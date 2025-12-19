Youtuber ਪਾਇਲ ਗੇਮਿੰਗ ਦਾ 1.20 ਮਿੰਟ ਦਾ MMS ਵੀਡੀਓ link ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ! Click ਕਰਨ 'ਤੇ...

Payal Gaming Viral Video Link: ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲ ਗੇਮਿੰਗ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਵਧਿਆ, ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਏਆਈ ਵੀਡੀਓ ਸੀ।
Trending Photos
Payal Gaming Viral Video.... ਇਹ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਯੂਟਿਊਬਰ ਪਾਇਲ ਧਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲ ਗੇਮਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਵਾਦ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ AI ਵੀਡੀਓ ਸੀ।
ਪਾਇਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਵੀ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਇਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਈਬਰ ਮਾਹਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਖੋਜਣ ਅਤੇ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੈਕਰਾਂ ਨੇ 19 ਮਿੰਟ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇਅਰ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਾਇਲ ਗੇਮਿੰਗ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈਕਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਮੀਮਜ਼, ਮਜ਼ਾਕ, ਅਤੇ ਉਲਝਣ
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੀਮਜ਼ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਲਗ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ, ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ AI-ਜਨਰੇਟਿਡ ਵੀਡੀਓ ਸੀ। 19 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਾਂਗ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਗਿਆ।
ਪਾਇਲ ਗੇਮਿੰਗ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ "ਪਾਇਲ ਗੇਮਿੰਗ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ" ਦੇਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਕਲੀ ਲਿੰਕ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਈਬਰ ਮਾਹਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲਿੰਕਾਂ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਲਵੇਅਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਲਿੰਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੇਮਿੰਗ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਪਾਇਲ ਗੇਮਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ MMS ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਇਲ ਗੇਮਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਝੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਪਾਇਲ ਗੇਮਿੰਗ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ।
ਪਾਇਲ ਗੇਮਿੰਗ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵਾਇਰਲ MMS ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਉਸਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਉਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।