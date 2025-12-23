IPL की राह पर अफगानिस्तान, 2026 में लौटेगा अफगानिस्तान प्रीमियर लीग

Afghanistan Cricket News: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की कामयाबी के बाद दुनिया के कई देशों ने अपनी-अपनी फ्रेंचाइजी टी20 लीग शुरू की है. अब इसी कड़ी में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी अपनी टी20 लीग अफगानिस्तान प्रीमियर लीग (APL) के आयोजन का ऐलान कर दिया है. अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ओर से जारी प्रेस रिलीज में इस लीग से जुड़ी पूरी जानकारी शेयर की गई है.

प्रेस रिलीज के मुताबिक, अफगानिस्तान प्रीमियर लीग के पहले सीजन में पांच शहरों पर आधारित फ्रेंचाइजियां शामिल होंगी. इन टीमों में अफगानिस्तान के प्रमुख राष्ट्रीय खिलाड़ी खेलते नजर आएंगे. इसके साथ ही टूर्नामेंट में अंतरराष्ट्रीय स्टार क्रिकेटरों और उभरते हुए स्थानीय प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को भी मौका दिया जाएगा.

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बताया कि इस टी20 लीग का पहला सीजन अक्टूबर 2026 में आयोजित किया जाएगा. टूर्नामेंट की मेजबानी संयुक्त अरब अमीरात (UAE) करेगा. वहीं, खिलाड़ियों के चयन के लिए प्लेयर ड्राफ्ट या ऑक्शन जून या जुलाई 2026 में आयोजित किए जाने की संभावना है. इस लीग में भारत की भूमिका काफी अहम मानी जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

लीग के ऐलान के मौके पर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मीरवाइज अशरफ ने दुबई में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बयान दिया. उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान प्रीमियर लीग उनके क्रिकेट सफर में एक अहम उपलब्धि है. उनके मुताबिक, यह लीग अफगान खिलाड़ियों के लिए नए मौके पैदा करेगी, नई पीढ़ी को प्रेरित करेगी और अफगानिस्तान क्रिकेट को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में मदद करेगी.

गौरतलब है कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड इससे पहले भी 2018 की शुरुआत में अफगानिस्तान प्रीमियर लीग के नाम से एक टूर्नामेंट का आयोजन कर चुका है. हालांकि, उस समय यह लीग सिर्फ एक ही सीजन तक सीमित रही थी और इसके बाद इसका आयोजन नहीं हो सका था. अब एक बार फिर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस लीग को नए सिरे से शुरू करने की घोषणा की है, जिसमें फ्रेंचाइजी मॉडल, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों की भागीदारी और UAE में आयोजन जैसी अहम बातें शामिल हैं. इस लीग से अफगानिस्तान के युवा प्रतिभाशाली क्रिकेट खिलाड़ियों को काफी उम्मीदें हैं.

यह भी पढ़ें: ईसा (अ.स.) बढ़ई थे, राजा नहीं; यही सच यहूदियों को क्यों चुभी? जानें वजह