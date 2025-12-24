Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3052411
Zee SalaamZee Salaam Cricket

टी20 इंटरनेशनल में मलिंगा का अनब्रेकेबल रिकॉर्ड टूटा! इंडोनेशिया के गेंदबाज ने एक ओवर में झटके 5 विकेट

World Record Bowling in T20 Cricket: इंडोनेशिया के तेज गेंदबाज गेडे प्रियंदाना ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इतिहास रच दिया. बाली में कंबोडिया के खिलाफ उन्होंने एक ही ओवर में पांच विकेट लेकर अनोखा और अब तक का सबसे दुर्लभ रिकॉर्ड अपने नाम किया. 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Dec 24, 2025, 11:04 PM IST

Trending Photos

लसिथा मलिंगा का अनब्रेकेबल रिकॉर्ड टूटा
लसिथा मलिंगा का अनब्रेकेबल रिकॉर्ड टूटा

T20 Cricket Match: क्रिकेट के इतिहास में कभी-कभी ऐसे पल आते हैं, जो खेल की किताबों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाते हैं. बाली में खेले गए एक टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में ऐसा ही एक ऐतिहासिक नजारा देखने को मिला, जब इंडोनेशिया के युवा तेज गेंदबाज गेडे प्रियंदाना (Gede Priandana) ने नामुमकिन माने जाने वाले कारनामे को मुमकिन कर दिखाया.

इंडोनेशिया के 28 साल दाएं हाथ के तेज गेंदबाज गेडे प्रियंदाना ने कंबोडिया के खिलाफ पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में एक ही ओवर में पांच विकेट लेकर इतिहास रच दिया. वह टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में (जहां फॉल-ऑफ-विकेट्स का डेटा उपलब्ध है) एक ओवर में पांच विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं. खास बात यह है कि यह उपलब्धि हासिल करने वाले वह दुनिया के पहले पुरुष या महिला खिलाड़ी हैं.

यह मैच मंगलवार (23 दिसंबर) को बाली में खेला गया. इंडोनेशिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 167 रन बनाए थे. जवाब में कंबोडिया की टीम 15 ओवर के बाद 106 रन पर 5 विकेट खो चुकी थी. यह मुकाबला कंबोडिया के फेवर में था और उसके दोनों बल्लेबाज मैदान में अच्छे शॉट्स लगा रहे थे. इसी मौके पर मैच में वह निर्णायक मोड़ आया है, जिसने मैच का रुख पलट दिया. 

Add Zee News as a Preferred Source

प्रियंदाना ने ओवर की पहली तीन गेंदों पर लगातार विकेट लेकर हैट्रिक पूरी की. उन्होंने शाह अबरार हुसैन, निर्मलजीत सिंह और चंथोएन रथनाक को पवेलियन भेजा. इसके उन्होंने एक डॉट बॉल फेंकी. ओवर की आखिरी दो गेंदों पर उन्होंने मोंगदारा सॉक और पेल वेन्नाक को आउट कर दिया. इस ओवर में कंबोडिया सिर्फ एक रन बना सका, जो आखिरी दो विकेटों के बीच डाली गई एक वाइड गेंद से आया. देखते ही देखते पूरी कंबोडिया की टीम धराशाई हो गई और 60 रन से मैच हार गई.

क्रिकइंफो में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, इससे पहले प्रियंदाना ने बल्लेबाजी में भी बेहतरीन साझेदारी की. उन्होंने पारी की शुरुआत करते हुए 11 गेंदों में 6 रन बनाए. उनके साथ ओपनिंग कर रहे विकेटकीपर-बल्लेबाज धर्मा केसुमा ने शानदार बल्लेबाजी की और 68 गेंदों में नाबाद 110 रन बनाए. उनकी पारी में आठ चौके और छह छक्के शामिल थे.

हालांकि, पुरुष टी20 क्रिकेट में इससे पहले भी दो बार एक ओवर में पांच विकेट लेने का कारनामा हो चुका है, लेकिन वे अंतरराष्ट्रीय मुकाबले नहीं थे. 2013-14 में विजय दिवस टी20 कप में अल-अमीन हुसैन ने UCB-BCB XI की ओर से खेलते हुए अबाहनी लिमिटेड के खिलाफ एक ओवर में पांच विकेट लिए थे. इसके अलावा 2019-20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के सेमीफाइनल में कर्नाटक के अभिमन्यु मिथुन ने हरियाणा के पांच बल्लेबाजों को एक ही ओवर में आउट किया था.

टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इससे पहले एक ओवर में चार विकेट लेने के 14 मामले दर्ज हैं. इनमें सबसे चर्चित उदाहरण 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रीलंका के तेजगेंदबाज लसिथा मलिंगा का है, जब उन्होंने लगातार चार गेंदों पर चार विकेट झटके थे. यह भी क्रिकेट का अनछुआ रिकॉर्ड है. 

यह भी पढ़ें: ऑस्ट्रेलिया फिर हुआ शर्मसार! Bondi Beach घटना के बाद उस्मान ख्वाजा और उनके बच्चों पर नस्लीय हमला

 

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Indonesia NewsIndonesia vs Cambodia T20 Matchmuslim news

Trending news

australia news
ऑस्ट्रेलिया शर्मसार! Bondi Beach के बाद उस्मान ख्वाजा और उनके बच्चों पर नस्लीय हमला
Bangladesh news
बम बलास्ट से दहला बांग्लादेश, भीषण विस्फोट में एक की मौत
Air Indian
पुराने भारतीय चावल आरिफ हबीब ने खरीदा पाकिस्तान का सरकारी एयर लाइन्स (PIA)
Ajmer News
अजमेर उर्स में शाकाहारी लंगर की धूम, देग चखने के लिए उमड़ी जायरीनों की भीड़
Uttar Pradesh Crime News
दरिंदगी की हदें पार; 6 साल के मासूम के साथ हैवानियत, आरोपी अमन गिरफ्तार
Pakistan News
तोशाखाना से लेकर 9 मई हिंसा तक, कोर्ट से इमरान खान और उनकी बीवी को मिली बड़ी राहत
Changez Khan
इस्लाम नहीं, इस धर्म का अनुयायी था चंगेज खान; मुस्लिमों को भी देता था क्रूर सजा!
Hindu Raksha Dal
बांग्लादेश में दीपू दास की हत्या, ललित शर्मा ने की मुसलमानों की नरसंहार करने की मांग
MP Giriraj Singh News
मुस्लिम वोट के लिए साधू संतों पर कराया लाठीचार्ज, CM ममता पर गिरिराज सिंह का आरोप
Sakibul Gani Fastest Century
32 गेंदों में शतक! बिहार के सकीबुल गनी ने रच दिया भारतीय लिस्ट-A क्रिकेट का इतिहास