वर्दी से साहित्य तक का सफर: IPS कैसर खालिद से 'जश्न-ए-अदब' पर खास बातचीत

1997 बैच के आईपीएस कैसर खालिद इस वक़्त महाराष्ट्र पुलिस के एडिशनल डायरेक्टर जनरल( ADG) हैं. वो एक आईपीएस होने के साथ-साथ एक लेखक, शायर, मोटिवेशनल स्पीकर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं. वो लाखों नौजवानों के रोल मॉडल हैं. वो देश की कई प्रतिष्ठित संस्थाओं सहित विदेशों में लेक्चर दे चुके हैं. उनके नाम पर 100 से ज्यादा अवार्ड दर्ज हैं. वो कवि और शायरों के बीच अपनी रचनाओं का पाठ करते हैं. वो अपनी साहित्यिक और कला-संस्कृति से जुड़ी गतिविधियों के लिए भी जाने जाते हैं. कला-संस्कृति और साहित्य को आम लोगों तक पहुंचाने और उनसे जोड़ने के लिए वो 'पासबान-ए- अदब-मुंबई' और 'जश्ने अदब -दिल्ली'नाम से लिटरेरी मूवमेंट चलाते हैं. 21 अगस्त से 24 अगस्त तक दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में 'जश्ने अदब' का चार रोजा प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जहाँ देश के मशहूर- मारूफ अदीबों और आर्टिस्टों को अपनी रचना और कला का प्रदर्शन करने के लिए बुलाया गया. सोमावर को 'जश्ने अदब' तकरीब का आखिरी दिन था. इस मौके पर जश्ने अदब के संरक्षक आईपीएस कैसर खालिद से एक आईपीएस के शायर और लेखक बनने के सफ़र और कला-साहित्य से उनके जुड़ाव को लेकर बातचीत की गई.