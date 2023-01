Shreyas Iyer ruled out: चोटिल होने की वजह से न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज से बाहर हुए श्रेयस अय्यर

Shreyas Iyer ruled out: श्रेयस अय्यर भारत न्यूजीलैंड सीरीज से बाहर हो गए हैं. आपको बता दें भारत ने श्रीलंका के खिलाफ दोनों सीरीज अपने नाम कर ली है. अब टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज खेलने वाली है. इससे पहले बड़ी खबर यह आ रही है कि बीसीसीआई ने श्रेयस अय्यर को बाहर रखने का फैसला किया है. अगर बात करें श्रेयस अय्यर के रिप्लेसमेंट की तो उनती जगह रजत पाटिदार को मिली है. रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ के पास अब चयन को लेकर कोई दुविधा नहीं है. केएल राहुल, अक्षर पटेल और अब श्रेयस अय्यर सीरीज से बाहर हो गए हैं, ईशान किशन भारत बनाम एनजेड पहले वनडे में विकेटकीपर के रूप में वापसी करने के लिए तैयार हैं.

ईशान किशन के साथ इस सीरीज में शुभमन गिल्ल को रखा गया है. इससे पहले उन्होंने ओडीआई में बेहतरीन शतक जड़ा था. मिडिल ऑर्डर में सूर्यकुमार यादव को जगह मिल सकती है. बीसीसीआई ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि 'टीम इंडिया के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर पीठ की चोट के कारण न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी 3 मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला से बाहर हो गए हैं. उनकी जगह रजत पाटिदार का नाम है.'

UPDATE - Team India batter Shreyas Iyer has been ruled out of the upcoming 3-match ODI series against New Zealand due to a back injury.

Rajat Patidar has been named as his replacement.

