/मोहसिन रज़ा: मॉडलिंग और क्रिकेट से लेकर नेतागिरी तक का सफ़र

उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी (BJP) का एक बेहद प्रमुख और मुखर मुस्लिम चेहरा हैं. योगी सरकार ने 8 सितंबर 2026 को उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए उत्तर प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, जिसके साथ ही उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया गया है. इस मौके पर मोहसिन रजा ने कहा कि सरकार ने मुझ पर भरोसा जताया है, योगी सरकार का बहुत बड़ा शुक्रिया. अल्पसंख्यक आयोग में हम बेहतर तरीके से काम करेंगे. 8 सदस्यों की टीम मेरे साथ है, जो भी एप्लीकेशन और पेंडिंग फाइल पड़ी हैं, और जो काम पिछले 2 साल से नहीं हुए हैं हम उनका जल्द निस्तारण करेंगे. मोहसिन रजा ने कहा कि बीजेपी में मुसलमान खुश हैं, और यहां पर मुसलमानों का काम हो रहा है.

मोहसिन रज़ा का जीवन और उनका राजनीतिक सफर बेहद दिलचस्प रहा है.