Gautam Gambhir Virat Kohli fight: मैच के दौरान भिड़ गए गौतम गंभीर और विराट, Video

सोमवार को आरसीबी बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मैच खेला गया. इस मैच के दौरान थोड़ी नोक-झोक भी हुई. टीवी पर विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच लड़ाई देखने को मिली. इस मैच में बैंगलुरू ने लखनऊ को 18 रनों से शिकस्त दी. मैच जीतने के लिए बेंगलुरू ने लखनऊ के सामने 127 रनों का टारगेट खड़ा किया था.

मैच खत्म होने के बाद जब सभी खिलाड़ी आपस में मिल रहे थे तो इसी दौरान विराट और गौतम गंभीर के बीच किसी मसले को लेकर बहस हो गई. मौके पर मौजूद स्टाफ ने बीच बचाव करके इस मामले को निपटाया. बता दें विराट कोहली और गौतम गंभीर दोनों ही अपने गुस्से और तीखे तेवर के लिए जाने जाते हैं. इस पूरे मामले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें लखनऊ टीम के अमित मिश्रा और बेंहलुरू टीम के कप्तान फाफ डु प्लेसिस दोनों को दूर ले जाते दिख रहे हैं.

