VIDEO: कोहली और बाबर आजम की मुलाकात ने सोशस मीडिया पर मचाई धूम, फैंस के बीच बंधा समा

India vs Pakistan Match in Asia Cup 2022: आने वाले शनीवार यानी 27 अगस्त से एशिया कप 2022 सीजन का आगाज होने जा रहा है और इसके अगले दिन यानी 28 अगस्त को भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला होगा, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. लेकिन इस मैच से ठीक पहले पाकिस्तानी कप्तान बाबर आज़म और भारत के दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली को एक दूसरे से मिलता देखकर फैंस मचल गए हैं. दोनों ही स्टार प्लेयर ट्रेनिंग सेशन के दौरान मिले और एकदूसरे का वेलकम किया.

दरअसल इस बार एशिया कप श्रीलंका की मेजबानी में यूएई में खेला जा रहा है. इस टूर्नामेंट के लिए सारी टीमें यूएई पहुंच गई हैं और अपने आने वाले मैचों के लिए प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है. इसी प्रैक्टिस सेशन के दौरान विराट कोहली और बाबर की मुलाकत होती है. दोनों खिलाड़ी हालचाल पूछने जितनी ही बात करते हैं और फिर ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं. कोहली और बाबर आजम की इस मुलाकात को बीसीसीआई ने खुद शेयर किया है. बीसीसीआई ने इसे शेयर करते हुए लिखा कि गले मिले, मुस्कुराने और वॉर्म-अप के साथ हम एशिया कप की तैयारी करते हैं.

बाबर आजम और विराट के मुलाकत की तस्वीर सामने आते ही फैंस के दरमियान एक समा छा गया है. जर्स तरह-तरह के कमेंट्स करने लगे. एक यूजर ने लिखा, 'कोहली साहब से मुलाकात के बाद बाबर आजम सदमे में हैं.' सोशल मीडिया पर ज्यादा यूजर इस मुलाकत के लिए दोनों खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए नजर आए.

Babar having a boner after meeting with Kohli saab pic.twitter.com/CQH245PjJB

इसके अलावा बीसीसीआई ने एक और वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि प्रैक्टिस सेशल के लिए जैसे ही भारतीय खिलाड़ियों की एंट्री होती है, जवेंद्र चहल, हार्दिक पंड्या और कोहली समेत बाकी प्लेयर्स सबसे पहले अफगानिस्तान के खिलाड़ियों से मुलाकात करते हैं. इसी दौरान कोहली की मुलाकात अफगानिस्तान के अजीम क्रिकेटर राशिद खान से भी होती है.

Hello DUBAI

Hugs, smiles and warm-ups as we begin prep for #AsiaCup2022 #AsiaCup | #TeamIndia pic.twitter.com/bVo2TWa1sz

— BCCI (@BCCI) August 24, 2022