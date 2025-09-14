IND vs PAK: हाथ तक नहीं मिलाया! सियासी तनाव के बीच दुबई में कप्तानों की बेरुखी देख फैंस दंग
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2922305
Zee SalaamMuslim World

IND vs PAK: हाथ तक नहीं मिलाया! सियासी तनाव के बीच दुबई में कप्तानों की बेरुखी देख फैंस दंग

India Pakistan Cricket Match: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का मुकाबला दुबई में खेला गया, जहां सियासी तनाव के बीच दोनों कप्तानों ने हाथ तक नहीं मिलाया, जो आम तौर पर मैच से ऐसा करने की रिवायत रही है. मैच के दौरान भारतीय गेंदबाजों ने पाकिस्तान को 127 रन पर रोक दिया और मैच में मजबूत बढ़त बनाई. पूरे मैच में भारतीय फिरकी गेंदबाजों के सामने बेबस नजर आए पाकिस्तानी बल्लेबाज.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Sep 14, 2025, 10:32 PM IST

Trending Photos

मैच से पहले टॉस करते कप्तान सूर्यकुमार यादव (PC- espncricinfo)
मैच से पहले टॉस करते कप्तान सूर्यकुमार यादव (PC- espncricinfo)

India Pakistan Match: भारत में क्रिकेट को एक बड़ा वर्ग अपना धर्म मानता है, इसमें देश के सभी समुदाय के लोग शामिल हैं. भारत में क्रिकेट का फीवर सिर चढ़कर बोलता है, खासकर पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबलों में. इतवार (14 सितंबर) को दुबई क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप 2025 में टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है. इस मैच को लेकर पूरे भारत में विरोध हो रहा है. 

भारत पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे इस टी 20 मुकाबले के शुरू होने से एक अनोखा नजारा देखने को मिला. मैच शुरू होने से जब पाकिस्तान और भारत के कप्तान मैदान में आए तो उन्होंने एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाया है, जो आम तौर पर हर मैच से पहले दोनों कप्तानों के हाथ मिलाने की रिवायत है. सियासी तनाव और मैच के बॉयकॉट और भारी विरोध के बीच खेले जा रहे मैच का यह पल फैंस के लिए चौंकाने वाला रहा.

पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा और भारत के कप्तान सूर्या कुमार यादव ने जब स्टेडिया में एंट्री की, तो मैदान में मौजूद दर्शकों और फैंस का जोश चरम पर था. हालांकि, इस दौरान मैदान में दोनों कप्तानों ने एक दूसरे के साथ बेरुखी से पेश आए. दोनों ने न एक दूसरे की तरफ देखा और न ही स्वागत में आगे बढ़े और न ही हाथ मिलाया. 

Add Zee News as a Preferred Source

भारत ने मैच पर बनाई पकड़

बता दें, आज के मैच में पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन जब मैच शुरू हुआ तो उनका पासा उलट पड़ गया. पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट खोकर सिर्फ 127 रन बनाए. पाकिस्तान की ओर से सलामी बल्लेबाज फरहान ने सबसे ज्यादा 40 रन की पारी खेली. बाकी बल्लेबाजों का प्रदर्शन फीका रहा. भारतीय गेंदबाजों ने एक-एक रन के लिए पाकिस्तानी बल्लेबाजों को तरसाए रखा.

भारत के लिए कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए तीन विकेट झटके, जबकि अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह ने 2-2 विकेट हासिल किए. पाकिस्तान की शुरुआत बेहद खराब रही. पाकिस्तानी टीम ने पहले ही ओवर की पहली गेंद पर सायम अयूब का विकेट गंवा दिया. हार्दिक पांड्या ने पहली ही गेंद सायम अयूब को डग आउट का रास्ता दिखाया और फिर पूरे मैच में पाकिस्तानी टीम दबाव में नजर आई.

भारतीय फिरकी के सामने बेबस नजर आई पाकिस्तानी बैटिंग 

दूसरे ओवर में बुमराह ने मोहम्मद हारिस को कैच आउट करवाया. इसके बाद फखर जमां 17 रन बनाकर सस्ते में चलते बने. पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा भी कुछ खास नहीं कर सके और सिर्फ 3 रन बनाकर अक्षर पटेल का शिकार बने. कुलदीप यादव ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए हसन नवाज और मोहम्मद नवाज को पवेलियन भेजा. हालांकि, इस दौरान वह हैट्रिक लेने से चूक गए. 

इसके अलावा वरुण चक्रवर्ती ने फहीम अशरफ को 11 रन पर आउट कर दिया. टीम का कोई और बल्लेबाज ज्यादा देर टिक नहीं पाया और पाकिस्तान का स्कोर 127 रन पर रुक गया. भारतीय गेंदबाजों की सटीक लाइन लेंथ के सामने पाकिस्तानी बल्लेबाज बेबस नजर आए और बड़ा स्कोर नहीं बना सके. अब मुकाबला रोमांचक होता जा रहा है और भारत की टीम मजबूत स्थिति में नजर आ रही है.

लेटेस्ट अपडेट मिलने तक भारत ने चौथे ओवर में दो विकेट 41 रन बना लिए थे. भारत को अभी भी यह मैच जीतने के लिए 97 गेंदों पर 87 रन चाहिए. तिलक वर्मा और सूर्यकुमार यादव क्रीज पर मौजूद हैं.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान के पंजाब में बाढ़ से मचा हाहाकार, 4447 गांव डूबे; 25 लाख लोग हुए बेघर!

 

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Asia Cup 2025ind pak matchSuryakumar YadavSalman Agha

Trending news

Asia Cup 2025
हाथ तक नहीं मिलाया! सियासी तनाव के बीच दुबई में कप्तानों की बेरुखी देख फैंस दंग
New York News
नेतन्याहू की खैर नहीं! ग़ज़ा नरसंहार के लिए US में जेल का खतरा, मामदानी की चेतावनी
Jharkhand news
लोहरदगा में इरफान अंसारी ने ली BJP की फिरकी, कहा- 'देश में सबसे बड़ी आपदा हैं ये'
Uttarakhand news
गैर-हाजिर होने पर टीचर राकेश-रविंद्र बने हैवान; मुस्लिम बच्चे पर हमला कर तोड़ा हाथ!
Pakistan News
पाकिस्तान के पंजाब में बाढ़ से मचा हाहाकार, 4447 गांव डूबे; 25 लाख लोग हुए बेघर!
UP News
Jaunpur में दो मुस्लिम भाइयों को बदमाशों ने गोलियों से भूना; इलाके में दहशत का माहौल
kochi news
Kochi News: पत्रकार सिद्दीक कप्पन के खिलाफ केस दर्ज, प्रोग्राम में हुए थे शामिल
Mossad
Mossad नहीं था नेतन्याहू के प्लान पर राज़ी; Qatar Attack का किया विरोध
Australia
Australia में तेज़ी से बढ़ती मुसलमानों के प्रति नफरत पर क्या बोले पीएम एंथनी अल्बनीज
ST Hasan
Rambhadracharya के मिनी पाकिस्तान वाले बयान पर भड़के ST Hasan; कह डाली बड़ी बात
;