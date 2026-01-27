Padam Award: असम में हाशिये पर मुसलमान, फिर कलाकार नूरुद्दीन अहमद को कैसे मिला पद्मश्री अवार्ड?

गुवाहाटी: इस साल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सरकार ने पद्म अवार्ड 2026 की घोषणा की थी. इसके तहत पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री वर्ग में कुल 131 लोगों को ये अवार्ड दिया गया. इसमें मलयालम सिनेमा के दिग्गज अभिनेता ममूटी (Mammootty) को पद्म भूषण अवार्ड सहित मुस्लिम समाज के कुल पांच लोगों को पद्म अवार्ड दिया गया है. इसमें असम के थिएटर कलाकार नूरुद्दीन अहमद (Nuruddin Ahmed) का नाम भी शामिल था, जिसे पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है. नूरुद्दीन अहमद को आधुनिक असमिया मंचकला का सबसे बड़ा कलाकार माना जाता है. उन्होंने असम के मोबाइल थिएटर आंदोलन को नई पहचान दी है.

लोक कला में नूरुद्दीन अहमद की इन कामयाबियों और योगदान के बाद भी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि सरकार ने आखिर असम के एक मुस्लिम कलाकार को ये नागरिक सम्मान क्यों दिया, जबकि असम में ही सरकार दूसरी तरफ मुसलमानों के घर तोड़ रही है और भारत का नागरिक होते हुए उन्हें जबरन बांग्लादेश भेज रही है. उनके मस्जिद- मदरसे और मजारों पर बुल्डोज़र चलवा रही है.

गुवाहाटी के काहिलीपाड़ा के रहने वाले नूरुद्दीन अहमद गोरिया मुस्लिम सामाज से आते हैं, जिसे सरकार असम का मूल रहवासी मानती है. स्थानीय लोग बताते हैं कि नुरुद्दीन अहमद लोक कला से ज्यादा हिन्दू- मुस्लिम एकता के लिए जाने जाते हैं. उनका पूरा परिवार इलाके में हिन्दू- मुस्लिम एकता, भाईचारे और विविधता के लिए जाना जाता है. नूरुद्दीन अहमद की पत्नी एक हिंदू महिला हैं, जिनका नाम जुनू राजखोवा है. उनके एक बेटे की शादी मणिपुरी लड़की से हुई है, जबकि दूसरे बेटे की शादी तमिल लड़की से हुई है. उनकी बेटी की शादी अहोम समुदाय के लड़के से हुई है. उनके परिवार में भारत के अलग- अलग कल्चर, धर्म और समूह का संगम मिलता है.

पिछले 50 सालों से भी ज्यादा वक़्त से मुस्लिम कलाकार नूरुद्दीन अहमद अपने हाथों से असम की धार्मिक कल्पना को आकार देते आ रहे हैं. राज्य भर में मंदिर, भाओना मंच, दुर्गा पूजा की मूर्तियां और सांस्कृतिक स्थल, लगभग हर चीज पर उनकी स्पष्ट छाप दिखती है. अपने इलाके भट्टडूबा थान में नूरुद्दीन अहमद दुर्गा पूजा के मूर्ति और पंडाल के डेकोरेशन का काम भी खुद अपने हाथों से करते हैं. इनके इस काम के बिना यहाँ दुर्गा पूजा अधूरी मानी जाती है.

नूरुद्दीन अहमद खुद कहते हैं, " हमारे लंबे कलात्मक जीवन का सबसे बड़ा सम्मान किसी पुरस्कार से नहीं, बल्कि श्रीमंत शंकरदेव की जन्मभूमि पर उनके आध्यात्मिक जगत को तराशने से मिलने वाले सुकून से मिला है." महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव अभिभव क्षेत्र, जिसे लोकप्रिय रूप से असम में 'बातद्रव सांस्कृतिक परियोजना' के तौर पर जाना जाता है, की दृश्य सुंदरता को मुस्लिम कलाकार नूरुद्दीन अहमद ने अपने दो बेटों, राज अहमद और दीप अहमद के साथ मिलकर तैयार किया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 217 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित इस सांस्कृतिक परिसर को हाल ही में असम की जनता को समर्पित किया था. यह परिसर नागांव जिले के बतद्रवा (बोरदुवा) में 162 बीघा ज़मीन पर फैला हुआ है. यह उस वैष्णव संत और समाज सुधारक के जन्मस्थान पर स्थित है, जिनके भक्ति आंदोलन ने असम की सांस्कृतिक पहचान को नया रूप दिया था.

जब 2021 में बतद्रवा सांस्कृतिक परियोजना का काम शुरू हुआ, तो इसमें अपना सेवा देने वाले नूरुद्दीन अहमद के लिए यह कोई साधारण काम नहीं था. अपने बेटों के साथ, उन्होंने भागवत, कीर्तन, सचित्र भागवत पांडुलिपियों और सांची पाठ ग्रंथों का गहन अध्ययन किया. प्रत्येक मूर्तिकला तत्व को आकार देने से पहले, उन्होंने लगभग दो वर्षों तक शोध किया.

इस संरचना का निर्माण इतनी कारीगरी से किया गया है कि इस अहाते में दाखिल होते ही पर्यटक और भक्त शंकरदेव की कहानी को मूर्तिकला और दृश्य रूपों के माध्यम से प्रकट होते देखकर भावविभोर हो जाते हैं. चाहे वह विष्णु का दशावतार हो, गायन-बयान का चित्रण हो या असमिया वैष्णव परंपरा, यहाँ सभी का भक्तिपूर्ण रूपांकन किया गया है, जो शंकरदेव के दर्शन को जीवंत कर देते हैं. इन सभी पवित्र छवियों के पीछे अहमद परिवार के वर्षों के शोध, शिल्प कौशल और समर्पण की मेहनत है.

बतद्रवा थान परियोजना के पुनर्विकास में नूरुद्दीन अहमद, राज अहमद और दीप अहमद के कलात्मक योगदान की व्यापक रूप से सराहना की गई है. जब पर्यटक बतद्रवा थान से होकर गुजरते हैं, तो उन्हें न सिर्फ वैष्णव धर्म की कलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं, बल्कि असम की सांस्कृतिक विरासत की जीवंत अभिव्यक्ति भी यहाँ नज़र आ आती है. एक मुस्लिम कलाकार और उनके बेटों द्वारा शंकरदेव की आध्यात्मिक विरासत को जीवंत करना इस स्थान की धार्मिक पहचान को एक ख़ास और अनूठी महत्ता प्रदान करती है.

:- गुवाहाटी से शरीफ उद्दीन अहमद की रिपोर्ट

