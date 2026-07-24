/NEET पेपर लीक पर स्टूडेंट्स के साथ खड़ी हुईं नोरा फतेही, बोलीं- सपनों की हिफाज़त ज़रूरी

Nora Fatehi On NEET Paper Leak Protest: पेपर लीक को लेकर चल रहे देशव्यापी आंदोलन के समर्थन में बॉलीवुड और दीगर इंटरटेंमेंट इंडस्ट्री के बड़े-बड़े सुपरस्टार सामने आ रहे हैं और छात्रों को अपना समर्थन दे रहे हैं. साथ ही वह स्टूडेंट्स के लिए अच्छा एजुकेशन सिस्टम की मांग का समर्थन कर रहे हैं. इसी कड़ी में एक्टर और डांसर नोरा फतेही ने NEET-UG 2026 पेपर लीक को लेकर एहतेजाज कर रहे स्टूडेंट्स के प्रति अपना समर्थन और एकजुटता दिखाई है. एक लंबे बयान में नोरा ने स्टूडेंट्स की बहादुरी और हिम्मत की तारीफ़ करते हुए कहा, "मैं दिल से प्रार्थना करती हूँ कि इससे सिस्टम को भारत के भविष्य, यानी हमारे नौजवानों के साथ खड़े होने का मौका मिले! मैं स्टूडेंट्स की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इससे कोई ठोस समाधान निकलेगा! मुझे भारत से आ रही अशांति की तस्वीरें देखना बिल्कुल पसंद नहीं है! मैं इस देश और यहाँ के लोगों से बहुत प्यार करती हूँ."