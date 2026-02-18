Opinion: जर्सी बदली, किस्मत नहीं! टी20 वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा की फॉर्म बनी टीम इंडिया का सिरदर्द

आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा सवाल फिलहाल ओपनिंग बल्लेबाजी को लेकर खड़ा हो गया है. दुनिया के नंबर-1 टी20 अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का लगातार खराब प्रदर्शन टीम मैनेजमेंट और फैंस दोनों को लिए दर्द-ए-सिर बन गया है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नामीबिया के खिलाफ ग्रुप-ए मुकाबले में भी बाएं हाथ के इस सलामी बल्लेबाज का बल्ला नहीं चला और वह तीसरी ही गेंद पर ऑफ-स्पिनर आर्यन दत्त की गेंद पर बोल्ड हो गए. उनकी स्टंप्स बिखरते ही दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद घरेलू दर्शक स्तब्ध रह गए.

हालिया कुछ सालों में नौजवान खब्बू बल्लेबाज ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से खूब प्रशंसा बटोरी हैं. वहीं, अब 25 साल के अभिषेक शर्मा इस टूर्नामेंट में अब तक तीन मैच खेलने के बावजूद एक भी रन नहीं बना सके हैं. इससे पहले वह अमेरिका और पाकिस्तान के खिलाफ भी शून्य पर आउट हो चुके हैं. अमेरिका के खिलाफ उन्हें अली खान ने पहली ही गेंद पर आउट किया था, जबकि पाकिस्तान के खिलाफ वह चार गेंद खेलने के बाद सलमान अली आगा का शिकार बने थे. दिलचस्प बात यह है कि इस साल टी20 इंटरनेशनल में वह पांचवीं बार बिना खाता खोले आउट हुए हैं.

नामीबिया के खिलाफ मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी चुनी और सूर्यकुमार यादव के फैसले के बाद अभिषेक क्रीज पर आए. दो डॉट बॉल खेलने के बाद उन्होंने शॉर्ट गेंद समझकर पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले को चकमा देते हुए सीधे स्टंप्स से जा टकराई. आउट होने के बाद वह निराश नजर आए और धीरे-धीरे पवेलियन लौट गए. कमेंट्री के दौरान इंग्लैंड पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने कहा, "तीन मैच, तीन डक…क्या आप यकीन कर सकते हैं? इस फॉर्मेट का नंबर-1 बल्लेबाज शून्य, शून्य और शून्य से शुरुआत कर रहा है."

बताया जा रहा है कि खराब फॉर्म से जूझ रहे अभिषेक ने किस्मत बदलने के लिए एक तरह का अंधविश्वास भी अपनाया और मोहम्मद सिराज की जर्सी पहनकर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ. बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने मैच से पहले कहा था कि अभिषेक के पास "स्पष्ट योजना और मजबूत मानसिकता" है और टीम मैनेजमेंट उनकी फॉर्म को लेकर बिल्कुल भी परेशान नहीं है.

महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने विश्लेषण करते हुए कहा कि अभिषेक की छवि एक ऐसे बल्लेबाज की बन गई है, जो पहली गेंद से बड़े शॉट लगाने के लिए जाना जाता है. पूर्व भारतीय कप्तान के मुताबिक, दो डॉट गेंदों के बाद दबाव बढ़ा और उन्होंने उसी छवि के मुताबिक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, जिसका फायदा गेंदबाज को मिला. गावस्कर ने यह भी कहा कि शुरुआत में स्पिनर लगाना अभिषेक के खिलाफ अच्छी रणनीति साबित हुई. इसका फायदा भी मिला और वह जल्दी आउट हो गए.

टूर्नामेंट के दौरान स्वास्थ्य समस्याएं भी उनके प्रदर्शन पर असर डालती दिखीं. अमेरिका के खिलाफ मैच के बाद उन्हें तेज बुखार और पेट के संक्रमण की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इसी वजह से वह नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में नामीबिया के खिलाफ दूसरे ग्रुप-ए मुकाबले से बाहर रहे थे. नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच के लिए भारतीय टीम ने प्लेइंग इलेवन में दो बदलाव किए थे.

अब भारत का अगला मुकाबला इतवार (22 फरवरी) को अहमदाबाद में ही सुपर-8 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होना है. लगातार तीन शून्य के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या टीम मैनेजमेंट ओपनिंग जोड़ी में बदलाव पर विचार करेगा या दुनिया के नंबर-1 टी20 बल्लेबाज को एक और मौका देगा. सोशल मीडिया पर फैंस संजू सैमसन की वापसी की मांग कर रहे हैं. एक्सपर्ट भी सैमसन को अगले मैच में मौका देने के पक्ष में हैं.

अगर ऐसा हुआ तो अच्छा दिन होने पर इशान किशान और संजू सैमसन की जोड़ी राइट-लेफ्ट कॉम्बिनेशन के साथ दुनिया के बेहतरीन गेंदबाजों की बखिया उधेड़ सकती है. फिलहाल कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्याकुमार यादव, दक्षिण अफ्रीक जैसी मजबूत टीम के खिलाफ अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद करेंगे, चाहे वह कोई भी बल्लेबाज हो. अब दर्शकों की निगाहें भारत के सुपर-8 मुकाबले पर टिकी हैं, अगर अभिषेक को मौका मिला तो वह इसे गंवाना नहीं चाहेंगे.

(लेखक- मुस्तफा रजा, जी सलाम )

