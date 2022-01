Zee Media-अडानी ग्रुप के बीच डील की फैलाई गई अफवाह, ऐसी खबरें पूरी तरह निराधार, दोनों ग्रुप में नहीं हुआ करार

Zee Media-Adani Group: कॉरपोरेट जगत और सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से फैलाई जा रही है. दावा किया जा रहा है कि अडानी ग्रुप ने ज़ी मीडिया में हिस्सेदारी खरीद ली और कैश डील की गई है. इसके लिए गौतम अडानी और एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा के बीच एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट किया गया है. बता दें ये खबर पूरी तरह से निराधार, झूठी है. दोनों ग्रुप के बीच इस तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है.

Gautam Adani and Subhash Chandra enter in to an exclusive agreement . Adani enterprise to acquire Zee media in an all cash deal at Rs 30 per share. Sanjay Pugalia to be CEO of Zee news. — Anurag Chaturvedi (@AnuragC1106) January 12, 2022

ज़ी मीडिया ने किया खंडन

ज़ी मीडिया के मैनेजमेंट ने साफ किया है कि इस तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं किया गया है. Zee Media कंपनी मैनेजमेंट ने सोशल मीडिया पर फैलाई गई खबर का पूरी तरह से खंडन किया है. कंपनी इसको लेकर अपनी तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी किया है.

ज़ी मीडिया के प्रवक्ता रौनक जाटवाला ने कहा "जी मीडिया से जुड़ी डॉ. सुभाष चंद्रा और गौतम अडानी के बीच बातचीत को लेकर कुछ पत्रकारों ने अफवाह फैलाई है. ऐसी किसी भी अफवाह का हम पूरी तरह से खंडन करते हैं. दोनों ग्रुप के बीच कोई बात नहीं हो रही है. यह झूठी खबर है."

ट्वीट से शुरू हुई चर्चा, लेकिन ये पूरी तरह झूठा

दरअसल, एक ट्विटर यूजर ने ट्वीट किया है कि गौतम अडानी और सुभाष चंद्रा के बीच एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट हुआ है. अदानी एंटरप्राइसेज ज़ी मीडिया को खरीद रहा है. पूरी डील कैश में 30 रुपए प्रति शेयर में होगी. और संजय पुगालिया ज़ी न्यूज़ के CEO होंगे. ये ट्वीट और खबर दोनों निराधार हैं, झूठी हैं. ज़ी मीडिया मैनेजमेंट का कहना है कि इस तरह की अफवाह पर कोई ध्यान न दें. दोनों ग्रुप के बीच किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है. ट्विटर और सोशल मीडिया पर कुछ पत्रकारों ने अफवाहें फैलाई हैं.

अनिल सिंघवी से समझिए क्या है मामला

ज़ी बिज़नेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी के मुताबिक, ज़ी मीडिया और अडानी एंटरप्राइसेज से जुड़ी जो भी खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, उनका कोई आधार नहीं है. दोनों ग्रुप के बीच कोई बातचीत तक नहीं हुई है. कुछ पत्रकारों ने सोशल मीडिया पर इस तरह की फेक न्यूज फैलाई है. इन अफवाहों पर ध्यान न दें.

Official Quote-

"हम जी मीडिया से संबंधित डॉ. सुभाष चंद्रा और गौतम अडानी के बीच बातचीत के इर्द-गिर्द किसी पत्रकार द्वारा फैलाई जा रही ऐसी किसी भी अफवाह का पूरी तरह से खंडन करते हैं। दोनों समूहों के बीच कोई बात नहीं हुई है। यह एक झूठी खबर है।"

- रौनक जाटवाला, कंपनी के आधिकारिक प्रवक्ता

("We completely refute any such rumor being spread by some journalist around talks between Dr. Subhash Chandra and Gautam Adani related to Zee Media. There is no talk between both groups. This is a false news"

- Ronak Jatwala, official spokesperson for the Company.)