Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3078579
Zee SalaamCelebrity ZEE Salaamए.आर. रहमान के समर्थन में उतरीं महबूबा मुफ्ती, जावेद अख्तर को दी शबाना आजमी से सीख लेने की सलाह

ए.आर. रहमान के समर्थन में उतरीं महबूबा मुफ्ती, जावेद अख्तर को दी शबाना आजमी से सीख लेने की सलाह

Mehbooba Mufti on A R Rahman Statement: ए.आर. रहमान ने एक इंटरव्यू में बॉलीवुड में काम कम मिलने के पीछे संभावित सांप्रदायिक वजहों का जिक्र किया, जिससे विवाद खड़ा हो गया. उनके इस बयान पर जावेद अख्तर ने असहमति जताई, जबकि महबूबा मुफ्ती ने रहमान के अनुभवों का समर्थन किया. हालांकि, अब रहमान ने वीडियो जारी कर अपनी बात स्पष्ट किया. 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Jan 18, 2026, 05:11 PM IST

Trending Photos

ए आर रहमान के समर्थन में उतरीं महबूबा मुफ्ती (फाइल फोटो)
ए आर रहमान के समर्थन में उतरीं महबूबा मुफ्ती (फाइल फोटो)

A R Rahman Controversy: संगीत की दुनिया में जादू रचने वाले ऑस्कर विजेता और करोड़ों दिलों की धड़कन ए.आर. रहमान अपनी धुनों से हमेशा लोगों को जोड़ते आए हैं. उनकी धुनों में भारत की मिट्टी की खुशबू, अलग-अलग संस्कृतियों की आवाज और इंसानियत का एहसास मिलता है. लेकिन हाल ही में जब रहमान ने बॉलीवुड में काम कम मिलने और इसके पीछे बढ़ती सांप्रदायिक वजहों का जिक्र किया, तो हंगामा खड़ा हो गया. इस पर लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई है. 

क्या कहा ए.आर. रहमान ने?
दरअसल, ए.आर. रहमान ने हाल ही में बीबीसी नेटवर्क को दिए एक इंटरव्यू में कहा, "मुझे बॉलीवुड में अब कम काम मिलने लगे हैं. कभी-कभी रचनात्मक फैसला लेने की ताकत उन लोगों के हाथ में होती है जिनमें असल में क्रिएटिविटी नहीं होती. यह कभी-कभी सांप्रदायिक वजहों से भी हो सकता है, लेकिन यह सीधे तौर पर पता नहीं चलता." उन्होंने आगे कहा, "यह सिर्फ अफवाहों के रूप में पता चलता है कि मुझे किसी प्रोजेक्ट में चुना गया था, लेकिन फिर कंपनी ने अपने पांच अन्य कंपोजर्स को हायर कर लिया."

रहमान के इस बयान के बाद सोशल मीडिया से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक में बहस शुरू हो गई. कई दिग्गज हस्तियों ने इसका समर्थन किया है तो कई ने पुरजोर विरोध किया. बॉलीवुड के मशहूर गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर ने ए. आर. रहमान के बयान पर प्रतिक्रिया व्यवक्त की. 

Add Zee News as a Preferred Source

गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर ने ए.आर. रहमान के बयान पर असहमति जताई. उन्होंने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "मुझे ऐसा कभी नहीं लगा. मैं मुंबई में रहता हूं, सबसे मिलता हूं. रहमान को बहुत सम्मान मिलता है. वह काफी व्यस्त रहते हैं, शो करते हैं, इसलिए प्रोड्यूसर्स उनसे संपर्क करने में हिचकते हैं. ऑस्कर विनर जैसी महान शख्सियत के पास छोटे निर्माता झिझक महसूस करते होंगे. इसमें कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है."

विवाद में महबूबा मुफ्ती की एंट्री
इस पूरे विवाद में अब जम्मू और कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती भी सामने आईं. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर लिखा, "एक ओर जब जावेद अख्तर ए.आर. रहमान की बॉलीवुड में बढ़ती सांप्रदायिकता को लेकर चिंताओं को खारिज करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर वह भारतीय मुसलमानों की वास्तविकताओं के साथ विरोधाभास पैदा करते हैं."

महबूबा मुफ्ती ने अपने पोस्ट में जावेद अख्तर की पत्नी शबाना आजमी का भी जिक्र किया. उन्होंने लिखा, "शबाना आजमी ने खुलकर बताया था कि उन्हें मुस्लिम होने की वजह से बॉम्बे जैसे आधुनिक और समावेशी शहर में घर मिलने से इनकार किया गया." महबूबा मुफ्ती ने आगे लिखा, "बॉलीवुड हमेशा से एक ऐसा जीवंत 'मिनी इंडिया' रहा है, जो देश की सामाजिक वास्तविकताओं और विविधता को प्रतिबिंबित करता है. ऐसे अनुभवों को नकारना या हल्के में लेना, आज के भारत में मौजूद असमानताओं और चुनौतियों को बदल नहीं सकता."

