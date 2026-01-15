डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी से डिप्टी मेयर बने भारत के लाल जुनैद, देश के इस राज्य से है नाता

Advertisement
Indian origin Deputy Mayor USA: भोपाल के एक युवा भारतीय मुस्लिम नेता जुनैद काज़ी ने अमेरिका के मार्लबोरो शहर के डिप्टी मेयर बनकर इतिहास रच दिया है. सिविल इंजीनियर जुनैद, डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े हैं. 

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Jan 15, 2026, 01:25 PM IST

Deputy Mayor Junaid Qazi: भारतीय मूल के नेता ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक अपनी पहचान बना रहे हैं और एक अलग पहचान कायम कर रहे हैं. हाल ही में भारतीय मूल के जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बने. उससे पहले, भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने और अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी भारतीय मूल की हैं. अब एक और भारतीय ने अमेरिका में अपनी अलग पहचान बना ली है.  

दरअसल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एक युवा भारतीय मुस्लिम नेता जुनैद काज़ी ने अमेरिका के मार्लबोरो शहर के डिप्टी मेयर बनकर इतिहास रच दिया है. भोपाल के एक साधारण परिवार में जन्मे जुनैद काजी पेशे से सिविल इंजीनियर हैं. खास बात यह है कि जुनैद काजी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े हैं और इसी के ज़रिए उन्होंने यह अहम पद हासिल किया है. डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के टिकट पर एक भारतीय मुस्लिम का डिप्टी मेयर बनना एक बड़ी और ऐतिहासिक राजनीतिक उपलब्धि मानी जा रही है.

डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी से बने डिप्टी मेयर
जुनैद काजी का राजनीतिक सफर यहीं से शुरू नहीं हुआ था. 2025 में उन्होंने मार्लबोरो सिटी काउंसिल प्रेसिडेंट का चुनाव जीता, जिससे उनकी लीडरशिप काबिलियत साबित हुई और उन्होंने लोगों का भरोसा जीता. स्थानीय मुद्दों में उनकी एक्टिव भागीदारी, पारदर्शिता और जनता के साथ सीधे बातचीत उनकी पहचान बन गई. आखिरकार उन्हें डिप्टी मेयर जैसे अहम पद की जिम्मेदारी सौंपी गई. हालांकि जोहरान ममदानी और जुनैद काजी की राजनीतिक विचारधाराएं अलग-अलग हैं और वे अलग-अलग पार्टियों से हैं, लेकिन उनमें एक बात कॉमन है. दोनों युवा भारतीय मुस्लिम हैं और दोनों ने अमेरिकी राजनीति में अपनी मजबूत पहचान बनाकर इतिहास रचा है.

जुनैद का कहां रहता परिवार
गौरतलब है कि जुनैद काजी के वालिद मरहूम IPS खालिक अंसारी भोपाल में आम वाली मस्जिद के पास रहते थे. भोपाल में पले-बढ़े जुनैद के बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि वह एक दिन अमेरिका के किसी शहर के डिप्टी मेयर बनेंगे. उनका परिवार अभी भी भोपाल में रहता है. उनके बड़े भाई अब्दुल रहमान काजी माइनिंग डिपार्टमेंट में अधिकारी हैं, दूसरे भाई करीम अंसारी भारत के सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, जबकि छोटे भाई नवीद अंसारी 'एमपी फोर्स' नाम की एक सिक्योरिटी एजेंसी चलाते हैं. उनकी बड़ी बहन डॉ. आयशा आयुष विभाग में रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं.

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

Deputy Mayor Junaid QaziJunaid Qazi Deputy MayorIndian origin Deputy Mayor USA

