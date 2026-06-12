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FIFA World Cup 2026 News: 140 करोड़ की आबादी वाला भारत भले ही फीफा वर्ल्ड कप 2026 में नहीं खेल रहा हो, लेकिन भारतीय मूल के खिलाड़ियों की मौजूदगी इस बार भी फुटबॉल महाकुंभ के सबसे बड़े मंच पर दिखाई देगी. भारत वर्ल्ड कप में नहीं है, लेकिन भारतीय मूल के कई खिलाड़ी अलग-अलग देशों की ओर से खेलते हुए दुनिया के सामने अपनी मिट्टी की खुश्बू बिखेरने वाले हैं.
इन्हीं नामों में सबसे ज्यादा चर्चा भारतीय मूल के कतर के नौजवान खिलाड़ी तहसीन मोहम्मद जमशेद की हो रही है. महज 19 साल की उम्र में उन्होंने वह मुकाम हासिल कर लिया है, जिसका सपना दुनिया भर के लाखों फुटबॉलर देखते हैं. तहसीन मोहम्मद जमशेद की जड़े केरल से जुड़ी हैं, और कतर की तरफ से जब वह वर्ल्ड कप के मैच उतरेंगे तो एक नया इतिहास रच देंगे. वह वर्ल्ड कप में कतर की टीम का हिस्सा बनने वाले पहले भारतीय मूल के फुटबॉलर बन गए हैं.
तहसीन जमशेद का जन्म 16 जून 2006 को कतर में हुआ था, लेकिन उनकी कहानी की शुरुआत भारत के केरल से होती है. उनके वालिद जमशेद, केरल के कन्नूर जिले के थालास्सेरी के रहने वाले हैं, जबकि उनकी मां सायमा वलपट्टनम से ताल्लुक रखती हैं. बेहतर भविष्य की तलाश में उनका परिवार कतर जाकर बस गया, जहां तहसीन का पालन-पोषण हुआ.
फुटबॉल के प्रति उनका लगाव बचपन से ही दिखाई देने लगा था. उनके वालिद खुद फुटबॉल खिलाड़ी रह चुके हैं और कभी कालीकट यूनिवर्सिटी की ओर से खेल चुके हैं. पिता के मार्गदर्शन में तहसीन ने खेल की बारीकियां सीखीं और धीरे-धीरे अपने हुनर से पहचान बनानी शुरू कर दी. अपने वालिद की तरह तहसीन में भी फुलबॉल के प्रति दीवानगी और जुनून बचपन से है.
तहसीन को अपनी मेहनत और जुनून का फल मिला. जब उनकी प्रतिभा ने उन्हें कतर की प्रतिष्ठित एस्पायर फुटबॉल एकेडमी तक पहुंचाया, जिसे एशिया में उभरते खिलाड़ियों को तराशने वाले सबसे बेहतरीन संस्थानों में गिना जाता है. यहीं से उनके प्रोफेशनल सफर को नई दिशा मिली. एकेडमी में ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने लगातार शानदार प्रदर्शन किया और कतर की आयु वर्ग की टीमों में जगह बनानी शुरू कर दी. वह कतर की 16 साल से कम (अंडर-16), 17 साल से कम (अंडर-17) और 19 साल से कम (अंडर-19) आयु वर्ग की नेशनल टीमों का हिस्सा रहे.
तहसीन राइट कॉर्नर से अटैक करने वाले खिलाड़ी के रूप में पहचाने जाते हैं. उन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते फुटबॉल के खेल में इतनी तेजी से तरक्की की कि 17 साल की उम्र में कतर के शीर्ष फुटबॉल मुकाबले में खेलने का मौका हासिल कर लिया. 31 मार्च 2024 को उन्होंने अल दुहैल क्लब की ओर से पहला मैच खेला और अपने सीनियर लेवल के फुटबॉल की शुरुआत की. अल दुहैल क्लब ने यह मैच अल रैयान के खिलाफ खेला. इसके साथ ही वह कतर के शीर्ष फुटबॉल मुकाबले में खेलने वाले भारतीय मूल के पहले खिलाड़ी बन गए.
क्लब स्तर पर शानदार प्रदर्शन के बाद उन्हें कतर की सीनियर नेशनल टीम में भी बुलावा मिला. उन्हें अफगानिस्तान और भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप क्वालीफायर मुकाबलों के लिए टीम में शामिल किया गया. दो साल पहले दोहा में भारत और कतर के बीच खेले गए मुकाबले में तहसीन कतर की रिजर्व बेंच पर मौजूद थे. इस मैच में भारत को कतर से 1-2 से हार का सामना करना पड़ा था.
इसके बाद उनके करियर का सबसे बड़ा लम्हा आया. मई में उनका नाम वर्ल्ड कप 2026 के लिए कतर की प्रारंभिक टीम में शामिल किया गया. फाइनल सेलेक्शन की प्रक्रिया के दौरान भी उन्होंने अपनी जगह बनाए रखी. जब हेड कोच जुलेन लोपेटेगी ने 26 खिलाड़ियों वाली फाइनल टीम का ऐलान किया, तब उसमें तहसीन मोहम्मद जमशेद का नाम भी शामिल था.
यह सेलेक्शन सिर्फ तहसीन की जाति कामयाबी नहीं है, बल्कि केरल और भारतीय मूल के फुटबॉल प्रेमियों के लिए भी फख्र का लम्हा है. फुटबॉल के प्रति अपने जुनून के लिए मशहूर केरल में इस खबर को सुनकर नौजवानों के हौसले बुलंद हो गए. वहां हर वर्ल्ड कप के दौरान ब्राजील और अर्जेंटीना के झंडों और कटआउटों से गलियां सज जाती हैं.
इस बार इन टीमों के साथ कतर को समर्थन देने वालों की संख्या भी बढ़ सकती है, क्योंकि कतर की टीम में भारतीय जड़ों से जुड़ा एक खिलाड़ी भी शामिल है. तहसीन की कायमबी यह साबित करती है कि भारतीय मूल के खिलाड़ियों में विश्व स्तर तक पहुंचने की क्षमता है. भले ही वे भारतीय जर्सी में नहीं खेल रहे हों, लेकिन उनकी कामयाबी भारतीय समुदाय के लिए प्रेरणा का स्रोत है.
वर्ल्ड कप 2026 में मैदान पर उतरने के साथ तहसीन न सिर्फ अपना सपना पूरा करेंगे, बल्कि उन लाखों भारतीय फुटबॉल प्रेमियों की भी अगुवाई करेंगे, जो एक दिन भारत को भी वर्ल्ड कप के मंच पर खेलते देखने का सपना संजोए हुए हैं. वर्ल्ड कप में कतर को ग्रुप बी में स्विट्जरलैंड, कनाडा, बोस्निया और हर्जेगोविना के साथ रखा गया है. कतर का पहला मैच 14 जून को स्विट्जरलैंड के खिलाफ होगा. इस मैच पर कतर समेत भारत के फुटबॉल प्रेमियों की निगाहें भी टिकी हैं.