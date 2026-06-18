/19 साल के लामिन यमाल पर दौलत की बारिश, वर्ल्ड कप जीतते ही करोड़ों की बढ़ी नेट वर्थ

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Spain Muslim Football Players Net Worth: फीफा वर्ल्ड कप 2026 खत्म हो गया, और साथ ही खत्म हुआ मेसी, रोनाल्डो, लुका मोद्रिच, मैनुएल नॉयर और मोहम्मद सलाह जैसे दिग्गज खिलाड़ियों का जादू. जिनके फैंस दुनियाभर में फैले हुए हैं. हालांकि, स्पेन ने खिताब जीतकर तारीख रकम की और वजूद में आया दुनिया में एक सितारा.
स्पेन के लिए वर्ल्ड कप जीतने के बाद 19 साल के लामिन यमाल का नाम सिर्फ फुटबॉल तक महदूद नहीं रहा, बल्कि वह नई पीढ़ी की सबसे बड़ी पहचान बन गए हैं. अर्जेंटीना की फाइनल में हार के बाद लियोनेल मेसी के साथ यमाल की भावुक झप्पी को लाखों लोगों ने "मशाल सौंपने" का लम्हा बताया. अब सवाल सिर्फ उनकी कामयाबी का नहीं, बल्कि इस बात का भी है कि इतनी कम उम्र में उन्होंने कितनी दौलत और शोहरत हासिल कर ली है. सोशल मीडिया और वेब सर्च पर लगातार वह चर्चा का मौजूं बने हुए हैं.
यमाल ने 19वें जन्मदिन पर जिताया वर्ल्ड कप
महज 19 साल की उम्र में लामिन यमाल ने यह साबित कर दिया है कि वह सिर्फ एक बेहतरीन खिलाड़ी नहीं, बल्कि नई नस्ल के फुटबॉल का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं. अपने 19वें जन्मदिन के कुछ ही दिन बाद उन्होंने स्पेन को साल 2026 का फीफा वर्ल्ड कप जिताने में अहम किरदार निभाया और अब पूरी दुनिया उनकी कामयाबी के साथ-साथ उनकी दौलत और शोहरत पर भी नजरें टिकाए हुए है.
वर्ल्ड कप के फाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना को एक्स्ट्रा टाइम में 1-0 से शिकस्त देकर खिताब अपने नाम किया. मुकाबले के 106वें मिनट में ऑप्शन के तौर पर मैदान में उतरे फेरान टोरेस ने जीत दिलाने वाला इकलौता गोल दागा, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में शानदार खेल दिखाने वाले लामिन यमाल को सबसे बड़े सितारों में गिना गया.
मेसी-यमाल की झप्पी देख फैंस हुए भावुक!
फाइनल के बाद अर्जेंटीना के दिग्गज लियोनेल मेसी और यमाल की भावुक झप्पी की तस्वीर ने दुनिया भर के फुटबॉल चाहने वालों का दिल जीत लिया. सोशल मीडिया पर इसे "मशाल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपने" वाला लम्हा बताया गया. यही नहीं, कई लोगों ने यह तक कहना शुरू कर दिया कि यमाल ने 20 साल की उम्र पूरी होने से पहले ही फुटबॉल में वह सब हासिल कर लिया, जिसका ख्वाब बड़े-बड़े खिलाड़ी देखते हैं.
स्पेन की इस तारीखी फतह के बाद अब लोगों की दिलचस्पी सिर्फ उनके खेल तक महदूद नहीं रही. हर कोई यह जानना चाहता है कि इतनी कम उम्र में लामिन यमाल की कुल दौलत कितनी है. खबर लिखे जाने तक उपलब्ध कई ऑनलाइन रिपोर्टों के मुताबिक, उनकी अनुमानित कुल दौलत करीब 4 करोड़ अमेरिकी डॉलर बताई जा रही है.
