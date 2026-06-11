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FIFA World Cup 2026 News: फुटबॉल प्रेमिया को इंतजार खत्म होने वाला है. फीफी वर्ल्ड कप (FIFA World Cup) का पहला मैच आज रात 12.30 बजे मैक्सिको और अफ्रीका के बीच खेला जाएगा. फुटबॉल वर्ल्ड कप एक खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि दुनिया भर के करोड़ों लोगों का जुनून है. जब यह महाकुंभ शुरू होता है तो देशों की सीमाएं, भाषाएं और संस्कृतियां पीछे छूट जाती हैं और पूरा विश्व एक मैदान पर नजरें टिकाए बैठा होता है.
हालांकि, इस बार वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले मैदान के बाहर वीजा और प्रवेश से जुड़े विवाद भी चर्चा का विषय बन गए हैं. इसी मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ ( FIFA) के अध्यक्ष जियानी इन्फैंटिनो का बड़ा बयान सामने आया है. वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए जियानी इन्फैंटिनो ने कहा कि खिलाड़ियों और अधिकारियों के अमेरिका में प्रवेश से जुड़े मामलों पर अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ सरकारों के फैसलों को बदल नहीं सकता.
जियानी इन्फैंटिनो ने स्पष्ट किया कि महासंघ कोई ऐसी संस्था नहीं है जो किसी देश की सरकार या सुरक्षा एजेंसियों के फैसलों को पलट सके. मेक्सिको सिटी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्फैंटिनो ने कहा कि FIFA हमेशा समाधान खोजने की कोशिश करता है, लेकिन उसे यह भी समझना पड़ता है कि वह दुनिया पर शासन करने वाला कोई संगठन नहीं है. इन्फैंटिनो के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ एक खेल संस्था है और वह अपनी सीमाओं के भीतर रहकर ही काम कर सकता है.
हाल ही में सोमालिया के रेफरी उमर अब्दुल कादिर अर्टान को अमेरिका में प्रवेश करने की इजाजत नहीं मिली थी. बताया गया कि उनके पास वैध वीजा होने के बावजूद उमर को अमेकिरा में दाखिल होने से रोक दिया गया. इसके बाद अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ ने उनका नाम वर्ल्ड कप के अधिकारियों की लिस्ट से हटा दिया.
इस मामले पर इन्फैंटिनो ने अफसोस जताया था. अफ्रीका के नंबर एक फुटबॉल रेफरी उमर अब्दुल कादिर को लेकर इंफैंटिनों ने यह नहीं बताया कि अमेरिकी अधिकारियों ने उन्हें किन वजहों से प्रवेश की इजाजत नहीं दी. FIFA अध्यक्ष ने यह भी कहा कि उनके पास इस फैसले के पीछे के हालात के बारे में कोई अलग से जानकारी नहीं मिली है.
इन्फैंटिनो की यह सफाई ऐसे समय में आई है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनकी सरकार वर्ल्ड कप के दौरान यह सुनिश्चित करेगी कि सही लोग ही उके देश में प्रवेश करें. वीजा विवाद पर बोलते हुए इन्फैंटिनो ने कहा कि कई बार ऐसे मामलों में सबर रखना ज्यादा फायदेमंद होता है. उनका मानना है कि हर परेशानी पर तुरंत शोर मचाने से समाधान मिलने के बजाय हालात और मुश्किल हो सकते हैं. उन्होंने कहा कि कभी-कभी शांत रहकर काम करने से बेहतर नतीजे मिलते हैं.
हालांकि इन विवादों के बावजूद इन्फैंटिनो ने अमेरिका को वर्ल्ड कप की मेजबानी देने के फैसले पर कोई पछतावा नहीं जताया. उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ को इस बात का अफसोस नहीं है कि 48 टीमों वाले इस बड़े टूर्नामेंट के लिए अमेरिका को मेजबान देशों में शामिल किया गया है.