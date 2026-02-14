Ind-Pak मैच का खुमार! कोलंबो की फ्लाइट टिकट आसमान पर, होटल बुकिंग में सुनामी

Indian Pakistan T20 Match: पूरा एशिया इस समय क्रिकेट के खुमार में डूबा हुआ है. वजह है भारत और श्रीलंका की मेजबानी में खेला जा रहा आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप. वर्ल्ड कप में क्रिकेट के प्रशंसकों को भारत और पाकिस्तान के मैच का बेसब्री से इंतजार है. दोनों टीमों का मुकाबला हमेशा से हाई वोल्टेज माना जाता है, लेकिन इस बार इसका असर सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं रहा है. टी20 वर्ल्ड कप के इस बहुप्रतीक्षित मैच को लेकर फैंस में ऐसा जुनून देखने को मिल रहा है कि हवाई किरायों से लेकर होटल बुकिंग तक सब कुछ प्रभावित हो गया है और ट्रैवल इंडस्ट्री में अचानक उछाल दर्ज किया जा रहा है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इतवार (15 फरवरी) को होने वाले इस हाई वोल्टेज टी20 वर्ल्ड कप मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में भारी उत्साह है. जैसे ही पाकिस्तान ने मैच खेलने के लिए सहमति जताई और पहले लिया गया बायकॉट का फैसला वापस लिया, उसके बाद कोलंबो जाने वाली फ्लाइट्स की बुकिंग में मानो सुनामी आ गई, बड़ी संख्या में फैंस किसी भी कीमत पर इस ऐतिहासिक मुकाबले को लाइव देखने के लिए तैयार हो गए हैं, जिसके चलते ट्रैवल मार्केट में अचानक तेजी देखी गई. वह भी ऐसे समय में जब श्रीलंका आर्थिक संकट की मार झेल रहा है.

अगर कोई यात्री दिल्ली से कोलंबो के लिए आखिरी समय में यात्रा की योजना बना रहा है, तो उसे भारी खर्च उठाना पड़ सकता है. दिल्ली से कोलंबो तक दो तरफा हवाई यात्रा का किराया बढ़कर 90 हजार रुपये से एक लाख रुपये के बीच पहुंच गया है. वहीं, मुंबई से कोलंबो जाने वाले फैंस के लिए टिकट की कीमत लगभग 70 हजार रुपये तक पहुंच चुकी है. इसके अलावा चेन्नई या कोच्चि से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए किराया करीब 50 हजार रुपये तक बताया जा रहा है.

कोलंबो के लिए फ्लाइट बुकिंग में लगभग 65 फीसदी की भारी इजाफा देखा जा रहा है, जो इस मैच की लोकप्रियता और फैंस के उत्साह को बयां करने के लिए काफी है. मैच का असर सिर्फ फ्लाइट टिकटों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कोलंबो में होटल के किरायों में भी जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है. शहर के प्रीमियर और प्रीमियम होटलों के किराये में 35 फीसदी से ज्यादा का इजाफा दर्ज किया गया है.

भारतीय पर्यटकों के लिए श्रीलंका की वीजा-फ्री एंट्री भी एक अहम वजह बन रही है, क्योंकि इससे लोगों को लंबी कागजी प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ रही और वे आसानी से अपनी यात्रा की योजना बना पा रहे हैं. ट्रैवल एजेंसियों के मुताबिक, सबसे ज्यादा मांग मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों से आ रही है.

कोलंबो में होटल लगभग पूरी तरह भर चुके हैं, जिसकी वजह से कई फैंस अब नजदीकी शहरों जैसे गाले और कैंडी में रहने के ऑप्शन तलाश रहे हैं. दिलचस्प बात यह है कि कई दर्शक अपने दौरे को सिर्फ एक मैच तक सीमित नहीं रख रहे हैं. ट्रैवल कंपनियों के आंकड़ों के मुताबिक, करीब 20 फीसदी पर्यटक इस मौके को लंबी छुट्टियों में बदल रहे हैं. लोग मैच देखने के साथ-साथ श्रीलंका के खूबसूरत समुद्र तटों, नाइट लाइफ और दूसरे खास अनुभवों का आनंद लेने की योजना बना रहे हैं. इस बढ़ती मांग ने श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र को भी बड़ा बढ़ावा दिया है और ट्रैवल एजेंसियों के लिए यह एक बड़ा कारोबारी मौका बनकर सामने आया है.