क्रिकेटर सरफराज को टीम में नहीं मिली जगह, तो क्यों मच हंगामा? महिला मुस्लिम नेता का बड़ा इल्ज़ाम

Shama Mohamed on Sarfaraz Khan: हाल ही में शमा मोहम्मद ने पूर्व कप्तान रोहित शर्मा की बॉडी शेमिंग करने वाला ट्वीट किया था. इस ट्वीट के बाद कांग्रेस पार्टी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया. एक बार फिर शमा मोहम्मद विवादों में आ गई हैं.
Trending Photos
Shama Mohamed on Sarfaraz Khan: South Africa-A टीम के खिलाफ सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम में बल्लेबाज सरफराज खान जगह नहीं मिली है. कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने बीसीसीआई पर चयन प्रक्रिया में धार्मिक भेदभाव का आरोप लगाया है. 28 साल के सरफराज ने पिछली बार न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत के लिए खेला था, लेकिन हाल में चोट की वजह से South Africa-A सीरीज से भी बाहर रहना पड़ा था. एक बार फिर उन्हें टीम में जगह नहीं मिली है, जिसेस राजनीति बहस तेज हो गई है.
शमा मोहम्मद ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, "क्या सरफराज खान को उनके सरनेम की वजह से नहीं चुना गया? हम जानते हैं गौतम गंभीर इस मामले पर कहां खड़े हैं." कांग्रेस नेता के इस बयान पर मामला गरमा गया है. इस बयान के बाद कांग्रेस नेता के बयान पर बीजेपी ने तीखा हमला किया है. बीजेपी प्रवक्ता सीआर केसवन ने कहा, "यह घटिया ट्वीट कांग्रेस की विभाजनकारी मानसिकता दिखाता है. कांग्रेस अब क्रिकेट टीम को भी मजहब के आधार पर बांटने की कोशिश कर रही है. यह निंदनीय है."
शमा मोहम्मद के बयान पर बवाल
हाल ही में शमा मोहम्मद ने पूर्व कप्तान रोहित शर्मा की बॉडी शेमिंग करने वाला ट्वीट किया था. इस ट्वीट के बाद कांग्रेस पार्टी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया. पूर्व क्रिकेटर अतुल वासन ने भी इस आरोप को खारिज किया है. उन्होंने कहा, "मैं मानता हूं कि सरफराज खान को वह सम्मान और अवसर नहीं मिले जिसके वह हकदार थे, लेकिन यह धर्म का मामला नहीं है. भारत में खेलों में ऐसा कभी नहीं हुआ."
AIMIM ने भी बोला हमला
वहीं, एक दिन पहले AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी सरफराज के चयन न होने पर सवाल उठाया था. पार्टी प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा, "सरफराज खान का प्रथम श्रेणी क्रिकेट में औसत 110 का है. उन्होंने अपनी फिटनेस पर भी काम किया है, 17 किलो वजन कम किया है और इंग्लैंड तथा न्यूज़ीलैंड के खिलाफ रन भी बनाए हैं. फिर भी उन्हें नज़रअंदाज़ क्यों किया गया?"