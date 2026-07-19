/NFA 2026: सलमान, शाहरुख, आमिर नहीं....इस मुस्लिम एक्टर ने जीता चार बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड

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72nd National Film Awards 2026: साउथ इंडियन सिनेमा के दिग्गज अदाकार ममूटी ने अपनी दमदार एक्टिंग से नाजरीन का दिल जीता और अब एक बार फिर उन्होंने मुल्क के सबसे बड़े फ़िल्मी ऐज़ाज़ में अपनी शानदार मौजूदगी दर्ज कराई है. 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड (NFA) में ममूटी को बेस्ट एक्टर का ऐज़ाज़ मिला है. यह कामयाबी सिर्फ उनकी एक और जीत नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा में उनकी लंबी, शानदार और असरदार सफर की तस्दीक भी है.
कार्तिक आर्यन के साथ शेयर किया NFA में बेस्ट एक्टर का अवार्ड
खास बात यह है कि इस बार उन्हें यह ऐज़ाज़ फिल्म "ब्रमायुगम" में निभाए गए रहस्यमयी और खौफ पैदा करने वाले किरदार कोडुमोन पोट्टी के लिए दिया गया. इस कैटेगरी में उन्होंने यह ऐज़ाज़ एक्टर कार्तिक आर्यन के साथ शेयर किया.
शनिवार (18 जुलाई) को मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की ओर से 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड का ऐलान किया गया. इन पुरस्कारों के तहत फीचर फिल्म, गैर-फीचर फिल्म और सिनेमा पर तहरीर की मुख्तलिफ जुमरों में बेहतरीन काम को सराहा गया. इनमें सिर्फ उन फिल्मों को शामिल किया गया जिन्हें सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 के बीच सर्टिफिकेट जारी किया था.
इन पुरस्कारों का ऐलान नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में किया गया. फातेहीन का इंतिखाब 11 रुक्नी ज्यूरी ने किया, जिसकी अगुवाई मशहूर फिल्ममेकर जयराज ने की. इस साल के ऐजाजा में भारतीय सिनेमा की मुख्तलिफ जुबानों और सकाफती तनव्वो को खुसूसी तौर पर सराहा गया. शानदार अदाकारी से लेकर बेहतरीन तकनीकी महारत तक, कई फिल्मों और फनकारों को उनकी गैर-मामूली सलाहियतों के एतराफ में ऐजाज से नवाजा गया.
ममूटी को क्यों और किस फिल्म के लिए मिला NFA-2024
बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में ममूटी का नाम सबसे खास रहा. उनकी फिल्म "ब्रमायुगम" साल 2024 की एक ब्लैक-एंड-व्हाइट दौर की डरावनी कहानी पर आधारित फिल्म है. इसमें ममूटी ने कोडुमोन पोट्टी का ऐसा रहस्यमयी और खतरनाक किरदार निभाया, जिसने नाजरीन के साथ-साथ ज्यूरी पर गहरा असर डाला. यही वजह रही कि उन्हें इस रोल के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया.
दिलचस्प बात यह भी है कि "ब्रमायुगम" सिर्फ अदाकारी के लिए ही नहीं, बल्कि अपने शानदार तकनीकी काम की वजह से भी चर्चा में रही. इस फिल्म ने 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट सिनेमैटोग्राफी का ऐज़ाज़ भी अपने नाम किया. इस तरह फिल्म ने अदाकारी और तकनीकी दोनों मोर्चों पर अपनी अलग पहचान बनाई.
मुस्लिम अदाकार ममूटी को मिला चौथा नेशनल फिल्म अवार्ड
ममूटी के लिए यह ऐज़ाज़ कई मायनों में बेहद खास है, क्योंकि यह उनके करियर का चौथा नेशनल फिल्म अवार्ड है. इसके साथ ही वह भारतीय सिनेमा के उन चुनिंदा कलाकारों में शामिल हो गए हैं, जिन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड सबसे ज्यादा बार मिला है. इस मामले में उनका नाम सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ लिया जाता है.
ममूटी को पहली बार साल 1989 में मलयालम फिल्मों "मथिलुकल" और "ओरु वडक्कन वीरगाथा" के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था. उस समय उन्हें दो फिल्मों में शानदार अदाकारी के लिए एक साथ सम्मानित किया गया था. इसके बाद साल 1993 में मलयालम फिल्मों "पोंथन माडा" और "विदेयन" में यादगार एक्टिंग के लिए उन्हें दूसरा नेशनल अवार्ड मिला.
उनकी तीसरी बड़ी कामयाबी साल 1998 में आई, जब उन्होंने "डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर" फिल्म में बाबासाहेब आंबेडकर का किरदार निभाया. अंग्रेजी और हिंदी जुबान में बनी इस फिल्म में उनकी अदाकारी को पूरे मुल्क में खूब सराहा गया और उन्हें तीसरी बार नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया.
अब 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में "ब्रमायुगम" के लिए मिला चौथा ऐज़ाज़ यह साबित करता है कि ममूटी आज भी अपनी फनकारी, जज्बे और शानदार अदाकारी से भारतीय सिनेमा की बुलंदियों पर कायम हैं. उनके नाम दर्ज यह नई कामयाबी न सिर्फ मलयालम सिनेमा, बल्कि पूरे भारतीय फिल्म जगत के लिए फख्र की बात मानी जा रही है.