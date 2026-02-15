तानों से सम्मान तक; सरफराज नवाज की रिवर्स स्विंग को कभी कहा गया 'रहस्यमयी जादू', जानें पूरी कहानी?

Advertisement
Zee SalaamZee Salaam Cricketतानों से सम्मान तक; सरफराज नवाज की रिवर्स स्विंग को कभी कहा गया रहस्यमयी जादू, जानें पूरी कहानी?

Dark Art or Reverse Swing: ICC T20 वर्ल्ड कप के हाईवोल्टेज माहौल के बीच रिवर्स स्विंग के जनक सरफराज नवाज की कहानी फिर चर्चा में है. 70-80 के दशक में उनकी गेंदबाजी को 'डार्क आर्ट' और रहस्यमयी बताकर पश्चिमी दुनिया में खूब आलोचना हुई, लेकिन समय के साथ साबित हुआ कि यह विज्ञान पर आधारित वैध और शानदार तेज गेंदबाजी तकनीक है. इस तकनीक को अब दुनियाभर के गेंदबाज अपनाकर, बल्लेबाजों में अपना खौफ पैदा कर रहे हैं.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Feb 15, 2026, 04:02 PM IST

पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज सरफराज नवाज (फाइल फोटो)
Reverse Swing King Sarfraz Nawaz: आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप में आज यानी इतवार (15 फरवरी) को टूर्नामेंट का सबसे हाईवोल्टेज मैच देखने को मिलेगा. श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में खेले जाने वाले इस मुकाबले के लिए सारी टिकटें पहली बुक हो चुकी हैं और आर्थिक मंदी की मार झेल रहे हैं पड़ोसी मुल्क के पर्यटन में अचानाक इजाफा देखने को मिल रहा है. इस मैच में जहां एक तरफ सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में भारत के बल्लेबाज अपनी छाप छोड़ने के लिए बेताब हैं, वहीं पाकिस्तान के गेंदबाज भी अपनी बलखाती गेंदों से भारतीय बल्लेबाजों को परेशान करने के लिए तैयार बैठे हैं. 

पाकिस्तान को तेज गेंदबाजों की खान कहा जाता है, यहां से दुनिया के कई नामचीन गेंदबाजों ने अपनी कला से दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों के पसीन छुड़ा दिए. हालांकि, क्रिकेट के इतिहास में कुछ पल ऐसे होते हैं, जब खेल अचानक विज्ञान से आगे बढ़कर रहस्य लगने लगता है. इस लेख में आज इसी तरह की एक कहानी पर बात करेंगे. साल 1970-80 के दशक में पाकिस्तान की पिचों पर कुछ ऐसा ही हुआ. पुरानी, खुरदुरी गेंद हवा में आखिरी पल में दिशा बदलती और दुनिया चौंक जाती. बल्लेबाज ठगे से रह जाते, अंपायर हैरान, और कमेंट्री बॉक्स में फुसफुसाहटें शुरू हो जातीं- "यह क्या है?"
इसी रहस्य का नाम था रिवर्स स्विंग, और इसके सबसे पहले झंडाबरदार बने सरफराज नवाज.

सरफराज नवाज: जिसने गेंद को बोलना सिखाया
सरफराज नवाज का शुमार न सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि दुनिया सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में होता है. सरफराज नवाज ने कठोर मेहनत, तेज रफ्तार और क्रिकेट की बेहतरीन समझ उनका हथियार था. महज 55 टेस्ट मैचों में 177 विकेट लेने वाले इस गेंदबाज ने वह कर दिखाया, जिसे देखकर दुनिया ने पहले शक किया और बाद में सलाम किया. सरफराज ने समझा कि पुरानी गेंद और हवा का रिश्ता बदल सकता है, बस सही रफ्तार, सही पकड़ और सही हालात चाहिए.

'टोना-टोटका' और चीटिंग के आरोप क्यों लगे?
पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज सरफराज नवाज को इस तकनीक के शुरुआती उस्तादों में गिना जाता है, लेकिन शुरुआती दौर में उनकी गेंदबाजी को लेकर काफी आलोचना भी हुई. खासकर 1970-80 के दशक में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के कुछ खिलाड़ियों और मीडिया ने रिवर्स स्विंग को समझ न पाने की वजह से इसे 'डार्क आर्ट', 'ब्लैक मैजिक' यानी रहस्यमयी या संदिग्ध कला तक कह दिया था.

इन आलोचनाओं के बावजूद सरफराज ने साबित किया कि रिवर्स स्विंग कोई टोना-टोटका नहीं, बल्कि विज्ञान है. जब गेंद पुरानी हो जाती है, एक तरफ चिकनी और दूसरी तरफ खुरदुरी, तो तेज रफ्तार हवा का बहाव उलटी दिशा में गेंद को मोड़ देता है. बल्लेबाज जिस ओर स्विंग की उम्मीद करता है, गेंद ठीक उसके उलट घूम जाती है. आज यह बात पाठ्यपुस्तकों में है, लेकिन तब यह नई थी और जो नई चीजें होती हैं, वे अक्सर संदेह के घेरे में आ जाती हैं.

1980-90 के दौर में कई टीमें रिवर्स स्विंग को समझ नहीं पाईं. सूखी पिचों पर पाकिस्तान के गेंदबाजों ने जब बल्लेबाजी की नींव हिला दी, तो कुछ लोगों ने बॉल टैंपरिंग का शक जताया. लेकिन सबूत? कोई नहीं मिला. समय के साथ एक्सपर्ट ने माना कि यह एक वैध कौशल है. सीखा जा सकता है, सिखाया जा सकता है.

सरफराज ने नई पीढ़ी तक पहुंचाया इस आर्ट को
रिवर्स स्विंग को 'डार्क आर्ट' बताने और इसकी आलोचना करने पर सरफराज नवाज ने साफ कहा, "रिवर्स स्विंग को चीटिंग कहना बेतुका है. बिना गेंद से छेड़छाड़ किए भी रिवर्स स्विंग हासिल की जा सकती है. यह पूरी तरह वैज्ञानिक प्रक्रिया है." उनकी बातों में न तंज था, न आक्रोश, बस आत्मविश्वास. उनका यह आत्मविश्वास उनकी बॉलिंग में भी झलकता था, जब उन्होंने अपनी कौशल के दम पर दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों को आउट किया.

सरफराज नवाज ने सिर्फ 55 टेस्ट मैचों में 177 विकेट लिए, इसी तरह 45 वनडे मैचों में 63 विकेट हासिल किया. अपने टेस्ट करियर के एक मैच में सरफराज नवाज ने 86 रन देकर अकेल दम पर 9 बल्लेबाजों को आउट किया. सरफराज ने इस क्रिकेट के इस खूबसूरत कला को अपने तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि बाद में उन्होंने अपने साथी इमरान खान को यह विरासत सौंपी. इमरान ने आगे इसे नई पीढ़ी तक पहुंचाया. वसीम अकरम और वकार यूनुस जैसे गेंदबाजों ने इसे और निखारा और दुनिया के दिखाय यह 'जादू' नहीं एक कला है. इस कला से आज दुनिया का हर गेंदबाज वाकिफ है, और 22 गज की पिच पर दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों  की बैटिंग की परीक्षा लेता है. 

Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Pakistan NewsReverse Swing KingSarfraz Nawazmuslim news

