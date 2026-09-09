/मोहसिन रज़ा: मॉडलिंग और क्रिकेट से लेकर नेतागिरी तक का सफ़र

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उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी (BJP) का एक बेहद प्रमुख और मुखर मुस्लिम चेहरा हैं. योगी सरकार ने 8 सितंबर 2026 को उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए उत्तर प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, जिसके साथ ही उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया गया है. इस मौके पर मोहसिन रजा ने कहा कि सरकार ने मुझ पर भरोसा जताया है, योगी सरकार का बहुत बड़ा शुक्रिया. अल्पसंख्यक आयोग में हम बेहतर तरीके से काम करेंगे. 8 सदस्यों की टीम मेरे साथ है, जो भी एप्लीकेशन और पेंडिंग फाइल पड़ी हैं, और जो काम पिछले 2 साल से नहीं हुए हैं हम उनका जल्द निस्तारण करेंगे. मोहसिन रजा ने कहा कि बीजेपी में मुसलमान खुश हैं, और यहां पर मुसलमानों का काम हो रहा है.
मोहसिन रज़ा का जीवन और उनका राजनीतिक सफर बेहद दिलचस्प रहा है.
शुरुआती जीवन और क्रिकेट करियर
मोहसिन रज़ा का जन्म 15 जनवरी 1968 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के सूफी कस्बे सफीपुर के एक जमींदार परिवार में हुआ था. वह शिया समुदाय से ताल्लुक रखते हैं. राजनीति में आने से पहले मोहसिन रज़ा एक बेहतरीन क्रिकेटर थे. उन्होंने रणजी ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश की टीम का प्रतिनिधित्व किया था.
मॉडलिंग और अभिनय
मोहसिन रज़ा अपनी शानदार पर्सनैलिटी के लिए भी जाने जाते रहे हैं. साल 1995 में उन्हें 'प्रिंस ऑफ़ लखनऊ' चुना गया था और राजनीति से पहले वे कुछ समय तक मॉडलिंग और अभिनय क्षेत्र से भी जुड़े रहे हैं.
राजनीतिक सफर
भाजपा में एंट्री: मोहसिन रज़ा ने साल 2013 में आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था. पार्टी में शामिल होने के बाद उनकी कार्यशेली को देखते हुए उन्हें बीजेपी का प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया, जहां उन्होंने टीवी बहसों में पार्टी का पक्ष बेहद मजबूती से रखा.
योगी सरकार 1.0 में मंत्री
साल 2017 में जब उत्तर प्रदेश में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तो मोहसिन रज़ा को अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ और हज विभाग का राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) बनाया गया. वे उस वक़्त योगी आदित्यनाथ सरकार में एकमात्र मुस्लिम मंत्री थे. वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद (MLC) के सदस्य भी रह चुके हैं.
वक्फ संपत्तियों को लेकर मुखर
अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष का पद संभालने से ठीक पहले, अगस्त 2026 में मोहसिन रज़ा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी. इस मुलाकात के दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश वक्फ़ बोर्ड की संपत्तियों में भारी अनियमितताओं का मुद्दा उठाया था. उनका दावा था कि राज्य में रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियां 2 लाख से घटकर केवल 1.27 लाख रह गई हैं, और लगभग 70 हजार से ज्यादा संपत्तियां गायब या अवैध कब्जे में हैं. इस मामले में उन्होंने जिला स्तर पर SIT जांच और विशेष ऑडिट कराने की मांग की है.
अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में नई भूमिका
इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश के बाद दो साल से निष्क्रिय पड़ा आयोग को पुनर्जीवित किया गया है. मोहसिन रज़ा के पास अब शिया, सुन्नी, पसमांदा मुस्लिम समेत सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी समुदायों से जुड़े मुद्दों को सुलझाने की बड़ी जिम्मेदारी है. पद संभालते ही उन्होंने अपनी प्राथमिकता स्पष्ट की कि आयोग किसी एक विशेष वर्ग के लिए नहीं, बल्कि हर अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा और उनके कल्याण के लिए पूरी पारदर्शिता के साथ आयोग काम करेगा.