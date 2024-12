130 मैच, 117 विकेट..., पाकिस्तान के इस स्टार ऑलराउंडर ने इंटरनेशनल क्रिकेट को कहा अलविदा

Imad Wasim Retirement: पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर इमाद वसीम ने आज यानी 13 दिसंबर को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया है. जिससे उनके नौ साल के करियर का अंत हो गया. उन्होंने टी20 विश्व कप के दौरान वापसी की थी. पैंतीस साल के इमाद वसीम ने 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में अहम भूमिका निभाई थी.

एक्स पर किया संन्यास का ऐलान

उन्होंने पिछले साल पाकिस्तान सुपर लीग में शानदार प्रदर्शन के बाद टी20 फॉर्मेट में इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की थी. सफेद गेंद के शानदार खिलाड़ी वसीम ने पाकिस्तान के लिए वनडे और टी20 अंतरराष्ट्रीय में 130 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने के बाद संन्यास का ऐलान एक्स पर किया है.उन्होंने एक्स पर लिखा, ‘‘काफी सोच-विचार के बाद मैंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है. विश्व मंच पर पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है और हरी जर्सी पहने हर पल अविस्मरणीय रहा है.’’

To all fans & supporters:

After much thought and reflection, I have decided to retire from international cricket. Representing Pakistan on the world stage has been the greatest honor of my life, and every moment wearing the green jersey has been unforgettable.

Your unwavering…

— Imad Wasim (@simadwasim) December 13, 2024