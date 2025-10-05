कोलंबो में टॉस में गड़बड़ी; जीतने के बावजूद टॉस हार गईं हरमनप्रीत, फैंस भी रह गए दंग!

India Women vs Pakistan Women Match: कोलंबो में महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के छठे मुकाबले में भारत और पाकिस्तान के बीच टॉस को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया. आर. प्रेमदासा स्टेडियम में मैच शुरू होने से पहले जब टॉस किया गया, तो पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने स्पष्ट रूप से 'टेल' कहा. लेकिन सिक्का हवा में उछलने के बाद जमीन पर गिरा और 'हेड' आने के बावजूद टॉस पाकिस्तान के पक्ष में चला गया.

भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस के दौरान कोई आपत्ति नहीं जताई. मैच रेफरी जैंड्रे फ्रिट्ज और अनाउंसर मेल जोन्स ने फातिमा का कहना सुनने में गलती की और 'हेड' सुन लिया. हालांकि अंत में टॉस जीतकर फातिमा ने क्षेत्ररक्षण का फैसला लिया. टॉस का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, और फैंस के बीच इसे लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिली. कुछ ने इसे मानवीय भूल बताया, वहीं कुछ ने फैसले पर सवाल उठाए.

इस मुकाबले में दोनों ही टीमों ने एक-एक बदलाव किया है. भारतीय टीम में अमनजोत की जगह रेणुका सिंह को अंतिम एकादश में मौका मिला है, जबकि पाकिस्तान टीम में उमाइमा सोहेल की जगह सदफ शमास को चुना गया है. मैच शुरू होने से पहले दोनों कप्तानों ने एक-दूसरे से हाथ नहीं मिलाया. इससे पहले एशिया कप 2025 में भी भारतीय पुरुष टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था.

Add Zee News as a Preferred Source

इतिहास देखें तो भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक कुल 11 महिला वनडे मैच खेले गए हैं और सभी में टीम इंडिया ने जीत दर्ज की है. इस बार के विश्व कप में टीम इंडिया ने अपने शुरुआती मुकाबले में श्रीलंका को 'डकवर्थ लुईस नियम' के तहत 59 रन से हराया था. वहीं, पाकिस्तान टीम ने अपना पहला मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ 7 विकेट से गंवा दिया था.