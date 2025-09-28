बुमराह के अंदाज ने मचाई धूम; रऊफ की इरफान पठान ने चुटकी-'फ्लाइट लैंड कर दी'

India Pakistan Asia Cup Final: एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई की भरी गर्मी और रोमांच भरे माहौल ने क्रिकेट प्रेमियों के दिलों की धड़कनें बढ़ा दीं. मैच की शुरुआत ही ऐसे समय हुई जब भारतीय दर्शक और पाकिस्तान की टीम एक-एक रन के लिए जद्दोजहद कर रही थी. इस रोमांच के बीच, जसप्रीत बुमराह ने अपने अद्वितीय अंदाज से सिर्फ गेंदबाजी नहीं की, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ संदेश भी भेज दिया.

पूर्व ऑलराउंडर और कमेंटेटर इरफान पठान ने बुमराह के अंदाज को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, "फ्लाइट लैंड करा दी बुमराह ने". पठान की यह प्रतिक्रिया, जो अक्सर पाकिस्तान टीम को ट्रोल करती रहती हैं, इस बार भी पाकिस्तानी दर्शकों के लिए चुभ गई.

Flight land Kara di Bumrah ne. Add Zee News as a Preferred Source — Irfan Pathan (@IrfanPathan) September 28, 2025

मैच में बुमराह ने हारिस रऊफ को बोल्ड किया और अपने दाहिने हाथ से उस अंदाज का इशारा किया जिसे पूरे भारत में देखा और सराहा गया. दरअसल, पहले रऊफ बार-बार अपने हाथ को ऊपर से नीचे की तरफ ले जाकर गेंदबाजों को चिढ़ा रहे थे. बुमराह ने रऊफ की यह चाल समझते हुए उन्हें उसी अंदाज में जवाब दिया. इस गेंद से पाकिस्तान की टीम सिर्फ 8 विकेट गंवा चुकी थी, और रऊफ क्रीज पर बल्लेबाजी कर रहे थे. बुमराह की गेंद ने उनका ऑफ स्टंप उखाड़ दिया और पूरे भारत में दर्शक तालियों के साथ जश्न मनाने लगे.

Bumrah just did this. pic.twitter.com/7vZHesFKFM — Shiv Aroor (@ShivAroor) September 28, 2025

पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.1 ओवर में 146 रन बनाए. साहिबजादा फरहान ने 58 और फखर जमान ने 46 रन बनाए. भारत की ओर से कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए, जबकि जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट हासिल किए. लेटेस्ट अपडेट मिलने तक भारत को जीत के लिए 12 गेंदों में 17 रन चाहिए, जबकि शिवम दुबे और तिलक वर्मा क्रीज पर मौजूद हैं.

इस मैच में बुमराह के शानदार प्रदर्शन ने न केवल टीम इंडिया को मजबूती दी, बल्कि पाकिस्तान को मानसिक चुनौती भी दी. उनके अंदाज और गेंदबाजी ने सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना दिया. भारतीय फैंस बुमराह के इस अंदाज से बेहद खुश हैं और इसे क्रिकेट इतिहास की यादगार घटनाओं में शामिल कर रहे हैं. मैच के रोमांच और बुमराह के बेहतरीन अंदाज ने इस फाइनल को केवल स्कोरबोर्ड तक सीमित नहीं रखा, बल्कि क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में भी अपनी छाप छोड़ दी.