इस बार भी 13 भाषाओं में होगी CUET, परीक्षा की टाइम में किया गया है बड़ा बदलाव; जान लें नया नियम!

CUET Exam 2025 New Rule: Common University Entrance Test (CUET) को लेकर यूजीसी के चेयरमैन ममीडाला जगदीश कुमार ने एक बयान दिया है. उनके बयान के मुताबिक सीयूईटी में पिछले साल की तरह ही इस बार भी 13 भाषाएं होंगी. इसके अलावा उन्होंने कहा कि सभी भाषाओं के लिए भी अलग से परीक्षा केवल इन 13 भाषाओं में ही आयोजित की जाएगी. पिहले ये परीक्षा 20 भाषाओं में आयोजित की जाती थी, जिसे कम करके 13 कर दिया गया है.

50 सवाल अनिवार्य

सीयूईटी में इस साल टोटल सब्जेक्ट्स 3 से घटकर 37 रह गए हैं. यूजीसी ने 20 भाषा के विषय को भी कम कर दिया है. पिछले साल 29 डोमेन-विशिष्ट विषय थे जो अब सिर्फ 23 रह गए हैं. चेयरमैन ममीडाला ने कहा कि "पिछले साल कुछ विषयों की परीक्षा का टाइम 60 मिनट था और कुछ विषयों का 45 मिनट लेकिन इस साल हम सभी विषयों के लिए 1 घंटा 60 मिनट की अवधि की अनुमति दे रहे हैं. पिछले साल, 50 प्रश्न थे, जिनमें से छात्र 40 चुन सकते थे, लेकिन इस साल, सभी 50 प्रश्न अनिवार्य होंगे."

#WATCH | Delhi: UGC Chairman Mamidala Jagadesh Kumar says, CUET will remain as 13 languages as it was last year. But the separate test for languages will be conducted only in these 13 languages. We are discontinuing the 20 language papers from last year but in one programme,… pic.twitter.com/YZPyrXjCp7

ANI (@ANI) December 10, 2024