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1857 में अंग्रेजों की नींद उड़ाने वाले दो मुस्लिम क्रांतिकारी, जिन्हें इतिहास ने भुला दिया!

Hyderabad 1857 Revolt: 1857 की आजादी की लड़ाई के दौरान तुर्रेबाज खान और मौलवी सैयद अलाउद्दीन के नेतृत्व में हैदराबाद में ब्रिटिश रेज़िडेंसी पर सशस्त्र हमला किया गया था. दक्षिण भारत में हुए इस ऐतिहासिक विद्रोह ने ब्रिटिश शासन और निजाम, दोनों को ही चुनौती दी थी. लेकिन, इन दो क्रांतिकारियों को वह ऐतिहासिक पहचान नहीं मिली जिसके वे हकदार थे.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 19, 2026, 12:27 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 12:31 PM IST
1857 में अंग्रेजों की नींद उड़ाने वाले दो मुस्लिम क्रांतिकारी, जिन्हें इतिहास ने भुला दिया!
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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