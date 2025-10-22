Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2971420
Zee SalaamZee Salaam Cricket

क्रिकेटर सरफराज को टीम में नहीं मिली जगह, तो क्यों मच हंगामा? महिला मुस्लिम नेता का बड़ा इल्ज़ाम

Shama Mohamed on Sarfaraz Khan: हाल ही में शमा मोहम्मद ने पूर्व कप्तान रोहित शर्मा की बॉडी शेमिंग करने वाला ट्वीट किया था. इस ट्वीट के बाद कांग्रेस पार्टी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया. एक बार फिर शमा मोहम्मद विवादों में आ गई हैं.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Oct 22, 2025, 05:35 PM IST

Trending Photos

क्रिकेटर सरफराज को टीम में नहीं मिली जगह, तो क्यों मच हंगामा? महिला मुस्लिम नेता का बड़ा इल्ज़ाम

Shama Mohamed on Sarfaraz Khan: South Africa-A टीम के खिलाफ सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम में बल्लेबाज सरफराज खान जगह नहीं मिली है. कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने बीसीसीआई पर चयन प्रक्रिया में धार्मिक भेदभाव का आरोप लगाया है. 28 साल के सरफराज ने पिछली बार न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत के लिए खेला था, लेकिन हाल में चोट की वजह से South Africa-A सीरीज से भी बाहर रहना पड़ा था. एक बार फिर उन्हें टीम में जगह नहीं मिली है, जिसेस राजनीति बहस तेज हो गई है.

शमा मोहम्मद ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, "क्या सरफराज खान को उनके सरनेम की वजह से नहीं चुना गया? हम जानते हैं गौतम गंभीर इस मामले पर कहां खड़े हैं." कांग्रेस नेता के इस बयान पर मामला गरमा गया है. इस बयान के बाद कांग्रेस नेता के बयान पर बीजेपी ने तीखा हमला किया है. बीजेपी प्रवक्ता सीआर केसवन ने कहा, "यह घटिया ट्वीट कांग्रेस की विभाजनकारी मानसिकता दिखाता है. कांग्रेस अब क्रिकेट टीम को भी मजहब के आधार पर बांटने की कोशिश कर रही है. यह निंदनीय है."

शमा मोहम्मद के बयान पर बवाल
हाल ही में शमा मोहम्मद ने पूर्व कप्तान रोहित शर्मा की बॉडी शेमिंग करने वाला ट्वीट किया था. इस ट्वीट के बाद कांग्रेस पार्टी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया. पूर्व क्रिकेटर अतुल वासन ने भी इस आरोप को खारिज किया है. उन्होंने कहा, "मैं मानता हूं कि सरफराज खान को वह सम्मान और अवसर नहीं मिले जिसके वह हकदार थे, लेकिन यह धर्म का मामला नहीं है. भारत में खेलों में ऐसा कभी नहीं हुआ."

Add Zee News as a Preferred Source

AIMIM ने भी बोला हमला
वहीं, एक दिन पहले AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी सरफराज के चयन न होने पर सवाल उठाया था. पार्टी प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा, "सरफराज खान का प्रथम श्रेणी क्रिकेट में औसत 110 का है. उन्होंने अपनी फिटनेस पर भी काम किया है, 17 किलो वजन कम किया है और इंग्लैंड तथा न्यूज़ीलैंड के खिलाफ रन भी बनाए हैं. फिर भी उन्हें नज़रअंदाज़ क्यों किया गया?"

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

Shama Mohamed on Sarfaraz KhanSarfaraz Khan Team Selection

Trending news

Shama Mohamed on Sarfaraz Khan
क्रिकेटर सरफराज को टीम में नहीं मिली जगह, तो क्यों मच हंगामा? महिला मुस्लिम नेता...'
Maulana Chand Miya
हलाल सर्टिफिकेट से आतंक को फंडिंग, CM योगी के बयान पर मौलाना ने पूछे तीखे सवाल
Bangladesh news
बांग्लादेश में फिर भड़की हिंसा, हिंदू व्यक्ति का अपहरण कर की गई बेरहमी से पिटाई
Maulana Chand Miyan on CM Yogi Statement
राजाओं की आपसी लड़ाई को न दें इस्लामी जंग का नाम; मौलाना की CM योगी को नसीहत
Pakistan Deport Afghan Refugees
इस देश के मुसलमानों को जबरन बाहर निकाल रहा है पाकिस्तान, 85 हजार को किया डिपोर्ट
Torrorist Masood Azhar
आतंकी मसूद आजहर की बहन ने शुरू किया ऑनलाइन कोर्स, महिलाओं को समझाएगी जिहाद का मतलब
Javed Akhtar
Javed Akhtar नहीं हैं ऑरिजनल, मुसलमानों की आलोचना करने पर Lucky Ali का ज़ोरदार हमला
Ashfaaq Ullah Khan
रुला देगी अशफाक उल्लाह और राम प्रसाद बिस्मिल की दोस्ती;दोनों को अपनों ने दी थी दगा
Punjab
मेरा बेटा था साइकॉटिक, पत्नी पर करता था अत्याचार; पूर्व DGP मुस्तफा का बड़ा बयान
Meerut
Meerut में BJP नेता की दबंगई, कार ड्राइवर से जमीन पर रगड़वाई नाक: Video