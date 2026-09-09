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मोहसिन रज़ा: मॉडलिंग और क्रिकेट से लेकर नेतागिरी तक का सफ़र

बीजेपी के सीनियर लीडर और पूर्व मंत्री मोहसिन रजा को उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है. अपना पदभार ग्रहण करते हुए मोहसिन रजा ने कहा है कि अल्पसंख्यकों को मुसलमान से जोड़ना समाजवादी पार्टी का काम रहा है. अल्पसंख्यक में कई जातियां आती हैं. उन सभी के लिए हम काम करेंगे. हम आपको बता रहे हैं, मोहसिन रज़ा का आखिर कैसा रहा एक मॉडल और क्रिकेटर से लेकर नेता बनने तक का सफ़र?

Written ByAkib Khan Mansoori
Published: Sep 09, 2026, 08:59 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 08:59 PM IST
मोहसिन रज़ा: मॉडलिंग और क्रिकेट से लेकर नेतागिरी तक का सफ़र

About the Author

Akib Khan Mansoori

Akib Khan Mansoori

आकिब खान मंसूरी उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के रहने वाले हैं. उन्होंने भीमरॉव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से बैचलर की पढ़ाई की है. इसके बाद देश की मशहूर यूनिवर्सिटी  जामिया मिल्लिया इस्लामिया से टीवी जर्नलिज्म किया है.  आकिब अभी Zee Media में अस्सिटेंट प्रोडूसर हैं. इससे पहले वो Zee News और कई बड़े चैनलों में ट्रेनिंग ली है. वो जम्मू- कश्मीर और भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक मुद्दों पर लिखते हैं. 

 

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