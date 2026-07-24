Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
  • /PHH Trending News
  • /ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ CA ਜੋੜੇ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ

ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ CA ਜੋੜੇ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ

Zirakpur Sucide News: ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੇੜੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲ ’ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਖੜ੍ਹੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਤਾਂ ਇਸ ’ਚੋਂ ਚਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੈਪਟਾਪ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਾਸੀ ਚਾਰਟਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਰਾਜੀਵ ਬਾਲੀ ਦੀ ਹੈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 24, 2026, 02:18 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 02:18 PM IST
ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ CA ਜੋੜੇ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
किन्नौर कैलाश यात्रा पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, यात्रा पर रोक की मांग खारिज
Himachal High Court1 hr ago
2
Mohali News1 hr ago
3
Dilpreet Singh Dhillon1 hr ago
4
Himachal Weather1 hr ago
5
Miri Piri Khalsa March2 hrs ago