ ਹੈ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਾਇਰਲ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪਾਇਲ ਗੇਮਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਾਂਗੇ।

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, "ਪਾਇਲ ਗੇਮਿੰਗ ਦੁਬਈ ਐਮਐਮਐਸ ਲੀਕ ਵੀਡੀਓ" ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਈ ਤੋਂ 25 ਸਾਲਾ ਸੇਲਿਬ੍ਰਿਟੀ ਪਾਇਲ ਦੀ ਇੱਕ 1 ਮਿੰਟ 20 ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ, ਥੰਬਨੇਲ ਅਤੇ ਲਿੰਕ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਤੱਥ ਜਾਂਚ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਅਲੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ AI ਡੀਪਫੇਕ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਔਨਲਾਈਨ ਫੈਲਿਆ, ਪਾਇਲ ਦੇ ਫੈਨਜ਼ ਉਸਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਪਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਪਾਇਲ ਗੇਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਪਾਇਲ ਗੇਮਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ; ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਯੂਜ਼  ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਲੀ AI-ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵੀਡੀਓ ਹੈ।"

ਕੌਣ ਹੈ ਪਾਇਲ ਗੇਮਿੰਗ ?
ਪਾਇਲ ਧਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੇਮਿੰਗ ਇੰਫਲੂਐਂਸਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ 4.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਜ਼ਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ 4.2 ਮਿਲੀਅਨ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਹਨ। ਪਾਇਲ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਫਰਾਹ ਖਾਨ ਅਤੇ ਸਮੰਥਾ ਰੂਥ ਪ੍ਰਭੂ ਵਰਗੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

