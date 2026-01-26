टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होकर पछता रहा बांग्लादेश! करोड़ों की प्राइज मनी गई, सालाना कमाई पर भी संकट

Bangladesh News: भारत और श्रीलंका की मेजबानी में होने वाले ICC मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश की गैरमौजूदगी तय हो गई है. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पहचान बना चुका यह देश अब अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है, जहां वर्ल्ड कप से बाहर होना सिर्फ एक झटका नहीं, बल्कि गहरे होते संकट की तस्वीर बन गया है. बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, बांग्लादेश क्रिकेट इस समय अपने इतिहास के सबसे मुश्किल दौर में से एक में फंस गया है. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बांग्लादेश को आगामी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर करने का फैसला किया है. इस फैसले के बाद देश के क्रिकेट गलियारों में हलचल तेज हो गई है.

बांग्लादेश के प्रमुख अखबार द डेली स्टार ने सोमवार (26 जनवरी) को प्रकाशित एक लेख में लिखा, "यह सिर्फ एक वैश्विक टूर्नामेंट में खेलने से चूकने का दर्द नहीं है. बांग्लादेश क्रिकेट अपने इतिहास के सबसे नाज़ुक दौर से गुजर रहा है. ऐसे समय में जज्बा तभी मायने रखता है, जब उसके पीछे कोई स्पष्ट उद्देश्य और दूरदर्शिता हो, जो फिलहाल नजर नहीं आती."

प्रोफेशनल क्रिकेटर्स की वैश्विक प्रतिनिधि संस्था वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन ने भी इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. संस्था ने इसे "खेल के लिए एक दुखद क्षण" बताया और कहा कि यह उस देश में फैली निराशा को दिखाता है, जहां क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि जुनून है. आईसीसी के इस फैसले के बाद बांग्लादेश की जगह ग्रुप-सी में स्कॉटलैंड को शामिल किया गया है. स्कॉटलैंड की टीम 7 फरवरी को स्कॉटलैंड, 9 फरवरी को इटली, 14 फरवरी को इंग्लैंड और 17 फरवरी को नेपाल के खिलाफ मुकाबले खेलेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

मुश्किल दौर से गुजर रहा बांग्लादेशी क्रिकेट

द डेली स्टार की रिपोर्ट में बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति के लिए देश के क्रिकेट प्रशासन और अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया गया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ल्ड कप से बाहर होना नुकसान का सिर्फ एक हिस्सा है. घरेलू क्रिकेट व्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित है. भले ही बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL) समाप्त हो चुकी हो, लेकिन विवाद आखिरी दिन तक उसका पीछा करते रहे. टूर्नामेंट खत्म होते ही एक मैच-फिक्सिंग स्कैंडल सामने आया, जिसने अनियमितताओं की बढ़ती सूची में एक और अध्याय जोड़ दिया.

विश्लेषण के मुताबिक, पूर्व कप्तान अमीनुल इस्लाम बुलबुल के नेतृत्व वाला बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) गंभीर आंतरिक कलह से जूझ रहा है. रिपोर्ट में बताया गया है कि बीपीएल मैच-फिक्सिंग में शामिल होने के आरोपों के बाद बीसीबी के डायरेक्टर मोहम्मद मुख्लेसुर रहमान को ऑडिट कमेटी के चेयरमैन पद से हटना पड़ा. इसके अलावा, एक अन्य फ्रेंचाइजी सलाहकार ने फेसबुक लाइव सेशन के जरिए सार्वजनिक रूप से फिक्सिंग के आरोप लगाए, जिससे लोगों का भरोसा और कमजोर हुआ है.

इस पूरे घटनाक्रम के बाद बोर्ड में इस्तीफों का दौर भी चला. इनमें प्रभावशाली डायरेक्टर इश्तियाक सादिक का नाम भी शामिल है. इसी बीच बोर्ड के सदस्यों के बीच कड़वे और सार्वजनिक विवाद सामने आए हैं. अखबार ने यह भी लिखा है कि एम. नजमुल इस्लाम जैसे विवादास्पद लोगों को फिर से बहाल करने से संकट और गहरा गया है. इससे पहले उन्हें खिलाड़ियों के बारे में अपमानजनक टिप्पणियों के चलते हटाया गया था. वहीं, बांग्लादेशी टेस्ट टीम के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने घरेलू क्रिकेट शेड्यूल की अनिश्चितता को लेकर खुलकर नाराजगी जताई है, जो बोर्ड और खिलाड़ियों के बीच बढ़ती दूरी को दिखाता है.

रिपोर्ट में बीसीबी के उस कदम का भी जिक्र है, जिसमें देश के सबसे सफल क्रिकेटर शाकिब अल हसन को वापस बुलाने की बात कही गई है. इसे एक "सनसनीखेज आइडिया" बताया गया है. लेख के मुताबिक, कई लोग इसे असफलताओं को छिपाने की कोशिश मान रहे हैं. आर्टिकल में कहा गया है, "कई लोगों के लिए यह कदम पूरी तरह से बिना तर्क का है और वर्ल्ड कप से बाहर होने को लेकर चल रही उथल-पुथल से ध्यान हटाने की एक हताश और गलत कोशिश जैसा लगता है."

बांग्लादेश को होगा भारी नुकसान

बांग्लादेश का आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होना अब कंफर्म हो गया है. इस फैसले से बांग्लादेश क्रिकेट को बड़ा आर्थिक झटका लगना तय माना जा रहा है. टूर्नामेंट में हिस्सा लेने पर बांग्लादेश को करीब 4 करोड़ टका (लगभग 3 लाख डॉलर) की रकम मिलती. वहीं, अगर टीम टॉप-12 में जगह बनाती, तो यह कमाई बढ़कर 5.5 करोड़ टका (करीब 4.5 लाख डॉलर) तक पहुंच सकती थी, लेकिन अब यह पूरी राशि हाथ से निकल गई है.

वर्ल्ड कप से हटने का सबसे बड़ा असर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पर पड़ेगा. टूर्नामेंट में भाग नहीं लेने की स्थिति में बीसीबी को आईसीसी से मिलने वाली सालाना लगभग 325 करोड़ टका (करीब 2.7 करोड़ डॉलर) की राशि भी खतरे में पड़ सकती है. इसके अलावा ब्रॉडकास्ट राइट्स और स्पॉन्सरशिप से होने वाली कमाई पर भी गहरा असर पड़ने की आशंका है. जानकारों के मुताबिक, इससे बोर्ड की कुल वार्षिक आय में 60 फीसदी तक की गिरावट आ सकती है.

यह भी पढ़ें: दक्षिण का मुस्लिम एक्टर 'ममूटी' जिसने वकालत छोड़ चुनी एक्टिंग की राह; सरकार ने दिया 'पद्म विभूषण' अवार्ड