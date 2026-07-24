/NEET पेपर लीक पर स्टूडेंट्स के साथ खड़ी हुईं नोरा फतेही, बोलीं- सपनों की हिफाज़त ज़रूरी

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Nora Fatehi On NEET Paper Leak Protest: पेपर लीक को लेकर चल रहे देशव्यापी आंदोलन के समर्थन में बॉलीवुड और दीगर इंटरटेंमेंट इंडस्ट्री के बड़े-बड़े सुपरस्टार सामने आ रहे हैं और छात्रों को अपना समर्थन दे रहे हैं. साथ ही वह स्टूडेंट्स के लिए अच्छा एजुकेशन सिस्टम की मांग का समर्थन कर रहे हैं. इसी कड़ी में एक्टर और डांसर नोरा फतेही ने NEET-UG 2026 पेपर लीक को लेकर एहतेजाज कर रहे स्टूडेंट्स के प्रति अपना समर्थन और एकजुटता दिखाई है. एक लंबे बयान में नोरा ने स्टूडेंट्स की बहादुरी और हिम्मत की तारीफ़ करते हुए कहा, "मैं दिल से प्रार्थना करती हूँ कि इससे सिस्टम को भारत के भविष्य, यानी हमारे नौजवानों के साथ खड़े होने का मौका मिले! मैं स्टूडेंट्स की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इससे कोई ठोस समाधान निकलेगा! मुझे भारत से आ रही अशांति की तस्वीरें देखना बिल्कुल पसंद नहीं है! मैं इस देश और यहाँ के लोगों से बहुत प्यार करती हूँ."
उन्होंने आगे लिखा, "दुखी लोगों" के लिए एक संदेश में, नोरा ने तालीम की अहमियत पर ज़ोर दिया. उन्होंने लिखा, "एजुकेशन सिर्फ़ परीक्षा या मार्क्स से कहीं ज़्यादा है. यह उम्मीद है. यह त्याग है. यह एक बेहतर कल का सपना है, न सिर्फ़ शख्सों के लिए, बल्कि पूरे मुल्क के लिए है. हर वह स्टुडेंट, जो देर रात तक पढ़ाई करता है, हर वह माँ-बाप, जो अपने बच्चे के उज्ज्वल भविष्य के लिए त्याग करते हैं, और हर वह परिवार जो बच्चों की शिक्षा के लिए आर्थिक तंगी झेलता है, वे सभी निष्पक्षता, सम्मान और भरोसे के हकदार हैं."
नोरा ने समान अवसर और नौजवानों की उम्मीदों की सुरक्षा की अपील की. मुल्क के नौजवान को भविष्य की मुख्य ताकत बताते हुए, उन्होंने लोगों से स्टूडेंट्स के प्रति सहानुभूति, समर्थन और उम्मीद रखने का आग्रह किया. बयान के एक हिस्से में कहा गया, "भारत एक ऐसा देश है जो अपने नौजवानों की ताकत से चलता है. इस पीढ़ी के सपने, हुनर, बुद्धिमानी और दृढ़ संकल्प ही मुल्क का भविष्य तय करेंगे. उन सपनों की सुरक्षा पर कभी कोई बहस नहीं होनी चाहिए. हर नौवजवान योग्यता, ईमानदारी और समान अवसर के ज़रिए सफल होने का हकदार है. यह सियासत के बारे में नहीं है, बल्कि यह इंसानियत के बारे में है."
उन्होंने आगे लिखा, "यह हमारे नौजवानों पर भरोसा करने और यह पक्का करने के बारे में है कि वे कभी भी अपनी कड़ी मेहनत की अहमियत पर भरोसा न खोएं. हम नफ़रत के बजाय सहानुभूति और एकता, चुप्पी के बजाय समर्थन और निराशा के बजाय उम्मीद को चुनें." नोरा फतेही भी उन मशहूर हस्तियों में शामिल हो गई हैं, जिन्होंने विरोध कर रहे स्टूडेंट्स का समर्थन किया है. इससे पहले, सलमान खान, आलिया भट्ट, करीना कपूर खान, सोनाक्षी सिन्हा, सारा अली खान, वरुण धवन और कई दीगर एक्टर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना समर्थन जताया था. ये प्रतिक्रियाएं ऐसे समय में आई हैं जब एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में मेदांता अस्पताल में अपनी 26 दिन की भूख हड़ताल खत्म की.