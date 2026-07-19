/1857 में अंग्रेजों की नींद उड़ाने वाले दो मुस्लिम क्रांतिकारी, जिन्हें इतिहास ने भुला दिया!

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Hyderabad 1857 Revolt: भारत की आज़ादी की लड़ाई की बात होती है, तो दिल्ली, झांसी, कानपुर, मेरठ, लखनऊ और उत्तर भारत के दूसरे हिस्सों के नायकों का नाम सबसे पहले लिया जाता है. लेकिन, दक्षिण भारत में हैदराबाद की धरती पर भी अंग्रेज़ों के खिलाफ एक विद्रोह हुआ था. एक ऐसा विद्रोह जिसने अंग्रेज़ी प्रशासन और निज़ाम, दोनों को ही अंदर तक हिलाकर रख दिया था. 17 जुलाई 1857 को हैदराबाद में ब्रिटिश रेज़िडेंसी पर हुआ हमला दक्षिण भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ सबसे संगठित सशस्त्र विद्रोहों में से एक माना जाता है. इस विद्रोह का नेतृत्व तुर्रेबाज खान और मौलवी सैयद अलाउद्दीन ने किया था. आज लगभग 169 साल बाद भी, इन दो स्वतंत्रता सेनानियों की बहादुरी इतिहास के पन्नों में अमर है, हालांकि उन्हें वह पहचान नहीं मिली जिसके वे हकदार थे.
1857 की आज़ादी की पहली लड़ाई ने पूरे भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर असंतोष की आग भड़का दी. इस दौरान हैदराबाद में भी ब्रिटिश और निजाम की नीतियों के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ रहा था. 17 जुलाई 1857 को करीब 500 हथियारबंद लोगों का एक भीड़ मक्का मस्जिद से ब्रिटिश रेज़िडेंसी की तरफ बढ़ा. इस अभियान का नेतृत्व तुर्रेबाज खान और मौलवी सैयद अलाउद्दीन ने किया था. ब्रिटिश रेजिडेंसी उस जगह पर स्थित थी जहां आज हैदराबाद के कोटी इलाके में विमेंस कॉलेज है. बागी गुटों ने ब्रिटिश रेजिडेंसी पर हमला करके ब्रिटिश शासन को खुली चुनौती दी. ब्रिटिश और निजाम की सेनाओं ने मिलकर इस हमले का जवाब दिया, जिससे घंटों तक ज़बरदस्त लड़ाई चली. संख्या और हथियारों के मामले में कमजोर होने के बावजूद बागियों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी. लेकिन रणनीतिक कारणों से उन्हें आखिरकार पीछे हटना पड़ा, लेकिन इस घटना ने अंग्रेजों को यह एहसास करा दिया कि दक्षिण भारत भी उनके खिलाफ़ उठ खड़ा हुआ है.
ब्रिटिश हुकूमत के नाक में कर दिया था दम
इस विद्रोह का असर इतना गहरा था कि हैदराबाद के कुछ इलाके इसी घटना से पहचाने जाने लगे. जिस जगह पर सुरक्षा मजबूत करने के लिए अंग्रेज़ों ने एक मिलिट्री चौकी बनाई थी, वह बाद में 'पिकेट' के नाम से मशहूर हुई, जबकि सैनिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विकसित इलाका 'ट्रूप बाज़ार' के नाम से जाना जाने लगा. यह विद्रोह सिर्फ़ एक सैन्य संघर्ष नहीं था. इसने शहर के भूगोल और इतिहास, दोनों पर गहरी छाप छोड़ी. विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों ने दोनों नेताओं की तलाश तेज कर दी. मौलवी सैयद अलाउद्दीन को गिरफ़्तार करके अंडमान द्वीप समूह की कुख्यात जेल में भेज दिया गया, जहां उन्होंने 25 साल से ज़्यादा समय तक क़ैद में बिताया. 1857 के बाद अंडमान भेजे गए शुरुआती स्वतंत्रता सेनानियों में वे भी शामिल थे.
जेल से भाग गए थे तुर्रेबाज खान
वहीं, तुर्रेबाज खान को शुरू में गिरफ़्तार तो किया गया, लेकिन वे जेल से भागने में कामयाब रहे. अंग्रेज़ों ने उन्हें पकड़ने के लिए भारी इनाम की घोषणा की. आखिरकार, एक मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर उन्हें फिर से पकड़ लिया गया. इसके बाद अंग्रेज़ों ने उन्हें फांसी दे दी और लोगों में डर पैदा करने के लिए उनके शव को सबके सामने प्रदर्शित किया. यह घटना ब्रिटिश शासन की क्रूरता का प्रतीक बन गई. तुर्रेबाज खान की बहादुरी इतनी मशहूर हो गई कि समय के साथ उनका नाम लोक-कथाओं का हिस्सा बन गया. इतिहासकारों का मानना है कि 'तुर्रम खान' मुहावरा, जो किसी बहादुर या जबरदस्त व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है. उन्हीं के नाम से बना है. लेकिन, आज बहुत कम लोग जानते हैं कि इस मुहावरे के पीछे एक असली स्वतंत्रता सेनानी की कहानी छिपी है.
इतिहासकार और लेखक सैयद नसीर अहमद ने क्या कहा?
इतिहासकार और लेखक सैयद नसीर अहमद ने कहा, "हैदराबाद में अंग्रेजों के बढ़ते दखल की वजह से काफी समय से असंतोष पनप रहा था. 1800 में निज़ाम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई संधि के बाद अंग्रेजों का प्रभाव लगातार बढ़ता गया. इसके विरोध में आम जनता और कई प्रभावशाली लोगों के बीच नाराजगी बढ़ती गई, जो आखिरकार 1857 के विद्रोह के दौरान फूट पड़ी." इन गुमनाम नायकों की याद में 1957 में कोठी में एक स्मारक बनाया गया, जो ब्रिटिश रेज़िडेंसी पर हुए हमले की 100वीं वर्षगांठ का प्रतीक था. यह स्मारक तुर्रेबाज खान, मौलवी सैयद अलाउद्दीन और उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित है जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष किया, लेकिन मुख्यधारा के इतिहास में उन्हें उचित पहचान नहीं मिली.
अपने नायकों को याद कर रहा है देश
आज जब देश अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर रहा है, तो हैदराबाद के इन दो नायकों का नाम भी उतने ही सम्मान के साथ लिया जाना चाहिए. उन्होंने न केवल ब्रिटिश शासन को चुनौती दी, बल्कि यह भी साबित किया कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ उत्तर भारत तक ही सीमित नहीं थी. तुर्रेबाज खान और मौलवी सैयद अलाउद्दीन की कहानी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक अहम हिस्सा है.