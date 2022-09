Pak vs SL Final Dream11 Prediction: एशिया कप के फाइनल में इन खिलाड़ियों की बनाएं ड्रीम11 टीम

Pak vs SL Final Dream11 Prediction Today: आज श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच मकाबला होने जा रहा है. 9 तारीख को दोनों टीमों के बीच पहले भी मैच हो चुका है. इस मैच को श्रीलंका ने 5 विकेट्स से अपने नाम कर लिया था. इस पुराने मुकाबले के बाद कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौनसी टीम दुबई इंटरनेशनल ग्राउंड में बेहतर परफोर्म करेगी. लेकिन हम आपको ड्रीम11 (Dream11 के लिए ऐसे खिलाड़ियों के नाम बताने वाले हैं जिनके बेहतरीन परफोर्म करने की ज्यादा उम्मीदे हैं.

Pak vs SL Final Dream 11 Prediction: ये खिलाड़ी दिखा सकते हैं दमखम

कैप्टन- मोहम्मद नवाज़ (Mohammad Nawaz), मोहम्मद रिजवान (Mohammad Rizwan)

वाइस कैप्टन- शादाब खान (Shadab Khan), करुणारत्ने (Chamika Karunaratne)

वीकेट कीपर- मोहम्मद रिजवान (Mohammad Rizwan), कुसल मेंडिस (Kusal Mendis)

ऑल राउंडर- शादाब खान (Sahadab Khan), मोहम्मद नवाज (Mohammad Nawaz), करुणारत्ने

गेंदबाज- नसीम शाह (Naseem Shah), दिलशान मधुशंका (Dilshan Madhushanka), हारिस रउफ (Haris Rauf)

श्रीलंका प्लेइंग 11 (Sri Lanka Playing 11)

पाथुम नसांका (Pathum Nissanka), डी गुनाथलिका (D Gunathilaka), असालांका (C Asalanka), भनुका राजपक्षे (B Rajapaksa), मधुशंका (D Madushanka), मथीशा (Matheesha Pathirana), शनाका (D Shanaka) (C), हसरंगा (W Hasaranga), करुणारत्ने (C Karunaratne), कुसल मेंडिस (K Mendis), दीक्षाणा (M Theekshana),

पाकिस्तान प्लेइंग 11 (Pakistan Playing 11)

बाबर आजम (Babar Azam) (C), आसिफ अली (Asif Ali), फखर जमान (FK Zaman), खुशदिल शाह (Khushdil Shah), शादाब खान (SH Khan), इफ्तिखार अहमद (Iftikhar Ahmed), मोहम्मद नवाज (Mohammad Nawaz), नसीम शाह (Naseem Shah), मोहम्मद हसनैन (M Hasnain), मोहम्मद रिजवान (Mohammad Rizwan), हारिस रउफ (Haris Rauf).

Pak vs SL head to head: पहले दो बार भिड़ चुकी हैं टीमें

आपको बता दें पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें पहले भी भिड़ चुकी हैं. दोनों टीमों ने दो मैच खेले थे जिसमें से एक-एक मैच दोनों टीमों ने जीता था. आज दोनों टीमें दोबारा भिड़ने वाली हैं. कौनसी टीम एशिया कप उठाएगी यह बिलकुल साफ नहीं कहा जा सकता.