वर्ल्ड कप के जीतने के बढ़ी यमाल की मार्केट वैल्यू
बताया जाता है कि पिछले एक साल में उनकी आमदनी में बेशुमार इजाफा हुआ है. इसकी सबसे बड़ी वजह बार्सिलोना क्लब और स्पेन की नेशनल टीम के लिए उनका शानदार प्रदर्शन, साथ ही लगातार बढ़ते कारोबारी समझौते हैं. खेल जगत के जानकारों का मानना है कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद उनकी पहचान और मार्केट वैल्यू दोनों में और तेजी से इजाफा होगी, जिससे आने वाले महीनों में उनकी कमाई भी नए मुकाम पर पहुंच सकती है.
अगर बार्सिलोना से मिलने वाली तनख्वाह की बात करें तो अलग-अलग रिपोर्टों के मुताबिक, क्लब उन्हें हर साल करीब 1 करोड़ 80 लाख से 2 करोड़ 15 लाख अमेरिकी डॉलर तक की बुनियादी तनख्वाह देता है. महज 19 साल की उम्र में वह क्लब के सबसे अहम खिलाड़ियों में शुमार हो चुके हैं. यही वजह है कि मैदान के अंदर और बाहर उनकी अहमियत को देखते हुए उनका कॉन्ट्रैक्ट भी उसी स्तर का माना जा रहा है.
वर्ल्ड कप में सोशल मीडिया पर बढ़े फॉलोवर्स
वर्ल्ड कप के दौरान उनकी शोहरत में भी उछाल आया है. स्पोर्ट्स एक्स्पर्ट के मुताबिक, 11 जून से शुरू हुए वर्ल्ड कप के दौरान उनके सोशल मीडिया पर करोड़ों नए फॉलोवर्स जुड़े. बताया जा रहा है कि इस दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फोटो शेयर करने से उनके 80 से ज्यादा फॉलोवर्स बढ़े हैं. सोशल मीडिया पर अब उनके फॉलोवर्स की संख्या बढ़कर 5 करोड़ 30 लाख से ज्यादा हो गई है.
हैरान करने वाली बात यह है कि जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शॉर्ट वीडियो शेयर किया जाता है, वहां भी यामाल के फॉलोवर्स की संख्या बढ़कर 5 करोड़ 80 लाख से ज्यादा पहुंच चुकी है. इस तरह खेल, पैसे से हटकर वह सोशल मीडिया पर भी अपनी पीढ़ी के सबसे असरदार फुटबॉल खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं.
अभी लामिन यमाल पर और होगी दौलत की बारिश!
मैदान के बाहर भी लामिन यमाल की मकबूलियत लगातार बढ़ रही है. रिपोर्टों के मुताबिक, अलग-अलग कंपनियों के साथ प्रचार और कारोबारी समझौतों से उन्हें हर साल लगभग 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर की कमाई होती है. साल 2024 में उन्होंने खेल के सामान बनाने वाली मशहूर कंपनी एडिडास के साथ 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया. इस समझौते की अनुमानित कीमत करीब 3 करोड़ 40 लाख अमेरिकी डॉलर बताई जाती है. इसके अलावा भी वह दुनिया के कई बड़े नामी ब्रांडों से जुड़े हुए हैं, जिससे उनकी कारोबारी पहचान लगातार मजबूत होती जा रही है.
फाइनेंशियल मामलों के जानकारों का मानना है कि स्पेन की वर्ल्ड कप जीत के बाद लामिन यमाल की कारोबारी अहमियत में जबरदस्त उछाल आएगा. ब्लीप फाइनेंस और दूसरी ऑनलाइन रिपोर्टों के मुताबिक, आने वाले समय में उनकी कुल संपत्ति बढ़कर लगभग 6 करोड़ यूरो (छह अरब, साठ करोड़, साठ लाख भारतीय रुपये) तक पहुंच सकती है. माना जा रहा है कि लग्जरी फैशन, तकनीक और दुनिया की कई बड़ी इंटरनेशनल कंपनियां उनके साथ साझेदारी करने की होड़ में शामिल होंगी.