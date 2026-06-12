तहसीन राइट कॉर्नर से अटैक करने वाले खिलाड़ी के रूप में पहचाने जाते हैं. उन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते फुटबॉल के खेल में इतनी तेजी से तरक्की की कि 17 साल की उम्र में कतर के शीर्ष फुटबॉल मुकाबले में खेलने का मौका हासिल कर लिया. 31 मार्च 2024 को उन्होंने अल दुहैल क्लब की ओर से पहला मैच खेला और अपने सीनियर लेवल के फुटबॉल की शुरुआत की. अल दुहैल क्लब ने यह मैच अल रैयान के खिलाफ खेला. इसके साथ ही वह कतर के शीर्ष फुटबॉल मुकाबले में खेलने वाले भारतीय मूल के पहले खिलाड़ी बन गए.