बुमराह के अंदाज ने मचाई धूम; रऊफ की इरफान पठान ने चुटकी-'फ्लाइट लैंड कर दी'

Jasprit Bumrah Videos: एशिया कप 2025 के फाइनल में जसप्रीत बुमराह ने पाकिस्तान के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करते हुए हारिस रऊफ को बोल्ड किया. उनके अंदाज ने सोशल मीडिया पर तहलका मचाया. इरफान पठान ने इसे साझा कर पाकिस्तानी क्रिकेटर हारिस रऊफ की चुटकी ली, जिस पर फैंस की जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Sep 28, 2025, 11:58 PM IST

हारिस रऊफ को बोल्ड करने के बाद जसप्रीत बुमराह
India Pakistan Asia Cup Final: एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई की भरी गर्मी और रोमांच भरे माहौल ने क्रिकेट प्रेमियों के दिलों की धड़कनें बढ़ा दीं. मैच की शुरुआत ही ऐसे समय हुई जब भारतीय दर्शक और पाकिस्तान की टीम एक-एक रन के लिए जद्दोजहद कर रही थी. इस रोमांच के बीच, जसप्रीत बुमराह ने अपने अद्वितीय अंदाज से सिर्फ गेंदबाजी नहीं की, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ संदेश भी भेज दिया.

पूर्व ऑलराउंडर और कमेंटेटर इरफान पठान ने बुमराह के अंदाज को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, "फ्लाइट लैंड करा दी बुमराह ने". पठान की यह प्रतिक्रिया, जो अक्सर पाकिस्तान टीम को ट्रोल करती रहती हैं, इस बार भी पाकिस्तानी दर्शकों के लिए चुभ गई.

मैच में बुमराह ने हारिस रऊफ को बोल्ड किया और अपने दाहिने हाथ से उस अंदाज का इशारा किया जिसे पूरे भारत में देखा और सराहा गया. दरअसल, पहले रऊफ बार-बार अपने हाथ को ऊपर से नीचे की तरफ ले जाकर गेंदबाजों को चिढ़ा रहे थे. बुमराह ने रऊफ की यह चाल समझते हुए उन्हें उसी अंदाज में जवाब दिया. इस गेंद से पाकिस्तान की टीम सिर्फ 8 विकेट गंवा चुकी थी, और रऊफ क्रीज पर बल्लेबाजी कर रहे थे. बुमराह की गेंद ने उनका ऑफ स्टंप उखाड़ दिया और पूरे भारत में दर्शक तालियों के साथ जश्न मनाने लगे.

पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.1 ओवर में 146 रन बनाए. साहिबजादा फरहान ने 58 और फखर जमान ने 46 रन बनाए. भारत की ओर से कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए, जबकि जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट हासिल किए. लेटेस्ट अपडेट मिलने तक भारत को जीत के लिए 12 गेंदों में 17 रन चाहिए, जबकि शिवम दुबे और तिलक वर्मा क्रीज पर मौजूद हैं.

इस मैच में बुमराह के शानदार प्रदर्शन ने न केवल टीम इंडिया को मजबूती दी, बल्कि पाकिस्तान को मानसिक चुनौती भी दी. उनके अंदाज और गेंदबाजी ने सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना दिया. भारतीय फैंस बुमराह के इस अंदाज से बेहद खुश हैं और इसे क्रिकेट इतिहास की यादगार घटनाओं में शामिल कर रहे हैं. मैच के रोमांच और बुमराह के बेहतरीन अंदाज ने इस फाइनल को केवल स्कोरबोर्ड तक सीमित नहीं रखा, बल्कि क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में भी अपनी छाप छोड़ दी.

Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

Asia Cup 2025Jasprit Bumrahind pak matchIrfan pathanmuslim news

