99% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, Laptop ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈਪਟਾਪ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਇਸਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਲੈਪਟਾਪ ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ।
Laptop ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ - Lightweight Analytical Platform Total Optimized Power ਹੈ।
ਇਹ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਔਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਯੰਤਰ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।