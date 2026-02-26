मुस्लिम महिला फैजिया तोपची जिसके धमाके की आवाज़ से पूरा शहर करता है सेहरी और इफ्तारी

मुगलों के दौर में तोप से गोले दागकर उसकी आवाज़ से सेहरी और इफ्तारी करने की परम्परा राजस्थान के अजमेर में आज भी जिंदा है. अजमेर की बेटी फोजिया खान तोपची 8 साल की उम्र से इस काम को अपना फ़र्ज़ और खिदमते ख़ल्क़ समझकर अंजाम दे रही है.
नई दिल्ली: जब घड़ी आम नहीं थी, तो लोग सूरज के ढलने का अंदाजा मस्जिद की अज़ान और चिड़ियों को अपने घोंसले में लौटने से लेकर कई पारम्परिक विधियों ले लगाते थे, और रमजान की शाम को इफ्तारी करते थे.राजशाही हुकूमत में रोजा इफ्तारी के लिए तोप से गोले दागे जाते थे, ताकि इसकी आवाज़ दूर तक पहुंचे और लोग इसे सुनकर इफ्तारी कर ले.
वक़्त के साथ सब कुछ बदल गया. हर घर में और हर हाथ में घड़ी आ गयी. मस्जिद में अज़ान की आवाज़ लाउडस्पीकर से दी जाने लगी जो दो- तीन किलोमीटर तक पहुँच जाती है. इसके बावजूद कुछ इलाकों में आज भी रमजान के महीने में इफ्तारी के पहले तोप से गोले दागने की कदीमी रिवायत आज भी जारी है. मध्यप्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाकों में मगरिब की नमाज़ के पहले तोप से गोले दागे जाते हैं, जिसकी आवाज़ से लोग अपना रोजा खोलते हैं.
तोप से गोले दागने की इस परम्परा में भी राजस्थान के अजमेर की परम्परा बेहद ख़ास है.यहाँ मुस्लिम खातून फौज़िया खान तोप दाग़ने का काम करती हैं. अजमेर शहर के तमाम रोज़ेदार सेहरी और इफ़्तारी इसी तोप के गोले की आवाज़ सुनकरे करते हैं. फौजिया जब 8 साल की थीं, तभी से तोप चला कर शहर के रोज़ेदारों को सेहरी और इफ़्तार के लिए आगाह करती हैं. तोप की इस गरज की आवाज़ से सुबह सादिक (ब्रहाम्मुहूर्त ) से पहले रोज़ेदार नींद से बेदार हो जाते है और सेहरी करते हैं. फौज़िया अजमेर की बड़े पीर पहाड़ी से रोज़ तोप के गोले दाग़ने का काम करती है, जिसका ख़र्च दरगाह कमेटी उठाती है.
फौज़िया खान के मुताबिक़, अजमेर दरगाह कमेटी में मौरूसी अमला के मेम्बर्स में उनका ख़ानदान शामिल रहा है, जिनकी 8वीं पीढ़ी तोप दाग़ने का काम करती आ रही है. फौजिया कहती हैं, जब मैं 8 साल की थी तब से ख्वाजा गरीब नवाज के लिए अपनी ज़िन्दगी जीने का मक़सद बना लिया था.
एक महिला और वो भी मुस्लिम परिवार की महिला होकर भी तोप चलाने का काम फौजिया को कैसे मिल गया, इस सवाल पर फौजिया ने कहा, " मेरे ख़ानदान मे खातून के तौर पर सिर्फ तोप चलाने का ज़िम्मा उन्हें ही मिला है, जिसके लिए दरगाह कमेटी से इजाज़त के लिए कई तरह की परेशानी भी उठानी पड़ी थी. इस्लाम मे पर्दे का हुक्म है और एक खातून के लिए तोप दाग़ने जैसा काम करना भी बड़ी बात थी. ऐसे में हमारे ख़ानदान और वालिद हनीफ मोहम्मद के सपोर्ट ने उन्हें मुल्कभर में 'फौज़िया खान तोपची' के नाम से पहचान दिलाई."
फौज़िया खान बताती है कि अजमेर दरगाह शरीफ में मुग़लिया रस्म रिवाज और मज़हबी रिवायत के तहत तोप से गोले दागे जाते हैं. वह अजमेर उर्स और रमज़ान के 29 या 30 दिन तक रात और शाम को तोप दाग कर सेहरी इफ्तार के लिए लोगों को बेदार करती हैं. उसके बाद पूरा शहर एक साथ रोज़ा इफ्तार करता है. फौज़िया खान के अलावा उनके चाचा,ताया की फैमली के मेम्बर्स भी तोप दागने का काम करते हैं. फौज़िया खान के ज़रिए तोप दाग़ने को मकामी मुस्लिम समाज ने कभी बुरा नहीं माना बल्कि लोग इसकी तारीफ़ और हौसला अफ़ज़ाई करते हैं. फौज़िया खान अपने इस काम से बेहद खुश हैं.
अजमेर दरगाह शरीफ के खादिम सैय्यद कुतबुद्दीन सखी कहते हैं, "फौज़िया खान तोपची हिंदुस्तान की एक वाहिद ऐसी मुस्लिम खातून है जिन्हें मज़हबी रस्म रिवायत के लिए तोप दाग़ने का शर्फ़ हासिल है. उन्हें 8 साल की उम्र से ही खिदमते ख़ल्क़ का जज्बा भी रहा है. यही वजह है कि आज अजमेर ही नही बल्कि पूरा मुल्क उन्हें फौज़िया तोपची के नाम से जानता है."
