T20 World Cup: भारत आने से इनकार पड़ा भारी; ICC ने बांग्लादेश को किया बाहर, जानें कौन देश लेगा जगह?

ICC Men's T20 World Cup 2026​: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) को बड़ा झटका दिया है. ICC ने BCB को आधिकारिक रूप से सूचित कर दिया है कि आगामी टी20 वर्ल्ड कप में उसकी जगह अब स्कॉटलैंड क्रिकेट टीम खेलेगी. यह फैसला बांग्लादेश के जरिये भारत आने से इनकार करने के बाद लिया गया है. बांग्लादेश ने भारत में सुरक्षा चिंताओं का हवाला दिया था. यह चिंताएं आईपीएल से मुस्तफिजुर रहमान के बाहर होने के बाद और गहरी बताई जा रही हैं.

मिली जानकारी के मुताबिक, ICC के चेयरमैन जय शाह समेत वरिष्ठ अधिकारी शुक्रवार (23 जनवरी) को दुबई में मौजूद थे. उसी दिन देर शाम BCB अध्यक्ष अमिनुल इस्लाम बुलबुल को एक ईमेल भेजकर ICC के फैसले की जानकारी दी गई. ICC से जुड़े एक सूत्र ने नाम न छापने की शर्त पर पीटीआई को बताया कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को 24 घंटे का समय दिया गया था कि वह आधिकारिक रूप से यह बताए कि वह भारत आकर टूर्नामेंट खेलेगा या नहीं. तय समयसीमा के भीतर BCB की ओर से कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया, जिसके बाद यह फैसला लिया गया.

BCB ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया प्रोटोकॉल का उल्लंघन

सूत्र के मुताबिक, BCB ने ICC को औपचारिक जानकारी देने से पहले ढाका में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जिसे प्रोटोकॉल का उल्लंघन माना गया. इसके बाद बांग्लादेश को साफ तौर पर बता दिया गया कि उसकी जगह अब स्कॉटलैंड को शामिल किया जा रहा है. इस पूरे मामले में बांग्लादेश के खेल मंत्रालय के सलाहकार आसिफ नजरुल ने भी भारत यात्रा के खिलाफ सलाह दी थी. उन्होंने सुरक्षा मुद्दों का हवाला दिया, जबकि ICC की ओर से कई बार सुरक्षा को लेकर भरोसा दिलाया गया था.

स्कॉटलैंड का शेड्यूल

हालांकि, क्रिकेट स्कॉटलैंड की ओर से अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन संकेत दिए गए हैं कि जल्द ही उन्हें औपचारिक सूचना दे दी जाएगी. अब स्कॉटलैंड टी20 वर्ल्ड कप में अपने ग्रुप के चार मुकाबले खेलेगा. स्कॉटलैंड 7 फरवरी को वेस्टइंडीज, 9 फरवरी को इटली और 14 फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ कोलकाता में मैच खेलेगा. इसके बाद 17 फरवरी को मुंबई में नेपाल के खिलाफ उसका मुकाबला होगा.

उधर, बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलने को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है. इस बीच तेज गेंदबाज शोरिफुल इस्लाम ने कहा है कि खिलाड़ियों के हाथ में कुछ नहीं है और वे सिर्फ अपने प्रदर्शन पर ध्यान दे सकते हैं. 'डेली स्टार' के हवाले से शोरिफुल ने कहा, "हमारा काम मैच में प्रदर्शन करना है. हम वर्ल्ड कप में जाएंगे या नहीं, यह हमारे हाथ में नहीं है."

बांग्लादेश के खिलाड़ी निराश

बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL) में 'प्लेयर ऑफ द सीजन' का अवॉर्ड जीतने के बाद मीडिया से बातचीत में शोरिफुल ने कहा कि वर्ल्ड कप को लेकर चल रही अटकलें खिलाड़ियों का ध्यान नहीं भटकानी चाहिए. उन्होंने कहा, "खिलाड़ी के तौर पर हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम कैसे बेहतर खेल सकते हैं. हर कोई अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है. मैं भी वही कर रहा हूं."

शोरिफुल ने माना कि किसी बड़े ग्लोबल टूर्नामेंट से पहले इस तरह की अनिश्चितता चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन यह फैसला खिलाड़ियों के हाथ में नहीं है. उन्होंने कहा, "वर्ल्ड कप में जाना है या नहीं, यह हमारे नियंत्रण में नहीं है. हमारे क्रिकेट के कर्ता-धर्ताओं ने जो फैसला लिया है, हम उसका सम्मान करते हैं. जिस चीज पर हमारा कंट्रोल नहीं है, उस पर ज्यादा बात करने का कोई फायदा नहीं. हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा."

क्या है पूरा मामला?

बांग्लादेश ने हाल ही में साफ किया है कि वह टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबले खेलने के लिए अपनी टीम भारत नहीं भेजेगा. दोनों देशों के रिश्तों में आई तल्खी के बीच BCB ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला दिया था. इससे पहले BCB ने यह मांग भी की थी कि उसके मैच श्रीलंका में शिफ्ट किए जाएं. हालांकि, ICC ने बुधवार को दोहराया था कि टी20 वर्ल्ड कप तय शेड्यूल के मुताबिक ही आयोजित होगा और बांग्लादेश के मैच भारत में ही खेले जाने हैं.

