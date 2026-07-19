/1857 में अंग्रेजों की नींद उड़ाने वाले दो मुस्लिम क्रांतिकारी, जिन्हें इतिहास ने भुला दिया!

1857 की आज़ादी की पहली लड़ाई ने पूरे भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर असंतोष की आग भड़का दी. इस दौरान हैदराबाद में भी ब्रिटिश और निजाम की नीतियों के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ रहा था. 17 जुलाई 1857 को करीब 500 हथियारबंद लोगों का एक भीड़ मक्का मस्जिद से ब्रिटिश रेज़िडेंसी की तरफ बढ़ा. इस अभियान का नेतृत्व तुर्रेबाज खान और मौलवी सैयद अलाउद्दीन ने किया था. ब्रिटिश रेजिडेंसी उस जगह पर स्थित थी जहां आज हैदराबाद के कोटी इलाके में विमेंस कॉलेज है. बागी गुटों ने ब्रिटिश रेजिडेंसी पर हमला करके ब्रिटिश शासन को खुली चुनौती दी. ब्रिटिश और निजाम की सेनाओं ने मिलकर इस हमले का जवाब दिया, जिससे घंटों तक ज़बरदस्त लड़ाई चली. संख्या और हथियारों के मामले में कमजोर होने के बावजूद बागियों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी. लेकिन रणनीतिक कारणों से उन्हें आखिरकार पीछे हटना पड़ा, लेकिन इस घटना ने अंग्रेजों को यह एहसास करा दिया कि दक्षिण भारत भी उनके खिलाफ़ उठ खड़ा हुआ है.