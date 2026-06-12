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FIFA World Cup से भारत बाहर, लेकिन कतर की तरफ से खेल रहा केरल का लाल जमशेद तहसीन

Indian Muslim Boy in FIFA World Cup: भारत फीफा वर्ल्ड कप 2026 में नहीं खेल रहा है, लेकिन केरल मूल के 19 साल के तहसीन मोहम्मद जमशेद ने कतर की वर्ल्ड कप टीम में जगह बनाकर इतिहास रच दिया है. वह वर्ल्ड कप में कतर का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले भारतीय मूल के फुटबॉलर बन गए हैं. अब सबकी नजरें 14 जून को कतर-स्विटरजलैंड के खिलाफ खेले जाने वाले मैच पर टिकी हैं.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 12, 2026, 05:25 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 05:28 PM IST
FIFA World Cup से भारत बाहर, लेकिन कतर की तरफ से खेल रहा केरल का लाल जमशेद तहसीन
Image Credit: तहसीन मोहम्मद जमशेद (फाइल फोटो)

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