Rohit Sharma on Ind vs Bng: बांग्लादेश के खिलाफ मैच से पहले रोहित शर्मा का बड़ा बयान; बोले- अब करेंगे ये काम

Rohit Sharma before Ind vs Bng first Match: भारत और बांग्लादेश के बीच 4 दिसंबर को वनडे मैच होना है. तीन मैचों की इस सीरीज से पहले कप्तान रोहित शर्मा का बड़ा बयान आया है. पढ़ें पूरी खबर