बढ़ते विवाद के बीच ए.आर. रहमान की सफाई
रहमान के बयान पर जब आलोचनाएं तेज हुईं, तो उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट कर अपनी बात स्पष्ट की. इस वीडियो में उन्होंने कहा, "मेरे लिए संगीत हमेशा से लोगों और संस्कृति से जुड़ने, उन्हें सेलिब्रेट करने और सम्मान देने का जरिया रहा है. भारत सिर्फ मेरा घर नहीं है, बल्कि मेरी प्रेरणा और गुरु भी है. मेरा मकसद कभी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था. मैं उम्मीद करता हूं कि लोग मेरी ईमानदारी और सच्चे इरादों को समझेंगे और महसूस करेंगे."

वीडियो में रहमान ने आगे कहा, "मुझे खुद के भारतीय होने पर गर्व है. भारत ने मुझे वह मंच दिया है जहां मैं अपनी रचनात्मकता का पूर्ण स्वतंत्रता से प्रदर्शन कर सकता हूं. यह अवसर मुझे अलग-अलग संस्कृतियों की आवाजों को सम्मान देने और संगीत के माध्यम से जोड़ने का मौका देता है. भारत ने मुझे हमेशा प्रेरित किया है और मेरे काम को और सार्थक बनाया है."

अपने कामों का भी किया जिक्र
रहमान ने वीडियो में अपने करियर की कई यादगार परियोजनाओं का जिक्र किया. उन्होंने कहा, "मैंने जला प्रोजेक्ट में काम किया, नागा संगीतकारों के साथ मिलकर स्ट्रिंग ऑर्केस्ट्रा बनाया, सनशाइन ऑर्केस्ट्रा को मेंटर किया और सीक्रेट माउंटेन नाम के भारत के पहले मल्टीकल्चरल वर्चुअल बैंड की स्थापना की. साथ ही, मैंने रामायण के संगीत में हांस जिमर के साथ सहयोग किया. इन सब अनुभवों ने मेरे संगीत के मकसद को और मजबूत किया."

वीडियो के आखिर में रहमान ने भारत के प्रति अपनी कृतज्ञता जताते हुए कहा, "मेरा संगीत हमेशा अतीत का सम्मान करेगा, वर्तमान का जश्न मनाएगा और भविष्य को प्रेरित करेगा. संगीत कभी किसी को चोट पहुंचाने का माध्यम नहीं रहा है, बल्कि यह हमेशा लोगों को जोड़ने और सांस्कृतिक धरोहर का सम्मान करने का जरिया रहा है."

यह भी पढ़ें: बिहार के बाद झारखंड में नफरत का तांडव; 'बांग्लादेशी' बताकर अलाउद्दीन शेख को पीटा, दर्दनाक मौत

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

A R RahmanMehbooba MuftiMuslim Discrimination Issuemuslim news

Trending news

A R Rahman
ए.आर. रहमान के समर्थन में महबूबा मुफ्ती, जावेद अख्तर को दी शबाना आजमी से सीख की सलाह
Jharkhand news
बिहार के बाद झारखंड में नफरत का तांडव; 'बांग्लादेशी' बताकर अलाउद्दीन पीटा, मौत
muslim news
इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से मुसलमानों को बड़ी राहत, अब इस तरह भी चला सकेंगे मदरसे
violence against Muslims
बजरंग दल की ट्रेनिंग में खुलेआम मुसलमानों को गोली मारने का कविता पाठ!
muslim news
मुस्लिम छात्रों के एडमिशन और MP में नईम के स्कूल ध्वास्त, BJP पर भड़की कांग्रेस
muslim news
अमेरिका ने सीरिया में फिर किया बड़ा हमला, अल-कायदा से जुड़े बड़े नेता की मौत
muslim news
ईरान नें मारे गए हजारों प्रदर्शनकारी, खामेनेई ने अमेरिका को ठहराया जिम्मेदार
Uttar Pradesh news
घर में सामूहिक नमाज पढ़ने पर बवाल, हिंदू समुदाय की शिकायत पर 12 लोग गिरफ्तार
iran news
अमेरिका और इजरायल को फिर मिली शिकस्त, सुप्रीम लीडर खामेनेई ने कह दी ये बड़ी बात
muslim news
गोल्डन टेंपल में वजू बनाना पड़ा महंगा,विरोध के बाद सुबहान रंगरेज को मांगनी पड़ी माफी