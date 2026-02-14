क्रिकेट मैदान से बाहर भी 'किंग कोहली' ने जीता दिल, अफगान क्रिकेटर गुरबाज को दिया स्पेशल बैट

ICC T20 World Cup 2026: क्रिकेट मैदान पर भारत और अफगानिस्तान के खिलाड़ियों के बीच दोस्ती और सम्मान की मिसाल एक बार फिर देखने को मिली है. भारतीय बल्लेबाजी आइकन विराट कोहली ने अफगानिस्तान के स्टार ओपनर रहमानुल्लाह गुरबाज को खास तोहफा देकर खेल भावना और आपसी सम्मान का संदेश दिया है.

यूएई के खिलाफ 16 फरवरी को होने वाले अफगानिस्तान के मैच से पहले गुरबाज को खास तोहफा मिला. दरअसल, अफगानिस्ता के सलामी बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज को भारती के दिग्गज बल्लेबाजी विराट कोहली ने क्रिकेट बैट गिफ्ट किया. यह तोहफा उन्हें हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए रोमांचक मुकाबले में शानदार प्रदर्शन के बाद मिला. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में मुकाबला बेहद रोमांचक रहा और मैच का फैसला दो सुपर ओवर तक गया.

विराट कोहली की तरफ से दिए गए इस खास तोहफे की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर दी है. रहमानुल्ला गुरबाज ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस खास गिफ्ट के लिए विराट कोहली का धन्यवाद भी दिया. उन्होंने लिखा कि विराट कोहली सिर्फ एक महान खिलाड़ी ही नहीं बल्कि सभी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा हैं. गुरबाज ने इस तोहफे को खास बताते हुए खुशी जाहिर की. उनके इस पोस्ट पर यूजर्स जमकर प्यार लुटाते हुए नजर आ रहे हैं.



बता दें, अहमदाबाद में 2024 के रनर-अप दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए इस मुकाबले में गुरबाज ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 42 गेंदों में 84 रन बनाए थे, जिसमें चार चौके और सात छक्के शामिल थे. हालांकि मैच टाई पर खत्म हुआ. पहले सुपर ओवर में अफगानिस्तान के 17 रनों के जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने आखिरी गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स के छक्के की मदद से स्कोर बराबर कर लिया.

दूसरे सुपर ओवर में दक्षिण अफ्रीका ने डेविड मिलर के दो छक्कों और स्टब्स के एक छक्के की मदद से 23 रन बनाए. अफगानिस्तान की ओर से रहमानुल्ला गुरबाज ने उम्मीद जगाई, जब उन्होंने एक डॉट बॉल और विकेट के बाद केशव महाराज को लगातार तीन छक्के लगाए. हालांकि स्पिनर ने एक वाइड गेंद भी डाली, लेकिन आखिरी गेंद पर गुरबाज आउट हो गए और टीम को हार का सामना करना पड़ा, जिससे सुपर एट में अफगानिस्तान की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा.

टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रहमानुल्ला गुरबाज अफगानिस्तान के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने 2,250 रन बनाए हैं, उनका औसत 26.47 और स्ट्राइक रेट 135.54 है. इसमें एक शतक और 13 अर्धशतक दर्ज हैं, जबकि उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 100 रन है. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वह अफगानिस्तान के पांचवें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं. उन्होंने 139 मैचों में 4,235 रन बनाए हैं, जिसमें नौ शतक और 20 अर्धशतक शामिल हैं. 141 पारियों में उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 151 रन रहा है.

