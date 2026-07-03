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एक्ट्रेस यास्मीन खान को मिला दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड, फिल्म 'देहाती डिस्को' से जीता दिल

Yasmeen Khan In Film Dehati Disco: बॉलीवुड अदाकारा यास्मीन खान को फिल्म 'देहाती डिस्को' में शानदार अभिनय के लिए दादा साहेब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. बॉलीवुड और टीवी की कई फेमस फिल्मों और सीरियलों में काम कर चुकी हैं. यास्मीन ने राजपाल यादव, गणेश आचार्य और धर्मेंद्र जैसे कलाकारों के साथ स्क्रीन साझा कर अपनी अलग पहचान बनाई है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 03, 2026, 08:10 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 08:10 AM IST
एक्ट्रेस यास्मीन खान को मिला दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड, फिल्म 'देहाती डिस्को' से जीता दिल
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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