एक्ट्रेस यास्मीन खान को मिला दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड, फिल्म 'देहाती डिस्को' से जीता दिल

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Yasmeen Khan In Film Dehati Disco: एक्ट्रेस यास्मीन खान को फिल्म 'देहाती डिस्को' के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का दादा साहेब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवॉर्ड मिला. अवॉर्ड सेरेमनी 28 जून को मुंबई होटल सहारा स्टार में हुई; उल्का गुप्ता (द केरल स्टोरी 2) चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल हुईं. यह इवेंट D-PITA चैरिटेबल ट्रस्ट और फिल्मोरा मीडिया नेटवर्क ने प्रेजेंट किया था, जिसमें अखिलेश सिंह ऑर्गनाइजर थे। प्रोग्राम में बॉलीवुड और टेलीविजन इंडस्ट्री की कई हस्तियों को सम्मानित किया गया. खास अटेंडीज़ में पद्म श्री कालूराम बामनिया, निर्मल सोनी शामिल थे.
आपको यह जानकर खुशी होगी कि यास्मीन खान फिल्म 'देहाती डिस्को' के अलावा 'शर्मा जी की लग गई' और 'खली बली' जैसी फिल्मों में भी दिख चुकी हैं. उन्होंने फिल्म 'खली बली' में राजपाल यादव की बीवी और देहाती डिस्को में गणेश आचार्य की बीवी का दमदार रोल किया. इन रोल्स के बाद, उन्हें प्रोड्यूसर्स से पत्नी का रोल करने के लिए बहुत सारे ऑफर मिले. गौरतलब है कि उन्होंने धर्मेंद्र, राजपाल यादव, गणेश आचार्य, कृष्णा अभिषेक, रजनीश दुग्गल, कायनात अरोड़ा, मधु शाह, मुग्धा गोडसे, बृजेंद्र काला, टीकू तलसानिया, असरानी, मुकेश तिवारी, हिमानी शिवपुरी, हेमंत पांडे और मुश्ताक खान जैसे स्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर की है.
यास्मीन खान बॉलीवुड के अलावा उन्होंने कई पॉपुलर टेलीविज़न सीरियल्स में भी कर चुकी है काम
बॉलीवुड के अलावा उन्होंने कई पॉपुलर टेलीविज़न सीरियल्स में भी काम किया है, जिनमें सजना है सजना, पवित्र बंधन, अफसर बिटिया, बजरंगबली, दुर्गा माँ, कैप्टन राठौर, क्राइम अलर्ट और सावधान इंडिया शामिल हैं. हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि यास्मीन खान की मूवी खली बली सिनेमाघरों में वापस आ रही है; इसे अपने आस-पास के थिएटर में ज़रूर देखें। प्लीज़, फिल्म को वैसा ही प्यार देते रहें जैसा आपने अब तक दिखाया है. आने वाले दिनों में आपके देखने के लिए और भी बहुत कुछ है.