Ind Vs Aus: आज नागपुर में होगा दूसरा मैच, हैदराबाद में टिकट के लिए मचा बवाल, पुलिस का लाठीचार्ज

India Vs Aus 2nd T20: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज तीन टी-20 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला होना है. यह मुकाबला आज शाम नागपुर में खेला जाएगा. वहीं तीसरा और आखिरी मैच हैदराबाद में खेला जाएगा. हैदराबाद में 25 सितंबर को होने वाले मुकाबले का टिकट खरीदने के लिए आए लोगों ने बवाल मचा दिया. नौबत यहां आ गई कि पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा. जिसमें करीब 4 लोग जख्मी हो गए.

मैच को लेकर फैंस में काफी जोश है. इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोग सुबह 3-4 बजे से ही लाइन लगाकर खड़े हो गए थे. धीरे-धीरे भीड़ बढ़ती जा रही थी. लोग इतनी तादाद में जमा हो गए कि कंट्रोल करना मुश्किल हो गया. जिसके बाद वहां मौजूद हुजूम बेकाबू हो गया और पुलिस को लाठी चलानी पड़ी. जिसके वहां भगदड़ सी मच गई और 4 लोग जख्मी हो गए.

Huge number of Cricket lovers waiting Tickets for INDIA VS AUSTRALIA Match held in Hyderabad pic.twitter.com/hOzvxa62fw

— K. N. Hari (@KNHari9) September 21, 2022