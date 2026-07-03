एक्ट्रेस यास्मीन खान को मिला दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड, फिल्म 'देहाती डिस्को' से जीता दिल

आपको यह जानकर खुशी होगी कि यास्मीन खान फिल्म 'देहाती डिस्को' के अलावा 'शर्मा जी की लग गई' और 'खली बली' जैसी फिल्मों में भी दिख चुकी हैं. उन्होंने फिल्म 'खली बली' में राजपाल यादव की बीवी और देहाती डिस्को में गणेश आचार्य की बीवी का दमदार रोल किया. इन रोल्स के बाद, उन्हें प्रोड्यूसर्स से पत्नी का रोल करने के लिए बहुत सारे ऑफर मिले. गौरतलब है कि उन्होंने धर्मेंद्र, राजपाल यादव, गणेश आचार्य, कृष्णा अभिषेक, रजनीश दुग्गल, कायनात अरोड़ा, मधु शाह, मुग्धा गोडसे, बृजेंद्र काला, टीकू तलसानिया, असरानी, ​​मुकेश तिवारी, हिमानी शिवपुरी, हेमंत पांडे और मुश्ताक खान जैसे स्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर की है.