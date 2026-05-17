13 साल अंग्रेजों की जेल में रहे थे मौलाना मंजूर अहसन अजाज़ी, आज भी जिंदा है उनकी कुर्बानी

Maulana Manzoor Ahsan Ajazi Death Anniversary: मंज़ूर अहसन अजाज़ी बिहार के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए 13 साल ब्रिटिश जेलों में बिताए. उन्होंने खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई. आज़ादी के बाद वे विधान सभा के सदस्य (MLA) बने और हिंदू-मुस्लिम एकता तथा सामाजिक सुधार की दिशा में काम करते रहे.
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Maulana Manzoor Ahsan Ajazi Death Anniversary: मंज़ूर अहसन अजाज़ी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन महान सेनानियों में शामिल थे जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया. उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करते हुए करीब 13 साल विभिन्न जेलों में बिताए, लेकिन कभी अपने इरादों से पीछे नहीं हटे. उनका जन्म वर्ष 1898 में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के दीहुली गांव में हुआ था. उनके पिता मौलवी हाफिजुद्दीन हुसैन और माता महफूजुन्निसा थीं. कम उम्र से ही उनमें देशभक्ति की भावना जाग चुकी थी. मात्र 15 साल की उम्र में ही उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलनों में भाग लेना शुरू कर दिया था. छात्र जीवन के दौरान वे कई आंदोलनों के आयोजक बने और युवाओं को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ने का काम किया.
साल 1917 में महात्मा गांधी के आह्वान पर वे मौलाना हसरत मोहानी के साथ चंपारण पहुंचे. वहां उन्होंने नील किसानों के आंदोलन और सत्याग्रह में भाग लिया. यह वह दौर था जब अंग्रेजों द्वारा किसानों पर अत्याचार किए जा रहे थे. मौलाना अजाजी ने किसानों और गरीबों की आवाज बुलंद की और अंग्रेजी शासन के खिलाफ खुलकर खड़े हुए. 1919 में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी ताकि पूरी तरह स्वतंत्रता आंदोलन को समर्पित हो सकें. उस समय खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन पूरे देश में तेज हो रहा था. मौलाना अजाजी ने इन आंदोलनों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और लोगों को जागरूक किया. बाल्कन युद्ध के दौरान सैनिकों के लिए चंदा जुटाने में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई.
पहली बार कब गए जेल?
ब्रिटिश सरकार ने उनकी गतिविधियों को खतरा मानते हुए कई बार गिरफ्तार किया. पहली बार उन्हें 1921 में जेल भेजा गया. इसके बाद 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों में भाग लेने के कारण फिर गिरफ्तार किया गया. दांडी मार्च और सत्याग्रह में सक्रिय भागीदारी के कारण उन पर नजर रखी जाने लगी. 1941 में उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया, जिसके बाद उन्हें फिर जेल भेजा गया. 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने बिहार भर में घूम-घूमकर लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ संगठित किया. इसी दौरान उन्हें फिर गिरफ्तार किया गया और चार वर्षों तक जेल में रखा गया. उन्होंने अलीपुर, अलीगढ़, बक्सर और मुजफ्फरपुर सहित कई जेलों में कुल 13 साल बिताए.
आजादी के बाद भी राजनीति में रहे सक्रिय
आजादी के बाद भी मौलाना अजाजी सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहे. 1957 में वे बिहार के फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए और 1962 तक जनता की सेवा करते रहे. उन्होंने हिंदू-मुस्लिम एकता, सामाजिक सुधार और समाज में भाईचारे को बढ़ावा देने को अपनी प्राथमिकता बनाया. 17 मई 1969 को उनका निधन हो गया, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान आज भी इतिहास के पन्नों में सम्मान के साथ याद किया जाता है.