एक्ट्रेस चाहत खन्ना का बड़ा खुलासा; क्यों अपनाया इस्लाम, जानकर बदल जाएगी सोच

Chahatt Khanna’s Conversion to Islam: इस्लाम दुनिया भर में उसकी सादगी, इंसानियत, एकता और अल्लाह की इबादत में समर्पण के लिए जाना जाता है. यह धर्म जिंदगी में शांति, अनुशासन और दूसरों के प्रति सम्मान की भावना को बढ़ावा देता है. इसी धार्मिक अनुभव और व्यक्तिगत यात्रा को लेकर टीवी जगत की जानी-मानी एक्ट्रेस चाहत खन्ना एक बार फिर चर्चा में हैं, जिन्होंने अपने जिंदगी के अलग-अलग दौर और धर्म से जुड़े फैसलों पर खुलकर अपनी बात रखी है.

मशहूर धारावाहिक "बड़े अच्छे लगते हैं" से पहचान बनाने वाली चाहत खन्ना ने बताया कि उन्होंने शादी से पहले अपने निजी फैसले के तहत इस्लाम धर्म अपनाया था, लेकिन बाद में इसे लेकर कई तरह की गलतफहमियां और अफवाहें फैल गईं. हाल ही में एक बातचीत में उन्होंने साफ कहा कि उनके शब्दों को अक्सर गलत तरीके से पेश किया जाता है, जिससे उनकी बात के मायने बदल जाते हैं और लोगों तक अधूरी या गलत जानकारी पहुंचती है.

चाहत खन्ना ने बताया कि इस्लाम धर्म अपनाने का फैसला पूरी तरह अपनी मर्जी से लिया था. उन्होंने कहा कि वह हर धर्म का सम्मान करती हैं और उनके लिए कोई भी धर्म छोटा या बड़ा नहीं है. अपने विचार शेयर करते हुए उन्होंने बताया कि वह ईद और दिवाली दोनों ही पूरे उत्साह के साथ मनाती हैं और वह सभी परंपराओं के लिए एक नजर से देखती हैं और बराबर इज्जत करती हैं.

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"बड़े अच्छे लगते हैं" फेम एक्ट्रेस ने यह भी कहा कि उनके धर्म परिवर्तन को लेकर यह अफवाह फैलाई गई कि उन पर किसी तरह का दबाव था, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है. उनके मुताबिक, यह उनका निजी फैसला था और इसमें किसी तरह की जबरदस्ती नहीं थी. वह खुद को एक ऐसे शख्स के रूप में देखती हैं जो सभी धर्मों की अच्छाइयों को अपनाता है और किसी के अकीदे के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं रखता है.

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एक इंटरव्यू में अपनी जिंदगी के मुश्किल दौर को याद करते हुए एक्ट्रेस ने बताया कि तलाक और निजी जिंदगी को लेकर उठे विवादों की वजह से उन्हें मानसिक रूप से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. उस समय उन्हें यह तक सुनने को मिला कि उनके काम पर इसका नकारात्मक असर पड़ेगा. लगातार फैल रही नकारात्मक बातों से वह भावनात्मक रूप से टूटने लगी थीं.

हालांकि समय के साथ उनका नजरिया बदल गया. उन्होंने कहा कि जिंदगी के अनुभवों ने उन्हें लोगों को समझने और हालातों को देखने और समझने का नया नजरिया दिया. धीरे-धीरे उनका आत्मविश्वास बढ़ा और वह मानसिक रूप से मजबूत होती गईं. अब वह खुद को पहले से ज्यादा स्थिर और समझदार महसूस करती हैं.

एक पुराने बयान में चाहत खन्ना ने यह भी बताया था कि तलाक के बाद उन्हें अपनी जिंदगी को फिर से समझने में कई साल लगे. इस दौरान उन्होंने इस्लाम धर्म के कुछ सिद्धांतों को जाना और उन्हें अच्छा भी महसूस हुआ, लेकिन बाद में वह अपनी बुनियादी अकीदे की ओर लौट आईं. उनके मुताबिक, जिंदगी के अनुभव इंसान को बहुत कुछ सिखाते हैं और समय के साथ सोच भी बदलती रहती है.

चाहत खन्ना ने दो शादियां की. उनका पहली शादी 2006 में हुई थी, जो कुछ समय बाद टूट गई. इसके बाद साल 2013 में उन्होंने एक कारोबारी से शादी की, जिससे उनकी दो बेटियां हैं. यह रिश्ता भी बाद में विवादों और गंभीर आरोपों के चलते खत्म हो गया. वहीं, अब चाहत्त खन्ना ने फरहान मिर्जा से शादी की है, इस शादी के बाद इस्लाम अपनाने को लेकर सवाल खड़े होने लगे थे, लेकिन अब उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि यह फैसला पूरी तरह उनका अपना था.

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