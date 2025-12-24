टी20 इंटरनेशनल में मलिंगा का अनब्रेकेबल रिकॉर्ड टूटा! इंडोनेशिया के गेंदबाज ने एक ओवर में झटके 5 विकेट

T20 Cricket Match: क्रिकेट के इतिहास में कभी-कभी ऐसे पल आते हैं, जो खेल की किताबों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाते हैं. बाली में खेले गए एक टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में ऐसा ही एक ऐतिहासिक नजारा देखने को मिला, जब इंडोनेशिया के युवा तेज गेंदबाज गेडे प्रियंदाना (Gede Priandana) ने नामुमकिन माने जाने वाले कारनामे को मुमकिन कर दिखाया.

इंडोनेशिया के 28 साल दाएं हाथ के तेज गेंदबाज गेडे प्रियंदाना ने कंबोडिया के खिलाफ पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में एक ही ओवर में पांच विकेट लेकर इतिहास रच दिया. वह टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में (जहां फॉल-ऑफ-विकेट्स का डेटा उपलब्ध है) एक ओवर में पांच विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं. खास बात यह है कि यह उपलब्धि हासिल करने वाले वह दुनिया के पहले पुरुष या महिला खिलाड़ी हैं.

यह मैच मंगलवार (23 दिसंबर) को बाली में खेला गया. इंडोनेशिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 167 रन बनाए थे. जवाब में कंबोडिया की टीम 15 ओवर के बाद 106 रन पर 5 विकेट खो चुकी थी. यह मुकाबला कंबोडिया के फेवर में था और उसके दोनों बल्लेबाज मैदान में अच्छे शॉट्स लगा रहे थे. इसी मौके पर मैच में वह निर्णायक मोड़ आया है, जिसने मैच का रुख पलट दिया.

प्रियंदाना ने ओवर की पहली तीन गेंदों पर लगातार विकेट लेकर हैट्रिक पूरी की. उन्होंने शाह अबरार हुसैन, निर्मलजीत सिंह और चंथोएन रथनाक को पवेलियन भेजा. इसके उन्होंने एक डॉट बॉल फेंकी. ओवर की आखिरी दो गेंदों पर उन्होंने मोंगदारा सॉक और पेल वेन्नाक को आउट कर दिया. इस ओवर में कंबोडिया सिर्फ एक रन बना सका, जो आखिरी दो विकेटों के बीच डाली गई एक वाइड गेंद से आया. देखते ही देखते पूरी कंबोडिया की टीम धराशाई हो गई और 60 रन से मैच हार गई.

क्रिकइंफो में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, इससे पहले प्रियंदाना ने बल्लेबाजी में भी बेहतरीन साझेदारी की. उन्होंने पारी की शुरुआत करते हुए 11 गेंदों में 6 रन बनाए. उनके साथ ओपनिंग कर रहे विकेटकीपर-बल्लेबाज धर्मा केसुमा ने शानदार बल्लेबाजी की और 68 गेंदों में नाबाद 110 रन बनाए. उनकी पारी में आठ चौके और छह छक्के शामिल थे.

हालांकि, पुरुष टी20 क्रिकेट में इससे पहले भी दो बार एक ओवर में पांच विकेट लेने का कारनामा हो चुका है, लेकिन वे अंतरराष्ट्रीय मुकाबले नहीं थे. 2013-14 में विजय दिवस टी20 कप में अल-अमीन हुसैन ने UCB-BCB XI की ओर से खेलते हुए अबाहनी लिमिटेड के खिलाफ एक ओवर में पांच विकेट लिए थे. इसके अलावा 2019-20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के सेमीफाइनल में कर्नाटक के अभिमन्यु मिथुन ने हरियाणा के पांच बल्लेबाजों को एक ही ओवर में आउट किया था.

टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इससे पहले एक ओवर में चार विकेट लेने के 14 मामले दर्ज हैं. इनमें सबसे चर्चित उदाहरण 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रीलंका के तेजगेंदबाज लसिथा मलिंगा का है, जब उन्होंने लगातार चार गेंदों पर चार विकेट झटके थे. यह भी क्रिकेट का अनछुआ रिकॉर्ड है.

