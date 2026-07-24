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NEET पेपर लीक पर स्टूडेंट्स के साथ खड़ी हुईं नोरा फतेही, बोलीं- सपनों की हिफाज़त ज़रूरी

Nora Fatehi On NEET Paper Leak Protest: NEET-UG 2026 पेपर लीक के खिलाफ चल रहे छात्र आंदोलन को अभिनेत्री नोरा फतेही ने समर्थन दिया है. उन्होंने कहा कि शिक्षा सिर्फ परीक्षा नहीं, बल्कि करोड़ों नौजवानों के सपनों और बेहतर भविष्य की उम्मीद है. नोरा ने निष्पक्ष एजुकेशन सिस्टम, समान अवसर और छात्रों के हौसले की रक्षा करने की अपील की. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 24, 2026, 04:44 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 04:44 PM IST
NEET पेपर लीक पर स्टूडेंट्स के साथ खड़ी हुईं नोरा फतेही, बोलीं- सपनों की हिफाज़त ज़रूरी

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