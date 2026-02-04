India vs Pakistan Match पर बड़ा ट्विस्ट; पूर्व PCB चीफ बोले- अब भी जिंदा हैं उम्मीदें!

India Pakistan Cricket Match: भारत और श्रीलंका की मेजबानी में आगामी 7 फरवरी से ICC मेंस टी20 वर्ल्ड कप का आगाज होगा. इससे पहले हार जीत को लेकर कयासआराई का दौर शुरू हो चुका है. बीते दिनों बांग्लादेश का समर्थन करते हुए पाकिस्तान ने भारत के साथ बीते मैच खेलने से इंकार कर दिया है. इससे दुनियाभर के क्रिकेट फैंस काफी निराश हैं. वहीं, अब टी20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान के मैच होने की संभावना को लेकर बड़ी खबर सामने आई है.

भारत और पाकिस्तान के बीच प्रस्तावित हाई-वोल्टेज क्रिकेट मुकाबले को लेकर जारी विवाद पर नजम सेठी का बड़ा बयान सामने आया है. आज तक को दिए एक इंटरव्यू में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूर्व प्रमुख नजम सेठी ने मौजूदा हालात, पर्दे के पीछे चल रही बातचीत और संभावित कानूनी पहलुओं पर विस्तार से अपनी बात रखी.

नजम सेठी ने बातचीत के दौरान स्पष्ट किया कि भारत-पाकिस्तान मैच पूरी तरह मुमकिन है और इस वक्त बैकडोर चैनलों के जरिए बातचीत चल रही है. उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने जानबूझकर अपने फैसले की घोषणा पहले कर दी, ताकि बातचीत का रास्ता खुला रहे. सेठी के मुताबिक, अभी भी बीच का कोई समाधान निकल सकता है, जैसे बांग्लादेश को श्रीलंका में खेलने की इजाजत देना.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: राम मंदिर में क्रिकेटर जहीर खान; भक्तों को भक्ति तो नहीं, लेकिन दिख गई पाकिस्तानी टोपी!

नजम सेठी ने आरोप लगाया कि बीसीसीआई पाकिस्तान पर लगातार दबाव बना रहा है और अब इस तरह के हालात को रोकने की जरूरत है. उन्होंने दोहराया कि पर्दे के पीछे बातचीत जारी है और भारत-पाकिस्तान मुकाबले की संभावना अभी खत्म नहीं हुई है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर आईसीसी अपने रुख में नरमी नहीं दिखाता, तो पाकिस्तान क्रिकेट किसी भी तरह की कानूनी लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार है.

पूर्व पीसीबी चीफ ने भारत के खिलाफ मैच न खेलने के पाकिस्तान सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि क्रिकेट बोर्ड आखिरकार अपनी-अपनी सरकारों के निर्देशों से बंधे होते हैं. उन्होंने पुराने कानूनी मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि जब भारत सरकार ने बीसीसीआई को पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से रोका था, तब आईसीसी ने उस फैसले को स्वीकार किया था. ऐसे में अब पाकिस्तान के फैसले पर सवाल खड़े करना समझ से परे है.

नजम सेठी ने आईसीसी और बीसीसीआई पर 'डबल स्टैंडर्ड' अपनाने का आरोप भी लगाया. उन्होंने कहा कि भारत की आर्थिक ताकत के चलते आईसीसी के कई फैसले एकतरफा नजर आते हैं. इस संदर्भ में उन्होंने एशिया कप के हाइब्रिड मॉडल, भारत के जरिये पाकिस्तान दौरे से इनकार और पहले से साइन की गई सीरीज को अचानक रद्द किए जाने जैसी घटनाओं का हवाला दिया.

सेठी के मुताबिक, मौजूदा विवाद की असल वजह बांग्लादेश के साथ किया गया व्यवहार है. उन्होंने दावा किया कि इसी मुद्दे पर पाकिस्तान और बांग्लादेश एक साथ खड़े हैं. हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया कि यह उनका निजी मत है और वह इस समय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रवक्ता नहीं हैं.

आईसीसी के जरिये संभावित प्रतिबंधों के सवाल पर नजम सेठी ने कहा कि पाकिस्तान ने इस मामले में पहले ही कानूनी सलाह ले ली है और किसी भी सख्त कदम का अदालत में सामना करने के लिए तैयार है. बातचीत के दौरान उन्होंने यह भी कहा कि राजनीति की गहरी छाया दक्षिण एशियाई क्रिकेट पर पड़ चुकी है, जिसके चलते खेल से जुड़े फैसले लगातार विवादों में घिरते जा रहे हैं.

यह भी पढ़ें: MP News: घोटी के मुसलमानों का आखिर क्या है कसूर, जो हिन्दुओं ने पलभर में तोड़ लिया पीढ़ियों का रिश्ता?