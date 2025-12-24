ऑस्ट्रेलिया फिर हुआ शर्मसार! Bondi Beach घटना के बाद उस्मान ख्वाजा और उनके बच्चों पर नस्लीय हमला

Australia News Today: ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा क्रिकेट के मैदान में अपनी शानदार बल्लेबाजी से गेंदबाजों का पसीना छुड़ा देते हैं. उस्मान ख्वाजा न सिर्फ एक बेहतरीन एथलीट, इंसाफ और इंसानियत पसंद शख्सियत हैं, बल्कि बहुसांस्कृतिक ऑस्ट्रेलिया की पहचान के आदर्श उदाहरण भी हैं. लेकिन हाल के दिनों में वह भी असामाजिक तत्वों के निशाने पर आ गए.

'द लकी कंट्री' के नाम से मशहूर ऑस्ट्रेलिया को प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर और अच्छी जीवनशैली के लिए जाना जाता है. इसका इसका दूसरा रूप बहुत भयावह है. ऑस्ट्रेलिया अक्सर उस्माना ख्वाजा को अपने इसी भयावह से रूबरू करवाता रहा है. हालिया दिनों सिडनी के बोंडी बीच पर फायरिंग की घटना के बाद उनके परिवार पर सोशल मीडिया नस्लीय और धार्मिक नफरत का सामना करना पड़ा.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सिडनी के बोंडी बीच पर हाल ही में हुई फायरिंग की घटना में कई लोगों की मौत हो गई थी. इस घटना के बाद पूरा ऑस्ट्रेलिया में शोक का माहौल था. इसी बीच कुछ चरमपंथी तत्वों ने नस्लवादी हमले करते हुए पाकिस्तानी मूल के ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा के परिवार को निशाना बनाया. इस दौरान उनकी नाबालिग बेटियों को भी नहीं बख्शा गया और सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ नफरत भरे और आपत्तिजनक संदेश भेजे गए.

Add Zee News as a Preferred Source

बताया जा रहा है कि उस वक्त उस्मान ख्वाजा एशेज सीरीज में व्यस्त थे और उन्होंने खुद इन संदेशों पर सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. हालांकि, उनकी बीवी रेचल ख्वाजा ने सोशल मीडिया पर मिले अपमानजनक और घृणास्पद संदेशों को शेयर किया. उन्होंने बताया कि इस तरह की नफरत पहले भी देखने को मिली है, लेकिन हाल के दिनों में इस तरह की घटनाएं तेजी से बढ़ गई हैं.

रेचल ख्वाजा ने कहा कि ये संदेश सिर्फ दुख पहुंचाने वाले नहीं हैं, बल्कि यह भी याद दिलाते हैं कि मुश्किल समय में किस तरह अल्पसंख्यक समुदायों को सामूहिक नफरत और पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ता है. उनका कहना था कि इस तरह की घटनाएं मानसिक रूप से बेहद पीड़ादायक होती हैं.

इस मामले के सामने आने के बाद खेल जगत और सामाजिक संगठनों में कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली है. कई खेल और सामाजिक समूहों ने नस्लवाद, इस्लामोफोबिया और हर तरह की नफरत के खिलाफ एकजुट होकर सख्त रुख अपनाने की अपील की.

यह भी पढ़ें: तोशाखाना से लेकर 9 मई हिंसा तक, कोर्ट से इमरान खान और उनकी बीवी को मिली बड़ी राहत