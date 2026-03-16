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Zee SalaamCelebrity ZEE Salaamसियासत और सिनेमा के सुपरस्टार के बीच हुई मुलाकात, सलमान खान और अखिलेश यादव की तस्वीर हो रही वायरल

सियासत और सिनेमा के सुपरस्टार के बीच हुई मुलाकात, सलमान खान और अखिलेश यादव की तस्वीर हो रही वायरल

Salman Khan Meet Akhilesh Yadav: सलमान खान और अखिलेश यादव के बीच मुंबई में मुलाकात हुई है. इस मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Mar 16, 2026, 12:27 PM IST

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सियासत और सिनेमा के सुपरस्टार के बीच हुई मुलाकात, सलमान खान और अखिलेश यादव की तस्वीर हो रही वायरल

Salman Khan Meet Akhilesh Yadav: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने हाल ही में मुंबई में समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव से मुलाकात की. सलमान खान और अखिलेश यादव के बीच हुई मुलाकात की फोटो वायरल हो रही है. अखिलेश यादव ने बीते रविवार (15 मार्च) को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर खान के साथ पोज देते हुए एक फोटो शेयर की. फोटो शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने हिंदी में कैप्शन लिखा "मुंबई मिलन."

अखिलेश यादव द्वारा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस मुलाकात की फोटो पोस्ट करने के तुरंत बाद ही यह सोशल मीडिया पर खूब शेयर होने लगी. इस पोस्ट पर बॉलीवुड एक्टर के पॉलिटिकल फॉलोअर्स और फैंस दोनों के रिएक्शन आए. इस बीच, वर्क फ्रंट पर, सलमान खान अगली बार 'बैटल ऑफ गलवान' में नजर आएंगे. 

'बैटल ऑफ गलवान' एक एक्शन-वॉर ड्रामा 2020 में भारत और चीन के बीच गलवान वैली में हुई झड़प पर आधारित है, जिसमें 20 भारतीय सैनिकों ने अपनी जान गंवाई थी और कुछ चीनी सैनिक भी मारे गए थे. फिल्म का टीजर पिछले साल दिसंबर में रिलीज हुआ था और इसमें सलमान के कैरेक्टर की एक झलक मिली थी, जो एक इंडियन आर्मी ऑफिसर का रोल कर रहे हैं.

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टीज़र में सलमान गंभीर और शांत एक्सप्रेशन में दिख रहे हैं. विजुअल्स में खराब जमीन, ठंडा मौसम और करीबी लड़ाई दिखाई गई है, जो सैनिकों को ऊंचाई पर आने वाली चुनौतियों की झलक दिखाती है. फरवरी में वैलेंटाइन्स डे के मौके पर, मेकर्स ने सलमान खान की इस फिल्म से एक रोमांटिक ट्रैक 'मैं हूँ' रिलीज किया. जनवरी की शुरुआत में, फिल्म के मेकर्स ने एक और गाना, "मातृभूमि" रिलीज किया, जिससे फैंस को इस वॉर ड्रामा के इमोशनल साइड की पहली झलक मिली. हिमेश रेशमिया का कंपोज किया हुआ और समीर अनजान के लिरिक्स वाला यह गाना अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने गाया है। म्यूज़िक और वोकल्स का मकसद देशभक्ति की गहरी भावनाएं जगाना है.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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