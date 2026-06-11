इन्फैंटिनो की यह सफाई ऐसे समय में आई है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनकी सरकार वर्ल्ड कप के दौरान यह सुनिश्चित करेगी कि सही लोग ही उके देश में प्रवेश करें. वीजा विवाद पर बोलते हुए इन्फैंटिनो ने कहा कि कई बार ऐसे मामलों में सबर रखना ज्यादा फायदेमंद होता है. उनका मानना है कि हर परेशानी पर तुरंत शोर मचाने से समाधान मिलने के बजाय हालात और मुश्किल हो सकते हैं. उन्होंने कहा कि कभी-कभी शांत रहकर काम करने से बेहतर नतीजे मिलते हैं.