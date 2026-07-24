ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ CA ਜੋੜੇ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ

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Zirakpur Sucide News(ਸੰਜੀਵ ਭੰਡਾਰੀ): ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰਟਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ (CA) ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰ ’ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਰਦਨਾਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। CA ਰਾਜੀਵ ਬਾਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੀਰਜਾ ਬਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ’ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜੀਵ ਬਾਲੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੇੜੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ’ਚੋਂ ਮਿਲੀ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੀਰਜਾ ਬਾਲੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕਰੀਬ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ’ਚ ਜੋਤਿਸਰ ਨੇੜੇ ਸਰਸਵਤੀ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ ’ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਕਦਮ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਜ੍ਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੇੜੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲ ’ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਖੜ੍ਹੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਤਾਂ ਇਸ ’ਚੋਂ ਚਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੈਪਟਾਪ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਾਸੀ ਚਾਰਟਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਰਾਜੀਵ ਬਾਲੀ ਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ’ਚ ਸਰਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਖੇੜੀ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ’ਚੋਂ ਰਾਜੀਵ ਬਾਲੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਬਾਲੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੀਰਜਾ ਬਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ।
ਰਾਜੀਵ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨੀਰਜਾ ਬਾਲੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਖੇ ਜੋਤਿਸਰ ਨੇੜੇ ਸਰਸਵਤੀ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੀ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਤਸਵੀਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਾਸੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੀਰਜਾ ਬਾਲੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਮੋਰਚਰੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
ਨੀਰਜਾ ਬਾਲੀ ਦੇ ਭਰਾ ਦਿਨੇਸ਼ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਬਾਲੀ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਲ ’ਚ ਆਪਣਾ CA ਦਫ਼ਤਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖੌਫਨਾਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਬਾਲੀ ਅਤੇ ਨੀਰਜਾ ਬਾਲੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਾਲ 2003 ’ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ’ਚ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਗਹਿਰੇ ਸਦਮੇ ’ਚ ਹਨ।
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੰਪਤੀ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ’ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੀਰਜਾ ਬਾਲੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ’ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।