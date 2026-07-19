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NFA 2026: सलमान, शाहरुख, आमिर नहीं....इस मुस्लिम एक्टर ने जीता चार बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड

Muslim Actor Wins 72nd National Film Awards 2026: भारतीय सिनेम की तारीख में कई ऐसे एक्टर हैं, जिन्होंने अपनी अदाकारी से नाजरीन के दिलों पर अमिट छाप छोड़ी है. उन्हीं में से एक हैं, मशहूर मुस्लिम एक्टर ममूटी. नेशनल फिल्म अवार्ड की तरफ से मिले चार बार "बेस्ट एक्टर" का अवार्ड उनके शानदार और असरदार करियर की तस्दीक करते हैं.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jul 19, 2026, 04:13 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 04:20 PM IST
NFA 2026: सलमान, शाहरुख, आमिर नहीं....इस मुस्लिम एक्टर ने जीता चार बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड
Image Credit: &quot;ब्रमायुगम&quot; फिल्म के लिए ममूटी को चौथी बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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