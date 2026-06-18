Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Celebrity ZEE Salaam
  • /19 साल के लामिन यमाल पर दौलत की बारिश, वर्ल्ड कप जीतते ही करोड़ों की बढ़ी नेट वर्थ

19 साल के लामिन यमाल पर दौलत की बारिश, वर्ल्ड कप जीतते ही करोड़ों की बढ़ी नेट वर्थ

Lamine Yamal Net Worth: स्पेन को 2026 फीफा वर्ल्ड कप जिताने के बाद 19 साल के लामिन यमाल दुनिया के सबसे चर्चित फुटबॉलरों में शामिल हो गए हैं. उनकी अनुमानित नेट वर्थ, क्लब की करोड़ों डॉलर की सैलरी, बड़े ब्रांड डील और सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग में जबरदस्त उछाल ने उन्हें नई पीढ़ी का सबसे बड़ा सुपरस्टार बना दिया है.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jul 21, 2026, 12:00 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 12:03 AM IST
19 साल के लामिन यमाल पर दौलत की बारिश, वर्ल्ड कप जीतते ही करोड़ों की बढ़ी नेट वर्थ
Image Credit: वर्ल्ड कप जीतने के बाद मुस्लिम फुटबॉलर यमाल पर दौलत की बारिशSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
वंदे मातरम् विधेयक पर भड़के मौलाना अशरफी, कहा- सबसे ज्यादा मुसलमानों को...
Delhi news1 hr ago
2
iran america war1 hr ago
3
Uttar Pradesh news2 hrs ago
4
Iran-War2 hrs ago
5
Bihar News2:28 PM IST