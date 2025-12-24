32 गेंदों में शतक! बिहार के सकीबुल गनी ने रच दिया भारतीय लिस्ट-A क्रिकेट का इतिहास

Sakibul Gani Fastest Century: बिहार के उभरते स्टार क्रिकेटर साकिबुल गनी ने एक बार फिर घरेलू क्रिकेट में इतिहास रच दिया है. बुधवार को विजय हजारे ट्रॉफी में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ खेलते हुए साकिबुल गनी ने सिर्फ 32 गेंदों में शतक बनाया, जिससे उन्होंने लिस्ट A क्रिकेट में किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा सबसे तेज शतक का नया रिकॉर्ड बनाया. इस पारी ने उन्हें न सिर्फ बिहार क्रिकेट में बल्कि पूरे भारतीय घरेलू क्रिकेट सर्किट में सुर्खियों में ला दिया है.

साकिबुल गनी का जन्म 2 सितंबर 1999 को बिहार के मोतिहारी में हुआ था. बचपन से ही उनका झुकाव क्रिकेट की ओर था. उन्होंने एक स्थानीय क्रिकेट अकादमी में औपचारिक क्रिकेट प्रशिक्षण शुरू किया, जहां कोचों ने उनकी तकनीक को निखारा. अंडर-19 टूर्नामेंट में उनके शानदार प्रदर्शन ने राज्य के चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा, जिससे उनके पेशेवर क्रिकेट करियर का रास्ता खुला.

अंडर-19 से राष्ट्रीय पहचान तक

साकिबुल गनी ने अंडर-19 विश्व कप में भारत का प्रतिनिधित्व करके राष्ट्रीय पहचान हासिल की. ​​दबाव में प्रदर्शन करने की उनकी क्षमता, तेजी से रन बनाने की काबिलियत और एक गेंदबाज के रूप में उनकी उपयोगिता ने उन्हें एक संपूर्ण ऑलराउंडर बनाया. घरेलू सर्किट में उनके लगातार प्रदर्शन ने कई फ्रेंचाइजी और स्काउट्स का ध्यान आकर्षित किया.

रणजी डेब्यू पर तिहरा शतक

साकिबुल गनी का नाम पूरे देश में तब गूंजा जब उन्होंने अपने रणजी ट्रॉफी डेब्यू मैच में मिजोरम के खिलाफ 341 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली. इस पारी में उन्होंने 56 चौके और 2 छक्के लगाए. इसे बिहार क्रिकेट के इतिहास की सबसे यादगार पारियों में से एक माना जाता है. वहीं, पिछले तीन-चार सीजन से साकिबुल गनी बिहार टीम के एक नियमित सदस्य रहे हैं. उन्होंने बिहार का प्रतिनिधित्व तीनों फॉर्मेट रणजी ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी में किया है. हाल ही में, उन्हें बिहार सैयद मुश्ताक अली टीम का उप-कप्तान भी नियुक्त किया गया, जो टीम प्रबंधन के उन पर भरोसे को दर्शाता है.

विजय हजारे ट्रॉफी में रिकॉर्ड तोड़ पारी

अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ मैच में साकिबुल गनी ने सिर्फ 40 गेंदों में नाबाद 128 रन बनाए. इस विस्फोटक पारी में उन्होंने 10 चौके और 12 छक्के लगाए, 320 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए और गेंदबाजों को पूरी तरह से बेबस कर दिया.