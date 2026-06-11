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अमेरिका ने नहीं दी एंट्री, रेफरी उमर के मामले पर FIFA अध्यक्ष ने जाहिर की अपनी बेबसी!

FIFA Chief on Somali Referee US Visa Denial: फीफा वर्ल्ड कप 2026 शुरू होने से पहले सोमालिया के रेफरी उमर अब्दुल कादिर अर्टान को वैध वीजा होने के बावजूद अमेरिका में प्रवेश नहीं मिला. इस पर फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फैंटिनो ने अफसोस जताते हुए बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि FIFA किसी भी देश के सरकारों के फैसलों को बदलने की ताकत नहीं रखती है.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 11, 2026, 09:14 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 09:24 PM IST
अमेरिका ने नहीं दी एंट्री, रेफरी उमर के मामले पर FIFA अध्यक्ष ने जाहिर की अपनी बेबसी!
Image Credit: (फाइल फोटो)

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