Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3109605
Zee SalaamZee Salaam CricketInd-Pak मैच का खुमार! कोलंबो की फ्लाइट टिकट आसमान पर, होटल बुकिंग में सुनामी

Ind-Pak मैच का खुमार! कोलंबो की फ्लाइट टिकट आसमान पर, होटल बुकिंग में सुनामी

IND vs PAK Match Triggers Flight Fare and Hotel Price Hike: भारत-पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप मैच का असर मैदान से बाहर भी दिख रहा है. कोलंबो के लिए फ्लाइट किराए एक लाख रुपये तक पहुंच गए हैं और होटल बुकिंग में भारी उछाल आया है. फैंस के जुनून से ट्रैवल इंडस्ट्री में तेजी आई है और श्रीलंका पर्यटन को भी बड़ा फायदा मिल रहा है.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Feb 14, 2026, 05:50 PM IST

Trending Photos

प्रतीकात्म एआई तस्वीर
प्रतीकात्म एआई तस्वीर

Indian Pakistan T20 Match: पूरा एशिया इस समय क्रिकेट के खुमार में डूबा हुआ है. वजह है भारत और श्रीलंका की मेजबानी में खेला जा रहा आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप. वर्ल्ड कप में क्रिकेट के प्रशंसकों को भारत और पाकिस्तान के मैच का बेसब्री से इंतजार है. दोनों टीमों का मुकाबला हमेशा से हाई वोल्टेज माना जाता है, लेकिन इस बार इसका असर सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं रहा है. टी20 वर्ल्ड कप के इस बहुप्रतीक्षित मैच को लेकर फैंस में ऐसा जुनून देखने को मिल रहा है कि हवाई किरायों से लेकर होटल बुकिंग तक सब कुछ प्रभावित हो गया है और ट्रैवल इंडस्ट्री में अचानक उछाल दर्ज किया जा रहा है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इतवार (15 फरवरी) को होने वाले इस हाई वोल्टेज टी20 वर्ल्ड कप मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में भारी उत्साह है. जैसे ही पाकिस्तान ने मैच खेलने के लिए सहमति जताई और पहले लिया गया बायकॉट का फैसला वापस लिया, उसके बाद कोलंबो जाने वाली फ्लाइट्स की बुकिंग में मानो सुनामी आ गई, बड़ी संख्या में फैंस किसी भी कीमत पर इस ऐतिहासिक मुकाबले को लाइव देखने के लिए तैयार हो गए हैं, जिसके चलते ट्रैवल मार्केट में अचानक तेजी देखी गई. वह भी ऐसे समय में जब श्रीलंका आर्थिक संकट की मार झेल रहा है. 

अगर कोई यात्री दिल्ली से कोलंबो के लिए आखिरी समय में यात्रा की योजना बना रहा है, तो उसे भारी खर्च उठाना पड़ सकता है. दिल्ली से कोलंबो तक दो तरफा हवाई यात्रा का किराया बढ़कर 90 हजार रुपये से एक लाख रुपये के बीच पहुंच गया है. वहीं, मुंबई से कोलंबो जाने वाले फैंस के लिए टिकट की कीमत लगभग 70 हजार रुपये तक पहुंच चुकी है. इसके अलावा चेन्नई या कोच्चि से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए किराया करीब 50 हजार रुपये तक बताया जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

कोलंबो के लिए फ्लाइट बुकिंग में लगभग 65 फीसदी की भारी इजाफा देखा जा रहा है, जो इस मैच की लोकप्रियता और फैंस के उत्साह को बयां करने के लिए काफी है. मैच का असर सिर्फ फ्लाइट टिकटों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कोलंबो में होटल के किरायों में भी जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है. शहर के प्रीमियर और प्रीमियम होटलों के किराये में 35 फीसदी से ज्यादा का इजाफा दर्ज किया गया है.

भारतीय पर्यटकों के लिए श्रीलंका की वीजा-फ्री एंट्री भी एक अहम वजह बन रही है, क्योंकि इससे लोगों को लंबी कागजी प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ रही और वे आसानी से अपनी यात्रा की योजना बना पा रहे हैं. ट्रैवल एजेंसियों के मुताबिक, सबसे ज्यादा मांग मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों से आ रही है.

कोलंबो में होटल लगभग पूरी तरह भर चुके हैं, जिसकी वजह से कई फैंस अब नजदीकी शहरों जैसे गाले और कैंडी में रहने के ऑप्शन तलाश रहे हैं. दिलचस्प बात यह है कि कई दर्शक अपने दौरे को सिर्फ एक मैच तक सीमित नहीं रख रहे हैं. ट्रैवल कंपनियों के आंकड़ों के मुताबिक, करीब 20 फीसदी पर्यटक इस मौके को लंबी छुट्टियों में बदल रहे हैं. लोग मैच देखने के साथ-साथ श्रीलंका के खूबसूरत समुद्र तटों, नाइट लाइफ और दूसरे खास अनुभवों का आनंद लेने की योजना बना रहे हैं. इस बढ़ती मांग ने श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र को भी बड़ा बढ़ावा दिया है और ट्रैवल एजेंसियों के लिए यह एक बड़ा कारोबारी मौका बनकर सामने आया है.

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Indian Pakistan matchICC T20 World Cup

Trending news

Indian Pakistan match
Ind-Pak मैच का खुमार! कोलंबो की फ्लाइट टिकट आसमान पर, होटल बुकिंग में सुनामी
Palestine news
ग़ज़ा में कयामत का मंजर; मलबे में 8000 लाशें, नेतन्याहू की कैद में हजारों बेगुनाह!
muslim news
'हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं;' 'वंदे मातरम' पर शिया धर्मगुरु के बयान पर मचा बवाल
muslim news
इस्लाम में हराम है, 'वैलेंटाइन डे' मनाना,मौलानाओं ने मुस्लिम नौवजवानों से की ये अपील
muslim news
41 बीघा जमीन पर AMU और नगर निगम में टकड़ाव; प्रशासन ने दिया SIT जांच का आदेश
Tamanna Malik
Opinion: कितनी मुसलमान है हरिद्वार से कांवड़ लेकर आने वाली हिजाबी महिला तमन्ना मलिक
muslim news
दिल्ली दंगों का ‘पोस्टर बॉय’ Shahrukh Pathan पहुंचा कोर्ट, रेगुलर जमानत की गुहार
muslim news
हुमायूं कबीर की हत्या की साजिश, सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट से लगाया गुहार
muslim world news
गज़ा के ध्वस्त इमारतों के नीचे दबे हैं हजारों शव; सिविल डिफेंस ने किया खुलासा
muslim news
बुर्का पहन हरिद्वार से कांवड़ लेकर निकली तमन्ना; अमरोहा में लोगों ने किया स्वागत